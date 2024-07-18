"دار جلوبال" تكشف عن تعاونها الثالث مع "منظمة ترامب" لإطلاق مشروع Trump Tower Dubai في العام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛, 18 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة، عن تعاون جديد لها مع "منظمة ترامب" لإطلاق مشروع Trump Tower Dubai "برج ترامب دبي". ويرسي المشروع الجديد، والذي سيحظى بموقع متميز في مدينة دبي، معايير جديدة للضيافة والمساكن الفاخرة في المنطقة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موقع المشروع وتاريخ اكتماله في وقت لاحق من هذا العام.

DAR GLOBAL ANNOUNCES THIRD COLLABORATION WITH TRUMP ORGANIZATION TO LAUNCH ICONIC TRUMP TOWER DUBAI IN 2025

ومن المتوقع أن يصبح المشروع واحداً من الوجهات المفضلة في المدينة لمزاياه الفريدة التي تجعل منه منارة حقيقة للأناقة والرقي. وسيتضمن المشروع وجهةً للضيافة الفاخرة تحمل علامة "فندق ترامب" الشهيرة إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المصممة وفقاً لأعلى معايير التميز والرفاهية والمجهزة بأحدث المرافق والخدمات عالمية المستوى، مما يوفر للمقيمين والضيوف تجربة معيشة راقية إلى أبعد الحدود.

من جانبه قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لــ "منظمة ترامب": "نفخر بتعاوننا مع 'دار جلوبال' لإطلاق مشروع Trump Tower Dubai الذي يجسّد التزامنا بتكريس مفهوم التميز والفخامة. ونسعى من خلال هذا المشروع إلى توسع نطاق حضورنا في المنطقة، وتحقيق تطلعاتنا في واحدة من أكثر المدن حيويةً في العالم".

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يعد إطلاق مشروع Trump Tower Dubai إضافة استثنائية لسوق العقارات الفاخرة في إمارة دبي ولمحفظة 'دار جلوبال' الرائدة في مجال الضيافة والمشاريع السكنية الفاخرة. ويعزز هذا المشروع الفريد سجلنا الحافل بتطوير عقارات مخصصة لتلبية أصحاب الذوق الرفيع في المنطقة، عدا عن مساهمته في توسيع الأفق العمراني لمدينة دبي، وتعزيز سمعتها منارةً عالمية للتميز والرقي. وسيكون 'برج ترامب دبي' بلا شك أيقونة حقيقية تعيد صياغة مفهوم المعيشة الفاخرة في المدينة، وتستقطب المقيمين والضيوف من جميع أنحاء العالم".

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