"دار جلوبال" تطلق 'فلل ترامب الفاخرة' في مشروع AIDA بسلطنة عمان: مشروع مبتكر يضم فللاً فاخرة داخل أرقى مجتمع مسور في السلطنة مع وجهة جولف متميزة

دبي الامارات العربية المتحدة, 5 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة، عن إطلاق "فلل ترامب" في AIDA، أحد أبرز المشاريع الحضرية التوسعية في سلطنة عمان. وتأتي هذه الخطوة ثمرة التعاون الاستراتيجي بين "دار جلوبال" و"منظمة ترامب" لتطوير مجتمع ترامب المتميز ضمن مشروع AIDA. وبمجرد اكتمالها، ستوفر "فلل ترامب" وجهة منقطعة النظير تتيح مجموعة من وسائل الرفاهية المتميزة التي من شأنها تزويد القاطنين بنمط حياة غير مسبوق.

DAR GLOBAL LAUNCHES ‘TRUMP SIGNATURE VILLAS’ IN AIDA, OMAN: A GROUND-BREAKING PROJECT FEATURING LUXURY VILLAS WITHIN OMAN’S ELITE GATED COMMUNITY AND PREMIER GOLF DESTINATION

تتكون 'فلل ترامب المميزة' من فلل فاخرة، كل منها مصمم ليجسد قمة الفخامة والتفرد التي لطالما اقترنت بالعلامة التجارية "ترامب". وتجسد المرحلة الأولى من هذه المجموعة، والبالغة قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار، مستوى استثنائياً من الحياة الفاخرة.

وتقع "فلل ترامب" ضمن "نادي ترامب إنترناشيونال للجولف" في سلطنة عُمان، والذي سيكون أحد أروع ملاعب الجولف على مستوى العالم؛ وهي وجهة حصرية صممها خبراء معروفون عالمياً. كما أنها توفر إطلالات خلابة على البحر من ارتفاع يفوق 130 متراً، لتختزل مفهوم الفخامة وتمثل في الوقت ذاته معلماً رفيع المستوى وفريداً من نوعه.

وبالإضافة إلى روعة هندستها المعمارية، ستوفر "فلل ترامب" مجموعة من المزايا غير المسبوقة. وسيحصل قاطنوها على عضوية النخبة في "نادي ترامب إنترناشيونال للجولف" في سلطنة عُمان، مما يتيح لهم دخول مجموعة كبيرة من المرافق عالمية المستوى، بما في ذلك النادي حديث الطراز، والحدائق الواسعة، والمساحات الترفيهية المميزة. علاوة على ذلك، سيحصل كل من مالكي الفلل على عربة جولف مميزة تحمل علامة "ترامب" التجارية، مما يعزز من راحتهم وروعة تجربتهم بشكل عام.

وبهذه المناسبة قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لـ "منظمة ترامب": "نجحنا بالتعاون مع 'دار جلوبال' في تطوير موقع رائع ضمن مشروع AIDA يوفر إطلالات خلابة على البحر في قلب العاصمة العمانية مسقط. ويأتي ذلك انطلاقاً من سعي الطرفين لإرساء معيار جديد للمعيشة الفاخرة عبر توفير أرقى الفلل السكنية على مستوى العالم. ومن هنا، تم تصميم مختلف جوانب هذه الفلل بدقة متناهية لتوفر مستوى غير مسبوق من المعيشة فائقة الحداثة".

من جانبه قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "تعتبر 'دار جلوبال' أكثر من مجرد مطور رائد، حيث تساهم من خلال رؤيتها الاستشرافية بصياغة المشهد العقاري في العديد من الوجهات المتميزة. وتتوافق الشراكة الاستراتيجية بين 'دار جلوبال' و'منظمة ترامب' مع مساعينا لتحقيق التوسع الإقليمي والعالمي من خلال المشاريع التطويرية الفريدة وفائقة الجودة. ويتماشى إطلاق 'فلل ترامب الفاخرة' مع طموحنا لتوفير نمط حياة استثنائي لعملائنا حول العالم، وتعزيز جاذبية مشروع AIDA، وتوسيع نطاق تأثيرنا ليتجاوز نطاق المشاريع وصولاً إلى تطوير مجتمعات متكاملة".

نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس دار جلوبال في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، بتسليم أكثر من 15300 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 8.3 مليار دولار.

تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ولندن. وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023. يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk

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