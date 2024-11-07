"شمال" تطلق مشروع "ذا أنكور" الوجهة الأحدث لتجارب الطعام الفاخرة في دبي هاربر

• يمتد مشروع "ذا أنكور" على مساحة تزيد عن 110 آلاف قدم مربعة، ويضم مجموعة مميزة من المطاعم موزعة على أربعة طوابق، تشمل تراسات مغلقة لتوفر تجربة طعام عصرية على مدار العام

• يحتضن المشروع مسبحاً معلقاً بتصميم مبتكر وفريد يضفي لمسة من الفخامة

• يُمكن للضيوف الوصول مباشرة باليخوت عبر الواجهة البحرية "دبي هاربر" التي تضم أكثر من 700 مرسى

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "شمال"، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تأسست في دبي وتدير محفظة عالمية من الاستثمارات والأصول والتجارب المتنوعة، عن بدء أعمال البناء في مشروع "ذا أنكور"، الوجهة العصرية الجديدة لتجارب الطعام الفاخرة في "دبي هاربر". ويُعد "ذا أنكور"، الذي صُمم بدقة متناهية الإضافة الأحدث إلى مجموعة عروض السكن والحياة والضيافة الراقية، ويمثل جوهرة معمارية تتناغم بانسجام مع الواجهة البحرية، وتعزز من جاذبيتها كوجهة فريدة.

Shamal Unveils The Anchor, a New Premier Dining Destination at Dubai Harbour

يمتد المشروع على مساحة تبلغ 110 آلاف قدم مربعة، ويقدم تجربة استثنائية في عالم الضيافة الفاخرة عبر مجموعة متنوعة من المطاعم العصرية، موزعة على أربعة طوابق، مع مرافق خدمية تشمل مصاعد خاصة وتراسات مغلقة لتجارب طعام متميزة على مدار العام. كما يضم المشروع مسبحاً معلقاً بتصميم مبتكر، يوفر أجواءً هادئة للاسترخاء والاستجمام مع إطلالات بانورامية خلابة على مياه الخليج العربي وأفق دبي الساحر.

ويقدم "ذا أنكور" لقاطني دبي هاربر وزواره فرصة متميزة لاستكشاف الطابع البحري المميز للوجهة، ليعكس مشهداً استثنائياً للحياة العصرية التي تنفرد بها دبي.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال: "نحرص في "شمال" على استثمار مواردنا لتقديم تجارب متميزة تعكس تفرّد دبي بأسلوب حياتها البحري الفاخر، ويُعد مشروع "ذا أنكور" نموذجاً لهذه الرؤية، إذ يقدم وجهة استثنائية تجمع بين أرقى تجارب الطعام والترفيه، لتلبي تطلعات السكان والزوار الباحثين عن تجارب فريدة. يتمتع "ذا أنكور" بموقعه القريب من كل من مشروع "دبي هاربر رزيدنسز" الذي تم إطلاقه مؤخراً، وأبرز الوجهات الترفيهية، ما يضيف بُعداً مميزاً إلى الواجهة البحرية، ويكرّس مكانتها كمقصد للحياة العصرية في دبي".

ويقع "ذا أنكور" في قلب دبي هاربر الذي يضم أكبر تجمع لمراسي اليخوت في المنطقة، ليكون بمثابة الأيقونة النابضة بالحياة وسط كل ما تزخر به الواجهة من باقات وخيارات عديدة.

يتميز المشروع بإمكانية الوصول المباشر من البحر، ما يوفر للضيوف تجربة وصول مريحة سواء عن طريق البر أو عبر اليخوت. ويحتوي دبي هاربر على أكثر من 700 مرسى قادرة على استيعاب مجموعة متنوعة من اليخوت، بما في ذلك مرسى مخصص ليخوت السوبر الكبيرة، فضلاً عن رصيف بحري يحتضن نادي دبي هاربر بيير كلوب الذي يقدم خيارات مميزة لتناول الطعام في الهواء الطلق.

للمزيد من المعلومات حول دبي هاربر، يرجى زيارة: dubaiharbour.ae .

نبذة عن شمال



تأسست شمال في دبي، وهي شركة استثمارية تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والأصول والتجارب المتنوعة. تعتمد الشركة في اختيار استثماراتها بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي وتطلعاتها.

تمتد محفظتها العقارية لتشمل مجموعة واسعة من المجمعات السكنية الكبرى، والمشاريع الحيوية والوجهات الترفيهية، والأحياء السكنية والتجارية، إضافة إلى المساحات المكتبية، حيث تسعى جاهدة لتطوير مشاريع ووجهات فريدة مثل "دبي هاربر" و "ند الشبا جاردنز". تستثمر شمال في نخبة مختارة من العلامات التجارية الاستثنائية في قطاع الضيافة، بدءًا من التجارب الفاخرة وحتى المتوسطة والاقتصادية، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والمحلية على حد سواء كـ "جميرا زعبيل سراي" و" فندق هارت شورديتش لندن، كوريو كوليكشن باي هيلتون" و" فندق ومساكن بكارات دبي"، ومطاعم "سوشي سامبا" و"فايف جايز". وباعتبارها الشركة المالكة لبعض من أبرز أماكن ووجهات التسلية والترفيه في دبي، تسعى شمال لخلق تجارب استثنائية كل يوم عبر التعاون مع الأفضل لإدارة محفظتها الاستثمارية المتنوعة عالميًا.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2551444/The_Anchor_Premier_Dining_Destination.jpg

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.shamalholding.com أو التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected]