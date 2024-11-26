في البيان الصحفي، "شركة معارف للتعليم" توقّع اتفاقية استحواذ على "شركة ابن خلدون التعليمية"، نصحتنا الشركة بأن الجملة الـ1st في الفقرة الـ5th يجب أن تقرأ وبهذه المناسبة صرح الدكتور حسام زمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة معارف للتعليم، قائلاً: "يمثل اليوم نقطة تحول هامة في مسيرة شركة معارف للتعليم، إذ نواصل توسيع بصمتنا الاستراتيجية عبر الاستحواذ على شركة ابن خلدون التعليمية، مستندين على إرث يمتد لخمسة عقود في إثراء المشهد التعليمي في المملكة العربية السعودية. وسيوسع هذا الاستثمار من حجم شركتنا بشكل كبير، ليمنحنا زيادة في القدرة الاستيعابية وتحسيناً في الهوامش، وبالتالي تعزيز حضور 'معارف' المتنامي في المملكة. وتأتي هذه الجهود تماشياً مع أهداف رؤية 2030 لتطوير قطاع التعليم، مؤكدين التزامنا بتحسين جودة التعليم وتيسير الوصول إليه، بما يضمن تنمية العقول وبناء القادة لمستقبل مشرق." ، وليس كما تم إصدارها في الأصل عن غير قصد. فيما يلي نص البيان الصحفي الكامل والمُصحَح:

"شركة معارف للتعليم" توقّع اتفاقية استحواذ على "شركة ابن خلدون التعليمية"

تضمنت اتفاقية الاستحواذ نقل ملكية شركة ابن خلدون التعليمية إلى شركة معارف للتعليم بنسبة 100٪.

الخطة ااإستراتيجية تتضمن انتقال 4 مجمعات تعليمية إلى شركة معارف للتعليم، ما يجعل الأخيرة أكبر شبكة تعليمية في المملكة العربية السعودية من حيث الإيرادات والتوسع الجغرافي في جميع المراحل الدراسية ابتداءً من الروضة وحتى المرحلة الثانوية.

الرياض، المملكة العربية السعودية 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت "شركة معارف للتعليم"، إحدى أبرز شركات التعليم في المملكة العربية السعودية، عن توقيعها اتفاقية استحواذ على شركة ابن خلدون التعليمية، في خطوة تعكس التزامها بمواصلة إرثها الممتد لأكثر من 50 عام في مجال التعليم.

"شركة معارف للتعليم" توقّع اتفاقية استحواذ على "شركة ابن خلدون التعليمية" (PRNewsfoto/Maarif Education)

ويعد هذا الاستحواذ الاستراتيجي، الذي تُشترط فيه موافقة الجهات والسلطات المعنيّة، أحد أكبر الاستثمارات في قطاع التعليم في السعودية، وسيزيد من حجم شركة معارف للتعليم بما يقارب نسبة 60%، إذ تدير شركة ابن خلدون التعليمية أربعة مجمعات تعليمية في مدينة الرياض، وتقدم مناهج وطنية ودولية لما يقارب 13,000 طالب وطالبة. ومع إتمام هذه الصفقة، سيصل العدد الإجمالي للطلاب المسجلين في مدارس شركة معارف للتعليم إلى 36,000 طالب وطالبة.

تأتي هذه الخطوة في إطار رغبة شركة معارف للتعليم المستمرة في تعزيز حضورها وتيسير الوصول إلى تجربة تعليمية ذات قيمة عالية الجودة للطلاب في المملكة العربية السعودية. وستجعل الصفقة من "معارف" أكبر شركة تعليمية تملك وتشغل المدارس في المملكة العربية السعودية من حيث الإيرادات والتغطية الجغرافية، ما يرسخ مكانتها كرافد أساسي لمشهد التعليم وأحد اللاعبين الرئيسيين على المستوى الإقليمي.

تم توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم في مدينة الرياض بحضور الدكتور حسام زمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة معارف للتعليم، والسيد ثنيان العبيكان، الرئيس التنفيذي لشركة ابن خلدون التعليمية، إلى جانب عدد من أعضاء مجالس إدارة الشركتين.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور حسام زمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة معارف للتعليم، قائلاً: "يمثل اليوم نقطة تحول هامة في مسيرة شركة معارف للتعليم، إذ نواصل توسيع بصمتنا الاستراتيجية عبر الاستحواذ على شركة ابن خلدون التعليمية، مستندين على إرث يمتد لخمسة عقود في إثراء المشهد التعليمي في المملكة العربية السعودية. وسيوسع هذا الاستثمار من حجم شركتنا بشكل كبير، ليمنحنا زيادة في القدرة الاستيعابية وتحسيناً في الهوامش، وبالتالي تعزيز حضور 'معارف' المتنامي في المملكة. وتأتي هذه الجهود تماشياً مع أهداف رؤية 2030 لتطوير قطاع التعليم، مؤكدين التزامنا بتحسين جودة التعليم وتيسير الوصول إليه، بما يضمن تنمية العقول وبناء القادة لمستقبل مشرق."

ومن جانبه قال السيد ثنيان العبيكان، الرئيس التنفيذي لشركة ابن خلدون التعليمية: "تمثّل اتفاقية الاستحواذ المُبرمة مع شركة معارف للتعليم خطوة استراتيجية محورية في مسيرة شركة ابن خلدون التعليمية، ونحن فخورون بالانضمام إلى مجموعة المدارس المرموقة التي تنضوي تحت راية 'معارف'. ولا شك أن سجل 'معارف' الاستثنائي في توفير خدمات تعليمية عالية الجودة، إلى جانب سعيها الطموح لتوسعة نطاق شبكة مدارسها، ستفتح لنا آفاقاً غير مسبوقة من التميّز في المجال التعليمي. سنعمل جنباً إلى جنب مع 'معارف' بالاستفادة من مصادرها الغنية وخبرتها المعمّقة لضمان الارتقاء بخدماتنا التعليمية وتزويد جميع الطلاب بتجربة تعلّم مثلى. نحن متحمّسون لما يخبؤه المستقبل لنا في إطار اتفاقية الاستحواذ هذه وملتزمون برؤيتنا المشتركة لتوفير منظومة تعليمية ابتكارية تساهم في تنشئة جيل المستقبل من القادة في المملكة العربية السعودية".

وكجزء من مساعيها لتقديم أفضل تجربة تعليمية، أقامت "معارف" عدة شراكات استراتيجية مع نخبة من المؤسسات الرائدة، وتتمحور هذه الشراكات حول تطوير المحتوى التعليمي، ودمج الذكاء الاصطناعي، وتيسير التعلم المخصص، وتعزيز برامج دعم الخريجين، وتنمية مهارات الطاقم الأكاديمي وفريق العمل. وقد مكّن هذا النهج التعليمي المتطور طلبة "معارف" من التفوق في مجالات شتى، من الرياضة والفنون إلى الفضاء والمسابقات العلمية، وفتح لهم أبواب القبول في أبرز الجامعات حول العالم.

وتشير التوقعات إلى نمو قوي في قطاع التعليم الخاص بمراحله المختلفة في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً بعوامل متعددة مثل الزيادة السكانية، ومبادرات الحكومة لدعم الخصخصة الى جانب استقطاب المواهب العالمية. وبحسب دراسة أجريت عام 2023م، فإن عدد الطلاب في المدارس السعودية يتجاوز ثلاثة أضعاف نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس الإمكانات الواعدة للقطاع التعليمي المحلي.

نبذة عن معارف

تأسست معارف للتعليم في عام 1971م، لتصبح اليوم واحدة من أكبر شركات التعليم في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار أكثر من خمسة عقود، لعبت معارف دوراً محورياً في تشكيل المشهد التعليمي في المملكة. وهي تدير اليوم 10 مجمعات تعليمية في مواقع استراتيجية منتشرة في أنحاء المملكة، وتوظف أكثر من 2200 من أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديميين، وتشمل 74 مدرسة وطنية ودولية للبنين والبنات، تغطي مراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية، التي تلتزم بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

للمزيد من المعلومات حول معارف للتعليم والتدريب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.maarif.com.sa

نبذة عن شركة ابن خلدون التعليمية

تأسست شركة ابن خلدون التعليمية عام 2006م، وشهدت نمواً ملحوظاً بالتزامن مع التطوّر المتسارع الذي شهده قطاع التعليم الخاص السعودي الذي يغطي جميع المراحل الدراسية بدءاً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. تضم شبكة الشركة 4 مجمعات تعليمية وهي عرقة والنفل والمنار والياسمين، وتوفّر مناهجها التعليمية الوطنية والدولية لما يزيد عن 13,000 طالب وطالبة. وقد اكتسبت شركة ابن خلدون التعليمية سمعة ذائعة الصيت كمزوّد موثوق للخدمات التعليمية عبر مختلف مناطق العاصمة الرياض، وهي تحرص على مواصلة دورها البارز في رسم معالم مستقبل التعليم في المملكة، عبر التزامها الراسخ تجاه التميّز في المجال الأكاديمي وخططها التنموية الشاملة.

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