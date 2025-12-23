"سما إكس" تبدأ عملياتها في المملكة الأردنية الهاشمية مع إطلاق حلول ستارلينك

عمان، الأردن, 23 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- حصلت شركة "سما إكس"، وهي شركة تكنولوجيا جديدة وجريئة وموزع عالمي معتمد لمنتجات ستارلينك، على ترخيص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية لنشر وتشغيل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك التابعة لشركة "سبيس إكس"، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، ما يسهل الوصول إلى الرخاء الرقمي في كل مكان.

Sama X to Commence Operations in Jordan with Starlink Solutions

وكانت شركة سما إكس قد تأسست في وقت سابق من هذا العام، وهي شريك في مجال الجيل القادم من خدمات الاتصال، توفر إنترنت موثوقاً وعالي السرعة لجميع المستخدمين. وستقدم الشركة خدماتها للمهنيين من أصحاب المكاتب الصغيرة أو المنزلية، والشركات، ومؤسسات القطاع العام في جميع أنحاء الأردن. كما ستلبي سما إكس احتياجات الاتصال الملحة في المناطق النائية في شمال وجنوب المملكة على الفور، بدءاً بتزويد المنظمات غير الحكومية بإنترنت موثوق في المخيمات، وصولاً إلى توسيع نطاق خدمات الحكومة الرقمية في المجتمعات الريفية. وتتيح حلول الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) توفير اتصال أساسي أو احتياطي موثوق للمستخدمين في جميع أنحاء المملكة، ما يسمح للشركات والمجتمعات بالعمل بشكل أكثر فعالية وثقة.

وفي تعليقه على دخول أسواق المملكة، قال أميت سوماني، الرئيس التنفيذي لشركة "سما إكس":

يمثّل الأردن، باقتصاده المتنوع وتضاريسه المختلفة، فرصاً فريدة لحلول النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، والتي تجمع بين منظومة أقمار ستارلينك ذات المدار المنخفض وخبرتنا الواسعة في السوق المحلية. ويمكن للجميع في مختلف أنحاء الأردن الآن الاستفادة من نفس الإنترنت عالي السرعة الذي يتمتع به سكان العاصمة عمّان، حتى لو كانوا يتابعون فصلاً دراسياً في الطفيلة، أو يسيرون في قافلة لوجستية قرب معان، أو يعملون في عيادة للاجئين في المفرق على سبيل المثال".

وتُعد مجموعة أقمار ستارلينك المتطورة ذات المدار الأرضي المنخفض من شركة سبيس إكس نظام الإنترنت الأكثر تطوراً على الإطلاق. وجدير بالذكر أن سبيس إكس أطلقت من عام 2020 عدداً من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض يفوق ما أطلقته جميع الشركات الأخرى مجتمعة، ما أدى إلى بناء بنية تحتية غير مسبوقة توفر سرعات تُضاهي سرعات الألياف الضوئية، ولكن دون القيود المرتبطة بالشبكات الأرضية التقليدية.

وفضلاً عن توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الأكثر تقدماً في العالم، تقدم شركة "سما إكس" حلولاً جاهزة للاستخدام، بدءاً من استشارات العملاء وصولاً إلى التثبيت والتفعيل السريع للخدمة، بالإضافة إلى خدمات الدعم المحلي، بما في ذلك مركز اتصال يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وباللغتين الإنجليزية والعربية.

وأضاف سوماني: "نحن ممتنون لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن لتهيئتها بيئة تنظيمية داعمة تُمكّن شركات مثل سما إكس من العمل بفاعلية. ونتطلع إلى التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين لدعم رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة من خلال توفير اتصال شامل وموثوق".

إلى ذلك، تحظى شركة سما إكس بدعم من شركة الغانم للصناعات، إحدى أكبر الشركات الخاصة في الشرق الأوسط، ما يوفر لها موارد لا مثيل لها وسجلاً حافلاً بالإنجازات في تحويل التقنيات المعقدة إلى حلول سلسة.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850581/Sama_X.jpg