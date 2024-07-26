"حياكم في أبوظبي" تنظم تحدي "برنامج رحلة ركلات الترجيح" في نيويورك بالتعاون مع مانشستر سيتي

نجوم السيتي هالاند وجريليش وبوب يشاركون الجمهور التحدي التفاعلي خلال جولة النادي الصيفية في الولايات المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- سلّطت حياكم في أبوظبي، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الضوء على أفضل تجارب العاصمة الإماراتية ومعالمها ووجهاتها الاستثنائية في نيويورك، مع تنظيمها فعالية جماهيرية لاختبار مهارات كرة القدم في شوارع المدينة ضمن جولة مانشستر سيتي الصيفية في الولايات المتحدة.

Experience Abu Dhabi Team Up with Manchester City for "Penalty Itinerary" Challenge in New York Experience Abu Dhabi Team Up with Manchester City for "Penalty Itinerary" Challenge in New York Experience Abu Dhabi Team Up with Manchester City for "Penalty Itinerary" Challenge in New York

وأطلقت "حياكم في أبوظبي"، بالتعاون مع الاتحاد للطيران و بوما ، تحدي "برنامج رحلة ركلات الترجيح" في شارع 49 في نيويورك، والذي أتاح المجال أمام المشجعين للفوز برحلة الأحلام إلى أبوظبي، واكتشاف ثقافتها الأصيلة ومغامراتها المذهلة والاستجمام بين أحضان طبيعتها الخلابة.

وشهد التحدي منافسة قوية بين الجمهور في تسديد ركلات الترجيح، حيث حصل كل مشارك، مع كل هدف أحرزه، على فرصة إضافة تجربة جديدة في أبرز معالم الإمارة إلى برنامج رحلته الفريدة إليها. وتتنوع هذه التجارب من المغامرة ونبض السرعة الفائقة في عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي إلى الجولات الثقافية الغامرة في جامع الشيخ زايد الكبير.

ودخل المشاركون في سحب للفوز بالجائزة الكبرى، وهي عبارة عن رحلة لا تُنسى إلى أبوظبي، يتضمن برنامجها التجارب الحصرية التي حصلوا عليها عبر تسجيل ركلات الترجيح.

وتصاعد الحماس مع الظهور الخاص لنجوم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وجاك جريليش وأوسكار بوب، والذين التقوا المشجعين وعشاق كرة القدم، وساعدوهم على بناء برنامج رحلتهم إلى أبوظبي خطوة بخطوة مع إحراز كل هدف.

وشملت الفعالية أيضاً عديداً من الجوائز الأخرى المقدمة من بوما ومانشستر سيتي والاتحاد للطيران، من بينها منتجات موقّعة من أشهر اللاعبين، وبطاقات الهدايا، والأدوات الرياضية ذات الإصدار المحدود، وأميال برنامج ضيف الاتحاد.

ووفر التحدي منصة مثالية لمشاركة أبوظبي مع الجمهور في الولايات المتحدة عبر تقديم صورة حية لتجاربها المتنوعة الملهمة بأسلوب مبتكر وجذاب.

وتواصل "حياكم في أبوظبي" تشجيع مانشستر سيتي في جولته الصيفية في الولايات المتحدة، حيث يستعد الفريق لمواجهة برشلونة يوم 30 يوليو في استاد كامبينج وورلد في أورلاندو، قبل اختتام الجولة بمباراة أمام تشيلسي يوم 3 أغسطس في استاد أوهايو في كولومبوس.

للمزيد مع المعلومات عن الوجهة السياحية، والتعرف على 101 تجربة وأكثر في أبوظبي، يرجى زيارة www.visitabudhabi.ae

حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيدٍ من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أو العاصمة الإماراتية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني tcaabudhabi.ae أو visitabudhabi.ae

نبذة عن نادي مانشستر سيتي:

نادي مانشستر سيتي هو نادٍ إنجليزي أُسس في شرق مانشستر في عام 1880 باسم ساينت ماركس وست جورتون، وأصبح اسمه مانشستر سيتي رسمياً منذ عام 1894. ويقع مقر النادي في حرم الاتحاد الواسع، الذي يتضمن استاد الاتحاد الذي يتسع إلى 53,000 متفرج، واستاد جوي الذي يتسع إلى 7,000 متفرج، بالإضافة إلى أكاديمية السيتي لكرة القدم ومركزاً للتدريبات وتنمية الشباب والناشئين وتطويرهم، ويعتبر مقر التدريب اليومي لكل من فريق مانشستر سيتي للرجال والسيدات وفرق الأكاديمية.

وتصدر مانشستر سيتي قائمة علامات أندية كرة القدم الأكثر قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن تصنيف "براند فاينانس"، ويواصل النادي العمل على تطوير تجربة المشجعين والوجهات والفعاليات الترفيهية على مدار العام في حرم الاتحاد. ويلتزم النادي إدارة عملياته بطريقة مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا بما يضمن المساواة والتنوع

والشمول في عمليات صنع القرار وفي ثقافة النادي وممارساته.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.mancity.com

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