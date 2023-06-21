"دار جلوبال" و"أوتوموبيلي لامبورغيني" تطلقان فلل "تييرا فيفا" الحصرية في بيناهافيس الإسبانية

ماربيلا ، إسبانيا 21 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت دار جلوبال، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة، عن إطلاق مشروعها الأحدث "تييرا فيفا" (Tierra Viva) في منطقة حصرية ببلدة بيناهافيس على مسافة 8 دقائق فقط بالسيارة من مدينة ماربيا الرائعة. ويشكّل إطلاق هذه التحفة المعمارية محطة مهمة ضمن المساعي الدؤوبة التي تبذلها الشركة لتوفير فرص استثمارية لا تضاهى في قطاع العقارات الفاخرة؛ وتصل القيمة التقديرية لهذا المشروع إلى حوالي 282 مليون يورو.

Dar Global CEO at launch event Diamante 6 bed Pool Terrace Master Plan Tierra Viva

ويشكل "تييرا فيفا" مجمعاً استثنائياً يوفر خدمات أمنية ممتازة على مدار الساعة، حيث يقع في مجمع Los Jararillos" " المغلق والذي يخصص بناءين عند المدخل وخصائص أمنية ممتازة طوال الوقت، مما يوفر بيئة خاصة وآمنة للسكان والضيوف في آنٍ معاً. كما يحتضن "تييرا فيفا" مجموعة من الفلل الرائعة ذات الإطلالات البانورامية على البحر الأبيض المتوسط، وتتناغم في تصميمها مع مظاهر القوة والحيوية إلى أبعد الحدود. وتمثل هذه الجوهرة المعمارية، المستوحاة من التصميم الأيقوني لشركة "أوتوموبيلي لامبورغيني" الشهيرة، علامة فارقة كونها أول مشروع سكني في أوروبا يقام بالتعاون مع العملاق الإيطالي لصناعة السيارات الرياضية الخارقة.

وأعرب زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال"، عن فخره بهذا المشروع قائلاً: "باعتقادي 'تييرا فيفا' ليس مجرد مشروع عقاري، وإنما هو رمز حقيقي لمفهوم الحياة الفاخرة وتجسيد لحرصنا الدائم على تزويد عملائنا من النخبة بعقارات حصرية محدودة الإصدار. ويسرنا التعاون مع 'أوتوموبيلي لامبورغيني' لتوسيع محفظتنا من العلامات التجارية الفاخرة، وتوفير تجربة رفيعة المستوى لعملائنا في إسبانيا".

يقع مشروع "تييرا فيفا" بين الجبال الأندلسية المهيبة، وتنتشر فلله على ارتفاعات متنوعة متيحةً لقاطنيها إطلالات بانورامية مفتوحة على البحر الأبيض المتوسط. وتتوفر فلل المشروع بثلاثة تصاميم مختلفة: ديامانتي (6 غرف نوم)، وزافيرو (5 غرف نوم)، وازميرالدا (4 غرف نوم). ويتيح كل منها إمكانية الوصول المباشر بالسيارة، وتضم مسابح بإطلالات بانورامية خلابة، وتراسات متعددة، وحدائق غنّاء، وجميعها مجهزة بأرضيات رخامية لامعة وتشطيبات فاخرة من الجلد والزجاج.

يشكل تعاون "دار جلوبال" مع "أوتوموبيلي لامبورغيني" تحالفاً استثنائياً. وأشار ستيفان وينكلمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوتوموبيلي لامبورغيني"، إلى أن هذه الشراكة تجمع بين الروح التصميمية الفريدة لسيارات "لامبورغيني" الفارهة والكفاءة العالية لشركة 'دار جلوبال' في تطوير العقارات الفاخرة. وقال: "يشكل مشروع 'تييرا فيفا' ترجمة معمارية لجوهر علامة 'لامبورغيني' وطبيعتها القوية المتحررة من جميع القيود".

يتربع مشروع "تييرا فيفا" في بلدة بيناهافيس التي تُعرف بهدوئها وجمالها الفريد؛ ويتيح موقعه الاستراتيجي للقاطنين الوصول بسهولة العديد من المعالم بما في ذلك الشاطئ، ومنتجع جولف ماربيا كلوب، وسبا وميناء بورتو بانوس، ونادي ماربيا جولدن مايل، ومارينا ماربيا.

لتسجيل اهتمامكم بمشروع "تييرا فيفا"، تفضلوا بزيارة: www.darglobal.co.uk

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2107331/DarGlobal_CEO.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2107330/Diamante.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2107332/Tierra_Viva.jpg

DarGlobal SOURCE