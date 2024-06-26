"دار جلوبال" ترسي معياراً جديداً للضيافة الفاخرة بإطلاقها مجمّع "ترامب إنترناشيونال عمان" في مشروع AIDA بسلطنة عمان بقيمة 500 مليون دولار

دبي الامارات العربية المتحدة, 26 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة، مجمّع "ترامب إنترناشيونال عمان" ضمن مشروعها في سلطنة عمان AIDA الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات في العالم.

DAR GLOBAL SETS A NEW BENCHMARK IN LUXURY HOSPITALITY WITH LAUNCH OF THE $500 MILLION TRUMP INTERNATIONAL OMAN IN AIDA

يبشّر المجمّع الفندقي – المقرر افتتاحه في ديسمبر 2028 وتصل قيمته إلى 500 مليون دولار – بإحداث نقلة نوعية في عالم الضيافة الفاخرة. يضم الفندق فندقاً فخماً، وأجنحة معلّقة، وفللاً وشققاً مُجهزة بأفضل الخدمات الفندقية، بالإضافة إلى ملعب جولف للبطولات العالمية مكون من 18 حفرة، ونادٍ مخصص للأعضاء فقط، ونادٍ ليلي مُعلّق. يتمتع المجمع بموقع رائع على حافة البحر، ويضم 140 غرفة توفر لضيوفها وصولاً خاصاً ومجانياً إلى الشاطئ. ويُعتبر هذا المجمّع الفندقي ذو الخمس نجوم الإضافة الأحدث إلى مجموعة فنادق ترامب الحائزة على الجوائز.

يعد AIDA مشروعاً مشتركاً بين "منظمة ترامب" والشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران). يقع المشروع المذهل فوق تلة على ارتفاع 100 متر، وهو محاط بالمنحدرات الصخرية والشواطئ المترامية، ويتمتع بإطلالات بانورامية رائعة.

قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يُعد إطلاق "ترامب إنترناشيونال عمان" في مشروع AIDA نقلة نوعية كبيرة في مساعينا لإنشاء محفظة ضيافة استثنائية في واحدة من أكثر الوجهات طموحاً في العالم. يُعتبر هذا المجمّع الفريد نتاج القيم الأساسية لشركة 'دار جلوبال' و'منظمة ترامب' في توفير التميز في كل مشروع؛ وهو لا يساهم في الارتقاء بمعايير الضيافة الدولية فحسب، بل يساعد أيضاً في تحقيق رؤية عمان السياحية، واجتذاب جمهور عالمي أوسع إلى السلطنة، وتحفيز السياحة المحلية".

من جانبه، قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لـ"منظمة ترامب": "نفخر بتعاوننا مع 'دار جلوبال' لإطلاق مجمع "ترامب إنترناشيونال عمان" في مشروع AIDA، والذي نسعى من خلاله إلى إرساء عصر جديد من الخدمات الفندقية الراقية في المنطقة وفقاً لمعايير التميز العالمية التي تشتهر بها مجموعة ترامب. تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتوفير تجارب فاخرة للمسافرين والمستثمرين النخبة، فضلاً عن الارتقاء بمكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية رائدة عالميًا".

يتميز المجمّع بأجنحة معلّقة فريدة مع حمامات سباحة خاصة وغرف نوم بحمامات داخلية، توفر إطلالات استثنائية. يضم المجمّع أيضاً أكاديمية تدريب ونادياً للأعضاء فقط مع مرافق حصرية للتواصل والفعاليات الاجتماعية. كما يشكّل النادي الليلي المُعلّق تجربة غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوفر منصة لا مثيل لها لاستضافة المناسبات الخاصة. علاوة على ذلك، يضم المجمع مطاعم ومقاهي متميزة، ومنتجع سبا واسع.

إخلاء المسؤولية: "ترامب إنترناشيونال عمان" ليس مملوكاً أو مطوراً أو معروضاً للبيع من قبل "منظمة ترامب" أو أي من رؤسائها أو الشركات التابعة لها حالياً أو سابقاً. تستخدم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري SPC"، مالكة ومطورة العقار، اسم وعلامة "ترامب" بموجب ترخيص، والذي قد يتم إنهاؤه أو إلغاؤه وفقاً لشروطه.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2448900/Dar_Global.jpg