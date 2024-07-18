"دار جلوبال" تكشف عن تعاونها الثالث مع "منظمة ترامب" لإطلاق مشروع Trump Tower Dubai في العام 2025

صدر عن

Dar Global

18 يوليو, 2024, 11:46 AST

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛, 18 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ --  أعلنت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة، عن تعاون جديد لها مع "منظمة ترامب" لإطلاق مشروع Trump Tower Dubai "برج ترامب دبي". ويرسي المشروع الجديد، والذي سيحظى بموقع متميز في مدينة دبي، معايير جديدة للضيافة والمساكن الفاخرة في المنطقة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موقع المشروع وتاريخ اكتماله في وقت لاحق من هذا العام.

Continue Reading
DAR GLOBAL ANNOUNCES THIRD COLLABORATION WITH TRUMP ORGANIZATION TO LAUNCH ICONIC TRUMP TOWER DUBAI IN 2025
DAR GLOBAL ANNOUNCES THIRD COLLABORATION WITH TRUMP ORGANIZATION TO LAUNCH ICONIC TRUMP TOWER DUBAI IN 2025

ومن المتوقع أن يصبح المشروع واحداً من الوجهات المفضلة في المدينة لمزاياه الفريدة التي تجعل منه منارة حقيقة للأناقة والرقي. وسيتضمن المشروع وجهةً للضيافة الفاخرة تحمل علامة "فندق ترامب" الشهيرة إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المصممة وفقاً لأعلى معايير التميز والرفاهية والمجهزة بأحدث المرافق والخدمات عالمية المستوى، مما يوفر للمقيمين والضيوف تجربة معيشة راقية إلى أبعد الحدود.

من جانبه قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لــ "منظمة ترامب": "نفخر بتعاوننا مع 'دار جلوبال' لإطلاق مشروع Trump Tower Dubai الذي يجسّد التزامنا بتكريس مفهوم التميز والفخامة. ونسعى من خلال هذا المشروع إلى توسع نطاق حضورنا في المنطقة، وتحقيق تطلعاتنا في واحدة من أكثر المدن حيويةً في العالم".

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يعد إطلاق مشروع Trump Tower Dubai إضافة استثنائية لسوق العقارات الفاخرة في إمارة دبي ولمحفظة 'دار جلوبال' الرائدة في مجال الضيافة والمشاريع السكنية الفاخرة. ويعزز هذا المشروع الفريد سجلنا الحافل بتطوير عقارات مخصصة لتلبية أصحاب الذوق الرفيع في المنطقة، عدا عن مساهمته في توسيع الأفق العمراني لمدينة دبي، وتعزيز سمعتها منارةً عالمية للتميز والرقي. وسيكون 'برج ترامب دبي' بلا شك أيقونة حقيقية تعيد صياغة مفهوم المعيشة الفاخرة في المدينة، وتستقطب المقيمين والضيوف من جميع أنحاء العالم".

إخلاء المسؤولية: تؤكد "مؤسسة ترامب" عدم امتلاكها لمبنى Trump Tower Dubai "برج ترامب دبي" وذلك بصفتها الاعتبارية هي أو أي من مسؤوليها الحاليين أو السابقين أو الشركات التابعة لها. والمؤسسة غير مسؤولة أيضاً عن عمليات التطوير أو المبيعات، إذ تستخدم شركة دار الأركان للتطوير العقاري ذ.م.م اسم "ترامب" والعلامة التجارية بترخيص من المؤسسة، ويمكن إنهاء هذا الترخيص أو سحبه وفقاً لشروط معينة متفق عليها مسبقاً.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2464313/Dar_Global.jpg

 

من نفس المصدر

"دار جلوبال" تعزز شراكتها مع مجموعة ترامب بالإعلان عن تعاون ثانٍ وإطلاق قريب لبرج ترامب جدة، المملكة العربية السعودية

"دار جلوبال" تعزز شراكتها مع مجموعة ترامب بالإعلان عن تعاون ثانٍ وإطلاق قريب لبرج ترامب جدة، المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة، ومجموعة ترامب المشهورة بممتلكاتها الفاخرة وتطويراتها الأيقونية في جميع أنحاء ...
"دار جلوبال" ترسي معياراً جديداً للضيافة الفاخرة بإطلاقها مجمّع "ترامب إنترناشيونال عمان" في مشروع AIDA بسلطنة عمان بقيمة 500 مليون دولار

"دار جلوبال" ترسي معياراً جديداً للضيافة الفاخرة بإطلاقها مجمّع "ترامب إنترناشيونال عمان" في مشروع AIDA بسلطنة عمان بقيمة 500 مليون دولار

أطلقت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة، مجمّع "ترامب إنترناشيونال عمان" ضمن مشروعها في سلطنة عمان AIDA الذي يُعد واحداً...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

Image1

السفر

Image1

العقارات التجارية

Image1

العقارات في الخارج (خارج الولايات المتحدة)

Image1

العقارات

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة