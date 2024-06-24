"دار جلوبال" تمنح عقد أعمال البناء الرئيسية لفلل المرحلة الأولى من مشروع AIDA بقيمة 14.2 مليون ريال عماني إلى شركة تاول للإنشاءات

دبي, 24 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة والمدرجة في بورصة لندن، عن منح عقد أعمال البناء الرئيسية للفلل المقرر تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروع AIDA، أحد أكبر مشروعات التطوير الحضري في سلطنة عُمان. ويؤكد هذا الإنجاز رؤية "دار جلوبال" لإنشاء صرح عمراني عالمي المستوى في السلطنة، والتعاون مع أفضل الشركاء لتوفير مستويات استثنائية من الفخامة والقيمة.

AIDA project masterplan and hanging pods

ويوفر المشروع المشترك مع "مجموعة عمران"، المؤسسة العمانية الأبرز للتطوير السياحي، تجارب فاخرة لممارسة رياضة الجولف والسكن والضيافة. ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى منه في عام 2027. ويرتفع المشروع الواقع مباشرة على الواجهة المائية 130 متراً عن مستوى سطح البحر، ويوفر إطلالات بحرية خلابة مع منازل تندمج بسلاسة مع المنحدرات الرائعة.

وتم منح عقد بناء الأعمال الرئيسية للفلل المشمولة بالمرحلة الأولى من المشروع إلى شركة تاول للإنشاءات بقيمة 14,242,810 ريال عُماني. ويُعرف عن هذه الشركة اهتمامها الكبير بأدق التفاصيل والتزامها التام بأعلى معايير الجودة.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "تجسد وحدات الفلل أعلى معايير الفخامة والتفرد، حيث تمتاز بتصميماتها العصرية وتشطيباتها الفاخرة التي تتناغم بشكل رائع مع المحيط الطبيعي الفريد لمشروع AIDA. ويُشكّل عقد بناء هذه الوحدات خطوة رئيسية في مساعينا لإرساء تجربة معيشة عالمية المستوى في المشروع، مما يعكس التزامنا الراسخ بإثراء العروض السكنية في السلطنة وتوسيع محفظتنا من المشاريع الفاخرة في المواقع العالمية الرئيسية".

يهدف المشروع، البالغة مساحته 3.5 مليون متر مربع والذي يقع على بعد 10 دقائق فقط من وسط مدينة مسقط، إلى إرساء معايير جديدة للتميز المعماري والاستدامة البيئية وأساليب العيش المخصصة. وستعمل القصور الفخمة والفلل محدودة الإصدار والشقق المتطورة التي يحتضنها هذا المشروع التاريخي على تعزيز المكانة العالمية للسلطنة كوجهة سياحية وسكنية واستثمارية جذابة للغاية.

وسيلبيAIDA مختلف احتياجات المقيمين والزوار، بما في ذلك التجارب الغامرة، والمساكن الرائعة، وعروض الضيافة، والمرافق الترفيهية، والأجواء الطبيعية المفتوحة والخلابة، فضلاً عن خيارات الطعام الرائعة. كما سيضم المشروع ملعب ترامب الفاخر للجولف كثمرة تعاون بين "دار جلوبال" و"منظمة ترامب"، مما يعزز جاذبيته كوجهةٍ عالمية المستوى.

لتسجيل الاهتمام بمشروع عايدة، يمكن زيارة: https://darglobal.co.uk/aida

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2446172/AIDA_Project_Dar_Global.jpg