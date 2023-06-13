"داماك إنترناشونال" تقدم مخطط مشروعها الجديد في ميامي بتصميم "زها حديد للهندسة المعمارية" إلى لجنة المدينة للموافقة

يقدم المطور العقاري الرائد عالمياً تصميمين مختلفين للحصول على الموافقة اللازمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة / ميامي، فلوريدا, 13 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت داماك إنترناشونال، الشركة الرائدة في تطوير مشاريع عقارية فاخرة قائمة على أفضل معايير التصميم والابتكار في مختلف أنحاء العالم، أنها قدمت طلباً إلى لجنة منطقة سيرفسايد في ميامي للحصول على الموافقة اللازمة لمخطط مشروعها الجديد هناك والذي صُمم من قبل شركة "زها حديد للهندسة المعمارية".

1 A cloud- ike curvaceous entrance welcomes residents to the luxury condominium 2 Angled cloud like and curvaceous designs welcome residents to the luxury condo

يعد هذا المشروع ثاني مشاريع الشركة البريطانية في ميامي، الشركة التي حصدت العديد من الجوائز العالمية المرموقة، والتي تأسست على يد المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، الحاصلة على "جائزة بريتزكر".

قدمت شركة زها حديد نموذجين مختلفين في التصميم لمجمع سكني فائق الفخامة مكون من 12 طابقاً مُطل على الواجهة البحرية، ويضم 57 وحدة سكنية ويقع في حي "8777 كولينز أفينيو" في منطقة سيرفسايد في ميامي. هذا ويأتي تقديم المخطط بعد شراء "داماك إنترناشونال" في شهر يوليو عام 2022 لقطعة أرض تبلغ مساحتها 1.8 فدان مطلة على البحر بهدف تطوير مجمع سكني فائق الفخامة.

يتميز كل مشروع من مشاريع "زها حديد للهندسة المعمارية" بتصميمه الفريد الذي يجسد الثقافة المحلية للبلد ويمزج بين المتطلبات البرامجية والهندسة الذكية، ليشكل نسيجاً متناغماً من الهندسة المعمارية والتطور الحضري.

في هذه المناسبة، قال كريس ليبين، المدير المسؤول في شركة زها حديد للهندسة المعمارية: "يشرفنا أن يتم اختيارنا لتصميم هذا المشروع المميز للغاية. وفي الوقت الذي ندرك فيه أنه لا يمكن لأي مشروع جديد أن يمحي آثار ما حصل في الماضي، وفي الحقيقة لا ينبغي له ذلك، فإننا نؤمن بأن تطوير مشروع جديد بمواصفات معمارية فنية فريدة، يمكن أن يقدم إضافة جديدة إلى هذا الموقع. إنها مسؤولية كبيرة لتطوير مثل هكذا مشروع في منطقة سيرفسايد".

وضمن مساعيها لتوفير أفضل الخيارات الممكنة لتطوير المشروع الجديد، اختارت داماك تقديم تصميمين مختلفين إلى لجنة المدينة لدراستهما والموافقة على أحدهما. يتميز التصميم الأول بوجود منحنيات متدرجة نحو الطرف الجنوبي من المبنى، في حين يتسم التصميم الثاني بارتفاعاته المتسقة من كافة الجوانب، حيث حرصت داماك من خلال ذلك على منح لجنة المدينة أفضل الخيارات المعمارية التي تتوافق مع أعلى معايير التصميم المعتمدة في هذه المنطقة.

كلا التصميمين يجسدان مبنى مزدوج، مع وجود منحنيات متداخلة تلتقي عند الزوايا. هذه العناصر الأنيقة تشكل بانسيابيتها وتصميمها العصري الواجهة الأمامية للمبنى. في حين تم منح الشرفات خصوصية وطابعاً مميزاً، حيث صممت بشكلٍ متدرج (غير عمودي) لإضفاء التنوع والفرادة على كل طابق، ومنح الشكل الخارجي للمبنى مزيداً من الجمال. يمنح هذا التصميم العصري للشرفات المتسق مع عناصر التظليل والمنحنيات الهندسية، أعلى درجات الخصوصية بين الوحدات السكنية والمساحات المجاورة لها، بما يتماشى مع معايير الهندسة المعمارية التي تشتهر بها المباني في ميامي، والتي تسمح بدخول أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس إلى المنازل.

ستوفر الوحدات السكنية، التي تتراوح مساحتها بين 4,000 و15,000 قدم مربعة، مجموعة متنوعة من أفضل خيارات المعيشة للسكان، مع طيف واسع من وسائل الراحة والمرافق المجتمعية التي تضم حوض سباحة فاخر في الدور العلوي بطول 100 قدم، ويمتد عبر الردهة التي تصل بين القسمين الشمالي والجنوبي للمبنى، مع إطلالات مباشرة على وسط المدينة، بالإضافة إلى حوض سباحة داخلي بطول 75 قدماً.

من جانبه، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول للاتصال المؤسسي في داماك إنترناشونال: "يسعدنا أن نقدم المخطط الرئيسي لمشروعنا الجديد في ميامي والمُصمم من قبل زها حديد للهندسة المعمارية إلى لجنة المدينة للحصول على الموافقة اللازمة. إن التعاون مع هذه الشركة العريقة والتي لها باع طويل في المشاريع الهندسية حول العالم، يشكل إضافةً قيّمة لنا ويساعدنا على طرح نموذجين مختلفين ومتنوعين للمشروع، لإرساء أعلى المعايير العصرية في التصميم والبناء، وخلق تجربة فريدة توفر للسكان تجربة معيشة لا تضاهى تتماشى مع سحر ميامي".

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