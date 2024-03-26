"سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي" تحقق لقب غينيس للأرقام القياسية كأكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم

إنجاز آخر يضاف إلى خزانة الجوائز

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- سجلت "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، المدينة الترفيهية الأولى من نوعها للأحياء البحرية في المنطقة، رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية كأكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم. تم تقديم الشهادة إلى محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، وإلى إدارة سي وورلد أبوظبي. ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من عام فقط على افتتاح المدينة الترفيهية للأحياء البحرية الضخمة التي تمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 183 ألف متر مربع تتوزع على خمس طوابق داخلية.

SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi crowned the Largest Indoor Marine-Life Theme Park by Guinness World Records™ SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi crowned the Largest Indoor Marine-Life Theme Park by Guinness World Records™

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https://www.multivu.com/players/uk/9257851-seaworld-yas-island-crowned-largest-indoor-marine-life-theme-park-guinness-world-records/



وتقدم "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، إحدى تجارب ميرال، لضيوفها رحلة غامرة لاستكشاف المحيطات وغنى الحياة البحرية فيها، والتي تجمع بين أفضل تجارب الترفيه والتعليم والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة في مكان واحد. ويمكن للضيوف اكتشاف الحياة تحت سطح البحر وترابطها وجمالها من خلال ثمانية عوالم غامرة هي محيط أبوظبي، والمحيط يجمعنا، ومحيط الكائنات الصغيرة، والمحيط اللانهائي، والمحيط الاستوائي، والمنطقة الصخرية، والمحيط القطبي الذي ينقسم إلى عالم القطب الشمالي وعالم القطب الجنوبي. وتلتزم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية بتوفير أعلى مستوى من رعاية الحيوانات بناءً على أفضل الممارسات والمعايير التي وضعتها منظمات رعاية الحيوان الدولية، وهي أول مدينة ترفيهية للأحياء البحريةفي المنطقة تحصل على اعتماد 'جلوبال هيومين'، التي تعتبر أكبر جهة اعتماد في العالم لرعاية الحيوانات.

وبهذه المناسبة، قال توماس كافيرلي ، المدير العام لدى "سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي": "يُسعدنا تسجيل هذا اللقب المميز في غينيس للأرقام القياسية كأكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم. إن هذا الإنجاز المتميز يعكس التزامنا الراسخ بتزويد الضيوف بأفضل التجارب التفاعلية التي تمزج بين الترفيه والتعليم والتوعية بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية ضمن بيئة ترفيهية غامرة تستقطب الضيوف من مختلف الفئات والأعمار".

ويمكن لضيوف "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" استكشاف المحيطات وغناها بالحياة البحرية، حيث توفر المدينة الترفيهية للأحياء البحرية أكثر من 15 تجربة ولعبة تفاعلية بالإضافة إلى التجارب المميزة مع الحيوانات وعروض تقديمية، وتشمل أكثر من 10 تجارب عن قرب مع الحيوانات، التي تتيح لهم التعرف من خبراء سي وورلد على مجموعة واسعة من السمات والصفات المذهلة للعديد من الحيوانات البحرية. كما سيصادف الضيوف الكثير من العروض الترفيهية المميزة، مع عروض يومية لأكثر من 20 شخصية وأداء مباشر.

وتحتضن "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" أيضاً إحدى أكبر الأحواض المائية للأحياء البحرية في العالم، والذي يتيح للضيوف الاستمتاع بروعة الحياة المائية على نطاق واسع. كما يتوفر للضيوف 17 خياراً مختلفاً من المطاعم التي تقدم تشكيلة واسعة من الوجبات الخفيفة وتجارب الطعام الراقية، بالإضافة الى 13 منفذ تسوق لاقتناء أجمل الهدايا والألعاب المستوحاة من عالم المحيطات مثل دمى البطريق أو التقاط الصور التذكارية المميزة.

ويساهم هذا اللقب الهام في غينيس للأرقام القياسية في ترسيخ مكانة "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية التي تمنح الضيوف من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعرف على الحياة البحرية وروعة المحيطات.

لشراء التذاكر، ولمعرفة المزيد حول "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، يُرجى زيارة: www.seaworldabudhabi.com.

نبذة عن "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي":

تعد "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في المنطقة التي تتولاها ميرال إكسبيرينسز.، التي تروي قصة المحيط يجمعنا لإبراز الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض وفي المحيطات، وتمثل مصدر إلهام للحفاظ على الحياة على كوكبنا. توفر "سي وورلد أبوظبي" للضيوف أفضل التجارب للتفاعل مع الحيوانات البحرية ضمن ثمانية عوالم فريدة تضم كل منها مرافق وجولات متميزة وتجارب للتفاعل مع الحيوانات البحرية عن قرب، وعروض تعليمية وجولات ترفيهية مُلهمة، فضلاً عن أشهى تجارب الطعام والتسوق الحصرية.

تلتزم سي وورلد أبوظبي بتوفير أعلى معايير الرفق بالحيوان بناءً على أفضل الممارسات التي وضعتها منظمات رعاية الحيوان المعترف بها دوليًا. وتعتبر سي وورلد أبوظبي أول منشأة في المنطقة تحصل على شهادة المطابقة من منظمة "جلوبال هيومين"، العالمية الأبرز لمصادقة وتقييم معايير ومبادئ الرفق بالحيوان. لقد تم تصميم بيئة طبيعية للحيوانات في سي وورلد أبوظبي خصيصًا باستخدام أحدث التقنيات ونهج يركز على رعايتها. يكرس فريق سي وورلد أبوظبي من الأطباء والعلماء والمتخصصين حياتهم لرعاية الحيوانات وإلهام الجيل القادم لحماية المحيط.

وتحتضن "سي وورلد أبوظبي" مركز "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أبوظبي"، المتخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة. يعمل المركز كمرفق متقدم لعلوم الحياة البحرية، ومساهم رئيسي في جهود الحفاظ عليها في المنطقة وخارجها. ويهدف "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" إلى البناء على الإرث العريق الذي تتمتع به "سي وورلد باركس أند آند إنترتينمنت" التي تعتبر من أكبر المؤسسات المعنية بإنقاذ الأحياء البحرية في العالم، وتسخير معرفتها الواسعة وخبرتها الطويلة التي تمتد لأكثر من 60 عاماً في رعاية الحيوانات والإنقاذ وإعادة التأهيل والدراسات البحثية والعلمية لتعزيز جهود الحفاظ على الأحياء البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

تم تطوير سي وورلد أبوظبي من قبل ميرال، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، بالشراكة مع "سي وورلد باركس آند إنترتنيمنت"، لتكون أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية تحمل علامة "سي وورلد" يتم تأسيسها خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وستتولى ميرال إكسبيرينسز تشغيل وإدارة المدينة عند افتتاحها، وهي شركة تابعة لميرال، والمشغل الرائد لنخبة من المدن والمرافق الترفيهية والثقافية العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.seaworldabudhabi.com

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