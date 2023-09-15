"شغف أن تكون أفضل" - تعلن OANDA عن أول سفير لعلامتها التجارية، روبرت ليفاندوفسكي

لندن، 15 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة OANDA، الشركة الرائدة عالميًا في خدمات التداول متعددة الأصول عبر الإنترنت وبيانات وتحليلات العملات، عن تعيين روبرت ليفاندوفسكي سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية.

يلعب لاعب كرة القدم ذو المستوى العالمي كمهاجم لنادي برشلونة الإسباني وقائد المنتخب البولندي. يُعرف ليفاندوفسكي باحترافيته وتمركزه وتقنيته وتسجيله الأهداف، ويعتبر أحد أفضل المهاجمين في جيله، فضلاً عن أنه أحد أنجح اللاعبين في تاريخ الدوري الألماني وبايرن ميونيخ. وهو هداف مميز، وقد سجل أكثر من 600 هدف للنادي والمنتخب وحصل على قاعدة جماهيرية ضخمة في جميع أنحاء العالم.

Football legend Robert Lewandowski becomes the ambassador of OANDA

"روبرت ليفاندوفسكي هو المحترف المثالي. قال دارين موفيت، كبير مسؤولي التسويق في OANDA: "إن أسلوب لعبه، الذي يعد استراتيجيًا ودقيقًا وجديرًا بالثقة، يتناسب تمامًا مع وعد العلامة التجارية "للتداول الأكثر ذكاءً" الخاص بـ OANDA".

ينبع الارتباط مع ليفاندوفسكي من استراتيجية تسويقية طويلة المدى لتعزيز الاعتراف بالعلامة التجارية OANDA الحائزة على جوائز.

وأضاف موفيت: "تدور OANDA حول التداول الأكثر ذكاءً، مما يمنح المتداولين منصة بديهية وأدوات قوية وتنفيذًا نظيفًا يحتاجون إليه لإتقان تداولاتهم. أردنا سفيرًا لعلامتنا التجارية يعكس روح هذه الأخيرة، إذ كان يجب أن يكون خبيرًا في مجاله، ومعروفًا باحترافيته، وذو جاذبية عالمية. وروبرت هو الشخص المثالي."

تتطلع OANDA، إحدى مجموعات التداول الرائدة عبر الإنترنت، إلى تنمية تواجدها عبر مجموعة متنوعة من الأسواق. وكجزء من الشراكة، سيظهر ليفاندوفسكي في عدد من الحملات العالمية متعددة الوسائط، باعتباره وجه وصوت OANDA. تم تصميم هذا لتوصيل هدف العلامة التجارية OANDA المتمثل في إنشاء تجارب تداول أكثر ذكاءً.

"أنا متحمس للغاية للدخول في شراكة مع OANDA، إحدى مجموعات التداول عبر الإنترنت الرائدة في العالم: نحن نتشارك الشغف لنكون الأفضل. يعد الإعداد والتركيز والمهارة أمرًا ضروريًا للنجاح على أرض الملعب، تمامًا كما هو الحال في مجال التمويل. علق روبرت ليفاندوفسكي على التعاون.

نبذة عن OANDA

تأسست OANDA في عام 1996، وهي واحدة من مجموعات التداول عبر الإنترنت الرائدة في العالم، حيث تقدم تداول الأصول المتعددة وبيانات العملات والتحليلات لعملاء التجزئة والشركات في جميع أنحاء العالم.

من جذورها التي توفر بيانات أسعار الصرف المجانية على الإنترنت إلى إطلاق منصة تداول العملات الأجنبية التي ساعدت في ريادة تداول العملات على شبكة الإنترنت، تظل OANDA ملتزمة ببناء تجارب تداول أكثر ذكاءً.

من خلال الكيانات المنظمة في العديد من الأسواق المالية الأكثر نشاطًا في العالم، بما في ذلك نيويورك وتورنتو ولندن ووارسو وسنغافورة وطوكيو وسيدني، تمكن OANDA عملاء التجزئة من التداول في مجموعة متنوعة من فئات الأصول على منصة تداول حائزة على جوائز. اعتمادًا على الموقع الجغرافي، قد تشمل هذه مشتقات مؤشرات السوق العالمية والأسهم والسلع وسندات الخزانة والمعادن الثمينة والفوركس والعملات المشفرة.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة https://www.oanda.com/group / أو تابع OANDA على لينكد إن

للتواصل: [email protected].

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Oanda Global Corporation SOURCE