"جاك غريليش"، السفير العالمي لـ OKX، يطلق الحملة العالمية "My Fabric".

- سيشارك لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بعد إعادة التوقيع مع OKX كسفير عالمي، في مبادرة حصرية وحملة للترويج للعلامة التجارية لزيادة مشاركة المشجعين

مانشستر، المملكة المتحدة، 22 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت OKX، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وتكنولوجيا Web3، اليوم عن تمديد فترة اتفاقيتها مع لاعب مانشستر سيتي "جاك غريليش" كسفير عالمي للعلامة التجارية. وستتضمن الاتفاقية المبرمة بين لاعب خط الوسط وOKX، والتي هي أيضًا الشريك الرسمي لنادي مانشستر سيتي، مشاركة "غريليش" في مبادرات حصرية مصممة لزيادة مشاركة مشجعي الفريق، بدءًا من حملة "My Fabric"، التي تم إطلاقها اليوم.

وتتناول حملة "My Fabric" الرحلة الشخصية لسفراء OKX مثل "غريليش"، وتسلط الضوء على العمل الجاد والمثابرة والتحديات التي تغلب عليها السفراء في أثناء سعيهم نحو تحقيق العظمة. وخلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ستواصل OKX توسيع الحملة التي تضم سفراء آخرين سيتم الإعلان عنهم قريبًا عبر المنصات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه صرًّح "حيدر رفيق"، رئيس قسم التسويق في OKX، قائلاً: "إن الرياضة تأسرنا لأننا نتعاطف مع الفرح في الانتصارات والحزن في حالة الخسارة في المنافسات. وبصفتنا علامة تجارية، نشعر بأننا نمثل قيمة كبيرة للجماهير عندما نتمكن من استخدام منصتنا لمنحهم رؤية فريدة وإمكانية الوصول إلى اللاعبين المفضلين لديهم. ولهذا السبب نحن فخورون بإطلاق حملة "My Fabric" الجديدة، والتي توضح مسيرة كل منهم في تحقيق الوصول إلى القمة في لعبتهم."

كما علّق "جاك غريليش" قائلاً: "إنني متحمس جدًا لمواصلة شراكتي مع OKX حيث تقوم المنصة بتطوير المزيد من التجارب الرائعة لمشجعينا حول العالم. وفي حملة "my fabric"، استمتعت بمشاركة تفاصيل حول رحلتي كلاعب كرة قدم وتحدثت عن تجربة التغلب على بعض التحديات التي واجهتها. وآمل أنه من خلال مشاركة تجربتي، أن أكون قادرًا على إلهام مشجعينا لتحقيق أهدافهم أيضًا."

وتجدر الإشارة إلى أن شراكة OKX مع نادي مانشستر سيتي قد بدأت في مارس 2022، ثم توسعت في يوليو 2022 عندما أصبحت OKX الشريك الرسمي لمجموعة أدوات التدريب للنادي لموسم 2022/23. وفي يونيو 2023، تم اختيار OKX كشريك رسمي للنادي في اتفاقية جديدة تستمر لعدة سنوات.

وفي العام الماضي، ساعدت هذه الشراكة في التعريف بالعلامة التجارية لملايين مشجعي كرة القدم حول العالم من خلال تجارب Web3 المبتكرة مثل OKX Collective، والتي من خلالها تمكن المشجعون من التواصل بشكل شخصي ووثيق مع لاعبي مانشستر سيتي بما فيهم "جاك غريليش".

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المزيد عن OKX

OKX هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تكنولوجيا Web3 المبتكرة. كما تشتهر OKX، التي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، بكونها واحدة من أسرع تطبيقات العملات الرقمية وأكثرها موثوقية في العالم.



كشريك رئيسي لنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وفريق McLaren Formula 1 واللاعب الأوليمبي سكوتي جيمس وسائق F1 الشهير دانييل ريكياردو، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المعجبين بفرص مشاركة جديدة. OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجذب المزيد من المبدعين إلى web3.



محفظة OKX هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم الرموز الغير قابلة للاستبداول NFTs والميتافيرس أثناء تداول رموز GameFi و التمويل اللامركزي DeFi.



تلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر تقارير إثبات الاحتياطيات بصفة شهرية.



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