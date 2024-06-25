"سينج أوتو" تطلق علامتها التجارية العالمية من قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "سينج أوتو" الشركة المتخصصة في ابتكار المركبات التجارية الصديقة للبيئة، عن إطلاق علامتها التجارية العالمية من حلبة مرسى ياس الشهيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وخلال مراسم الحدث، استعرضت الشركة قدرات مركبتها اللوجستية التي تعتبر أول مركبة تبريد ذكية للمنتجات تعمل بالطاقة المتجددة ويستطيع راكبها الدخول بالصعود خطوة واحدة فقط، وسلط العرض الضوء على المنصات الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في المركبة، ونظام التحكم بدرجات الحرارة في تبريد المنتجات.

SINGAUTO makes its global debut in Abu Dhabi

وعلى هامش الحدث الذي شهد حضور أبرز قادة القطاع والشركاء المحتملين لـ "سينج أوتو"، أبرمت "سينج أوتو" اتفاقيات تعاون مع الشركة الكورية للمركبات "داجي بيه آند أي (DAEJI P&I)" ومجموعة "شانجدونج هيما (Shandong Heima)" الصينية.

وأوضح الرئيس التنفيذي العالمي والشريك المؤسس لـشركة سينج أوتو، "كرس تشين"، خلال كلمة له في الحدث، أن الرؤية المستقبلية لشركة "سينج أوتو" تتمحور حول تطوير المنطقة الصناعية الأكبر من نوعها في العالم للمركبات التجارية الكهربائية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن الشركة لديها استراتيجيات واضحة ومدروسة لتوسعها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، واستعرض رؤية الشركة وقيمها الجوهرية، كما أكد أنه سَيُسَخّر خبرته التي تمتد لأكثر من عشرين عاماً في تكنولوجيا السيارات العالمية لخدمة الدولة والعملاء.

وأضاف "تشين" قائلاً: "تقود دولة الإمارات العربية المتحدة دُفَّة المنطقة في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، كما أنها تسير على قدمٍ وساق في التحول نحو الطاقات النظيفة وخلق قطاعات تعتمد على أحدث التقنيات، حيث تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة إلى أن تكون 44% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد من مصادر طاقة نظيفة بحلول العام 2050، ولذلك اخترناها كموقع مثالي لانطلاق طموحاتنا، وسنخط عملنا بالتوازي مع توجهات الدولة. إننا نهدف إلى تحقيق مستقبل مستدام عبر قوة التكنولوجيا والشراكات العالمية، ما يؤهلنا لنكون الشريك الموثوق للعملاء".

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2447226/SINGAUTO.jpg