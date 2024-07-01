"دار جلوبال" تعزز شراكتها مع مجموعة ترامب بالإعلان عن تعاون ثانٍ وإطلاق قريب لبرج ترامب جدة، المملكة العربية السعودية

دبي, 1 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة، ومجموعة ترامب المشهورة بممتلكاتها الفاخرة وتطويراتها الأيقونية في جميع أنحاء العالم، عن خطط لتطوير مشروع جديد في جدة، المملكة العربية السعودية. يبني هذا الاتفاق الجديد على النجاح الكبير الذي حققه مجمّع "ترامب انترناشيونال عمان" ضمن تطوير AIDA، الذي يعتبر واحداً من أكبر المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات الفاخرة في العالم، والذي نال إعجاباً كبيراً.

DAR GLOBAL STRENGTHENS ONGOING RELATIONSHIP WITH THE TRUMP ORGANIZATION BY ANNOUNCING SECOND COLLABORATION AND FUTURE LAUNCH OF TRUMP TOWER JEDDAH, SAUDI ARABIA

تهدف الشراكة الجديدة لاستقطاب المستثمرين الدوليين إلى المملكة، وتدعم استراتيجية النمو التي تنتهجها دار جلوبال لاستكشاف واغتنام فرص تطوير مشاريع استثنائية عبر المدن السعودية الكبرى. وباعتبارها الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، ستمثّل المشاريع الجديدة التي سيتم تطويرها عبر هذه الشراكة الانطلاقة الحقيقية لشركة "دار جلوبال" في سوق المملكة وتسليط الضوء على عروضها العقارية فيها. وتحظى الشركة، المدرجة في بورصة لندن، بمحفظة مميزة من المشاريع قيد التطوير بقيمة 5.9 مليار دولار أمريكي في ست دول هي - الإمارات، وعمان، وقطر، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والبوسنة.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يسرنا تعزيز شراكتنا مع مجموعة ترامب وتوسيع محفظتنا من خلال تطوير عقارات استثنائية ترسي معايير جديدة لسوق العقارات عالية النمو في المملكة العربية السعودية. وتستفيد اتفاقية الشراكة الجديدة من نقاط القوة للمؤسستين بما يسهم باستقطاب المزيد من المستثمرين والسياح الدوليين إلى المملكة، كما تؤكد التزامنا بتوسيع نطاق حضورنا من خلال الارتقاء بمعايير المعيشة الفاخرة في المنطقة".

من جانبه، قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب: "يسعدنا توسيع نطاق أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وإتاحة معايير الرفاهية العالمية التي تشتهر بها مجموعة ترامب بالتعاون مع دار جلوبال. وتجسد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة في تطوير مشاريع استثنائية وفقاً لأعلى مستويات الفخامة والجودة والرقي. ونسعى بالشراكة مع دار جلوبال إلى تلبية الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة في الأسواق الرئيسية بالمنطقة مثل المملكة العربية السعودية".

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إخلاء المسؤولية: "ترامب إنترناشيونال عمان" ليس مملوكاً أو مطوراً أو معروضاً للبيع من قبل "مجموعة ترامب" أو أي من رؤسائها أو الشركات التابعة لها حالياً أو سابقاً. تستخدم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري SPC"، مالكة ومطورة العقار، اسم وعلامة "ترامب" بموجب ترخيص، والذي قد يتم إنهاؤه أو إلغاؤه وفقاً لشروطه.

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