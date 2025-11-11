"سنس تايم الشرق الأوسط وأفريقيا" وجامعة الملك سعود توقّعان شراكة استراتيجية لإطلاق مركز ابتكار للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية, 11 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت "سنس تايم الشرق الأوسط وأفريقيا"، المشروع المشترك بين مجموعة "سنس تايم" وصندوق الاستثمارات العامة، والشركة الرائدة في تطوير حلول وبرمجيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي بالمملكة عبر قطاعات التعليم والترفيه والمدن الذكية، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع جامعة الملك سعود بهدف إطلاق مركز ابتكار مشترك للذكاء الاصطناعي، ليكون منصة وطنية رائدة تُعنى بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأبحاث العلمية، وتمكين استخدامها في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، تعمل "سنس تايم الشرق الأوسط وأفريقيا" على تطوير مركز حوسبة فائقة يعتمد على وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة لتوفير القدرات اللازمة لدعم مركز الابتكار المشترك، إلى جانب تمكين العملاء والجهات المعنية من توسيع نطاق المبادرات في قطاعات تشمل الصحة، والطاقة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، والمدن الذكية، ورصد البيئة، وعلوم الفضاء، وغيرها من المجالات الحيوية .

وسيُركّز هذا التعاون بشكلٍ محوري على مجالات التعليم، والتعلّم، والبحث العلمي، وتنمية الكفاءات، عبر دمج تقنيات التصميم الذكي للمناهج التعليمية، والتعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحليل أداء الطلبة ما بعدد الحصص الدراسية، وربط الطلاب والباحثين بمشاريع قائمة تتماشى مع احتياجات القطاعات ذات الأولوية .

ومنذ تأسيسها في المملكة عام 2022، وسّعت "سنس تايم الشرق الأوسط وأفريقيا" نطاق حلولها لتشمل المدن والمباني والوجهات الذكية، والتجارب الرقمية، والبيئة والاستدامة. كما ساهمت الشركة في تنفيذ مشروع رائد يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة النظام البيئي في البحر الأحمر بهدف حماية الشعاب المرجانية والحياة الفطرية .

وقال جورج هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "سنس تايم الشرق الأوسط وأفريقيا":

"يُعد مركز الابتكار المشترك للذكاء الاصطناعي منصةً لدعم مسيرة النمو في المملكة، إذ يوفّر مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، ويحوّل الأبحاث إلى نتائج ملموسة. ويسعدنا التعاون مع جامعة الملك سعود في هذه المبادرة التي ستسهم في تعزيز التعليم والبحث العلمي وربط الطلبة بمشاريع قائمة تعكس احتياجات السوق . ومن خلال القدرات الحوسبية المتقدمة التي تمتلكها شركة 'سنس تايم الشرق الأوسط وأفريقيا'، سنسهم في رفع الإنتاجية وتسريع الاكتشاف العلمي وتقديم حلول رقمية جديدة في قطاعات متعددة، بما يعزز تنافسية المملكة ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تحسين جودة الحياة اليومية".

من جانبه أضاف الأستاذناصر الداغري، نائب رئيس جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية:

"تحرص جامعة الملك سعود بالارتقاء بجودة التعليم وتسريع وتيرة البحث العلمي وإعداد طلابنا لمستقبل مهني واعد. ومن خلال الجمع بين قدرات "سنس تايم الشرق الأوسط وأفريقيا" في مجال الذكاء الاصطناعي وقوة جامعة الملك سعود الأكاديمية، سيسهم مركز الابتكار المشترك في دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية اليومية، بدءًا من تصميم المناهج الذكية، مرورًا بإجراء الأبحاث بسرعة ودقة أكبر، وصولًا إلى توفير أفضل الفرص لطلابنا لتحقيق طموحاتهم وتولي أدوار قيادية في المستقبل."