الحملة تسلط الضوء على أفضل ما تقدمه أبوظبي من تجارب مُلهمة تتنوع من تناول الفطور مع الزرافات إلى دروس الفن في متحف اللوفر أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ --

أطلقت "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حملتها الجديدة "101 تجربة وأكثر في أبوظبي"، مسلطة الضوء على باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب الثقافية والترفيهية المُلهمة التي تدعو العائلات والأصدقاء إلى زيارة أبوظبي، والاستمتاع بأجمل اللحظات هذا الصيف في الإمارة.

"حياكم في أبوظبي" تطلق حملتها الجديدة "101 تجربة وأكثر في أبوظبي" التي تدعو الجميع للاستمتاع بصيف لا يُنسى في الإمارة

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:

https://www.multivu.com/players/uk/9260551-get-inspired-for-summer-with-101-abu-dhabi-dos/

وتأخذ هذه التجارب الزوار في جولات تمزج بين الاسترخاء والاكتشاف والحماس، من التحليق في عوالم الفنون والإبداع تحت قبة متحف اللوفر أبوظبي، الأيقونة المعمارية المذهلة، إلى القيادة على مضمار سباقات الفورمولا1 في حلبة مرسى ياس. وتمنح الحملة الزوار "قائمة أمنيات" تحفزهم إلى استكشافها هذا الصيف، ومشاركة ذكريات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء في أبوظبي.

وتنبض جميع التجارب بكرم الضيافة الإماراتي الأصيل، والموروث الثقافي العريق. وتعد الحملة أكثر من مجرد باقة من التجارب الاستثنائية، فهي عبارة عن مجموعة مختارة من اللحظات الغنية التي تستعرض فرص المغامرة والاكتشاف في الإمارة وتلبي تطلعات الجميع.

10 تجربة مختارة هذا الصيف في أبوظبي:

#45 جولات فنية من منظور جديد

مشاهدة متحف اللوفر أبوظبي، الأيقونة المعمارية، من الماء

يخوض الزوار تجربة تمزج بين الفن والتاريخ والمغامرة خلال جولات التجديف بقوارب الكاياك في المياه المحيطة بمتحف اللوفر أبوظبي، الأيقونة المعمارية، وأول متحف عالمي في المنطقة، والاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس الخلاب.

- متحف اللوفر أبوظبي، جزيرة السعديات

#83 تجربة الغوص

الغوص مع أسماك القرش والتعرف على ما يزيد على 330 نوعاً من الأحياء المائية في ناشونال أكواريوم أبوظبي

يمكن للزوار من هواة المغامرات المائية، التوجه إلى مشروع القناة وزيارة ناشونال أكواريوم أبوظبي، أكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط، وتجربة الغوص تحت الماء والسباحة مع أسماك القرش، والتعرف على آلاف الأحياء المائية.

- ناشونال أكواريوم أبوظبي، القناة

#30 لقاء مع الحياة البرية

الفطور مع الزرافة في حديقة الإمارات للحيوانات

يحظى هواة التجارب الفريدة بفرصة تناول الفطور مع الزرافة، إلى جانب الانطلاق في جولات تعريفية بصحبة مرشدين، وغير ذلك الكثير.

- حديقة الإمارات للحيوانات، الباهية

#41 تعلم مهارات أصيلة

بيت الحرفيين يحافظ على إرث الأجيال ويصون التقاليد الإماراتية العريقة النابضة بالحياة

في هذا البيت المخصص لصون الحرف اليدوية التراثية الإماراتية، يستطيع الزوار شراء التذكارات المصنوعة يدوياً، والمشاركة في ممارسة التقاليد الحية، مثل حرف السدو والخوص والتلي اليدوية.

- بيت الحرفيين، موقع الحصن

#87 مواجهة رجل الألغاز

اختبر قدراتك في بيت عجائب الجوكر

من خلال الحيل والاختبارات والمفاجآت المذهلة، سيواجه الأطفال والعائلات "ذا ريدلر" و"مستر فريز" و"بنجوين" والعديد من شخصيات مدينة جوثام.

- عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي

#61 قصر الوطن في دائرة الضوء

أكثر من 50 جهاز عرض يضيء قصر الوطن لتقديم عرض صوتي ضوئي مُلهم

يستكشف الزوار تاريخ الدولة وثقافتها خلال التجول في القاعات الفخمة المهيبة داخل قصر الوطن، مع الاستمتاع بعرض صوتي ضوئي مذهل يجري تقديمه على جدران القصر.

- قصر الوطن، كورنيش أبوظبي

#94 انطلق بسرعة 275 كم/ساعة

متعة القيادة على حلبة الفورمولا 1 من خلال تجربة فورمولا ياس 3000

تتميز سيارة السباق القوية هذه بمحرك طراز جاكوار V6، وهي أقرب ما تكون إلى سيارة الفورمولا 1. تتحدى هذه التجربة محبي المغامرة والحماس لاختبار مهاراتهم على المضمار بسرعة تصل إلى 275 كم/ساعة.

- حلبة مرسى ياس، جزيرة ياس

#71 تحفة فنية

المشي على أكبر سجادة منسوجة يدوياً في العالم في أكبر جامع في الإمارات

تبلغ مساحة السجادة، التي يغلب عليها الصوف، 5400 متر مربع، وقد تم صناعتها يدوياً على يد ما يقرب من 1200 حرفي. استغرق المشروع الإجمالي عامين، بما في ذلك ثمانية أشهر للتصميم و12 شهراً لربط العُقد.

- جامع الشيخ زايد الكبير

# 22 الهبوط من ارتفاع 104 أقدام

التحليق داخل أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم في كلايم جزيرة ياس، أبوظبي

وجهة مثالية للمبتدئين وخبراء القفز الحر، حيث سيقوم مدربون محترفون بإرشادهم خلال هذه التجربة المفعمة بالحماس والمرح. يبلغ عرض النفق الهوائي 32 قدماً، بارتفاع حقق الرقم القياسي وقدره 104 أقدام.

- كلايم جزيرة ياس، أبوظبي

#4 بطل النينجا

استمتع بالمدينة الترفيهية الداخلية للألعاب المطاطية القابلة للنفخ في إير مانياكس في ياس مول

يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بخوض أجمل المغامرات من خلال مواجهة اختبار التوازن والقوة والسرعة وخفة الحركة، حيث يمكنهم القفز والتأرجح قبل تخطي الألعاب المطاطية القابلة للنفخ ومجموعة كبيرة ومتنوعة من الحواجز.

- إير مانياكس في ياس مول

وترحب "101 تجربة وأكثر في أبوظبي"، التي يجري عرضها حسب الترتيب الأبجدي والموقع، بجميع الزوار سواء الراغبين بقضاء رحلات منفردة لإعادة التواصل مع النفس أو الراحة والاستجمام أو قضاء عطلة صيفية مذهلة رفقة العائلة والأصدقاء.

وتسلط الحملة الضوء على مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب الاستثنائية التي لا يكفي صيف واحد لاكتشافها، ويمكن الاطلاع على القائمة كاملة من خلال زيارة www.visitabudhabi.ae .

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