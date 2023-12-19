"حياكم في أبوظبي" تُطلق حملة عالمية تدعو الزوار إلى استكشاف التجارب المُلهمة المتنوعة في الإمارة "على طريقتهم"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, – 19 نوفمبر 2023 : أطلقت "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حملتها الجديدة "اكتشفها على طريقتك"، التي تدعو الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى الاستمتاع بالتجارب المُلهمة في الإمارة، مسلطةً الضوء على أفضل ما تُقدمه من عروض ومعالم استثنائية برؤية مُبتكرة.

EXPERIENCE ABU DHABI UNVEILS INSPIRING CAMPAIGN INVITING VISITORS TO FIND THEIR PACE EXPERIENCE ABU DHABI UNVEILS INSPIRING CAMPAIGN INVITING VISITORS TO FIND THEIR PACE

وتُشجع الحملة الجميع على زيارة أبوظبي، ووجهاتها الرائعة المتنوعة، من مواقعها التراثية إلى معالمها الحديثة، وتُحفزهم لاكتشاف كل ما تحتضنه من تجارب تأخذهم في جولات حافلة تنطلق بهم في مغامرات مشوقة، وتمنحهم فرصة التحليق إلى عوالم الثقافة والفنون، أو الاستسلام للراحة والهدوء في أحضان الطبيعة الخلابة.

ويرافق فيلم الحملة 4 شخصيات تستكشف أبوظبي للمرة الأولى في أجواء مُفعمة بالإلهام والتشويق والتجدد على أنغام موسيقى تصويرية نابضة بالحياة، مستعرضاً أبرز معالم الإمارة، ومن ضمنها واحة العين، وجامع الشيخ زايد الكبير، وقصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومبزرة الخضراء، ومحمية كثبان الوثبة الأحفورية التي يقدر عمرها بما يزيد على 4 ملايين سنة.

وتضع الحملة أبوظبي محط أنظار العالم بوصفها وجهة مُفضلة تُرحب بالجميع لاكتشافها وفق اهتماماتهم الشخصية، وتواكب التطور المستمر في تطلعات الزوار الباحثين عن تجارب تفاعلية غامرة مُصممة خصيصاً لتتماشى مع طموحاتهم. ويجسد الفيلم سعادة وحماس الزوار أثناء جولاتهم في أبوظبي، مؤكداً أن الثقافة هي العصب الرئيسي في كل معالم الجذب والأنشطة في الإمارة.

يذكر أن ""اكتشفها على طريقتك" تعكس رسالة واضحة بأن أبوظبي تلبي احتياجات واهتمامات كافة فئات الزوار، بالاعتماد على 3 ركائز رئيسية تتمثل في الإلهام لتحفيز الفضول والإبداع وإثراء الحياة، والتجدد لاستعادة النشاط والحيوية، والشغف والحماس لتجربة أفضل فنون الترفيه والمغامرة.

يمكن مشاهدة الفيلم على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وعبر الضغط هنا.

-انتهى-

عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيدٍ من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أو العاصمة الإماراتية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني tcaabudhabi.ae أوvisitabudhabi.ae

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2303592/Experience_Abu_Dhabi_Fort.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2303593/Mubazzarah_Experience_Abu_Dhabi.jpg