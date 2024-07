"عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي" تحلّق إلى آفاق جديدة من الترفيه والتميز عبر شراكة استراتيجية مع "الاتحاد للطيران"

المدينة الترفيهية تنقل تجربتها المميزة إلى المسافرين مباشرةً عبر أول طائرة مكسوة بتصاميم وشخصيات وارنر براذرز الشهيرة، وصالات انتظار حصرية في مطار زايد الدولي في أبوظبي

التعاون هو الأول من نوعه في المنطقة، ويوفر للمسافرين تجربة سفر استثنائية

سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بتجارب فريدة داخل صال ة الانتظار في المطار، ولقاء شخصياتهم المفضلة والاستمتاع بأجواء البهجة والمرح التي تنفرد بها المدينة الترفيهية قبل الإقلاع

الاتحاد للطيران تقدم باقة هدايا حصرية للأطفال بعمر 10 سنوات وما دون تتألق بأروع شخصيات السوبر هيروز مثل "باتمان" و"سوبرمان و"وندر ومان"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي"، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في المنطقة، عن شراكة استراتيجية مبتكرة مع "الاتحاد للطيران" والتي سيتم خلالها الكشف عن أول طائرة في العالم مكسوة بالكامل بتصاميم وشخصيات وارنر براذرز الشهيرة، لتنقل "عالم وارنر براذرز" وأجوائها المليئة بالمغامرات وذكريات الطفولة إلى آفاق جديدة من التألق والتميز.

وتمّ الكشف عن أول طائرة تحمل طابع "عالم وارنر براذرز" الفريد في 25 يوليو خلال حدث إطلاق حصري أقيم في "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي"، وجسّد روح الإبداع والمرح والابتكار بأبهى صوره، مبرزاً الشراكة الفريدة بين الجانبين، وممهداً الطريق لرحلة جويّة استثنائية تجمع بين الترفيه والتجديد.

وتمثل الشراكة بين "عالم وارنر براذرز" و"الاتحاد للطيران" أكبر تعاون تشهده المدينة الترفيهية حتى الآن، حيث جرى في إطار هذه المبادرة المميزة كسوة طائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينغ دريملاينر 787-10 بتصاميم إبداعية لشخصيات وارنر براذرز الأيقونية، إذ يحتفي الجانب الأول من الطائرة بأروع شخصيات الأنيميشن الكلاسيكية مثل "لوني تونز" و"توم آند جيري" التي تعيد إلى الأذهان ذكريات الطفولة السعيدة، بينما يتألق الجانب الآخر بأشهر شخصيات "دي سي سوبر هيروز"، التي تجسد مشاعر البطولة والمغامرة.

وسيحصل الركاب من الضيوف الصغار بعمر 10 سنوات وأقل من المسافرين على متن طائرة الاتحاد المزينة بتصاميم على حزمة هدايا "عالم وارنر براذرز" المبتكرة والتي صُممت خصيصاً لإدخال البهجة في نفوس المسافرين الصغار. تضم الحزمة باقة من الكتيبات التي تحفزهم على رسم أبطالهم المفضلين، والمشاركة في مجموعة متنوعة من المهام والأنشطة الترفيهية طوال فترة الرحلة، ما يضمن لهم قضاء أوقات مليئة بالمرح والسعادة. كما سيتم تزويد الأطفال الرضع ببطانية ناعمة مزينة بأجمل شخصيات دي سي سوبر هيروز، بينما سيحصل الأطفال الأكبر على هدايا مميزة مثل حقيبة ظهر فريدة، وقبعة مزينة بشخصيات السوبر هيروز، وعبوة مياه، وكتيبات الأنشطة المختلفة.

ولتعزيز التجربة الترفيهية التي تنفرد بها "عالم وارنر براذرز"، ستقوم المدينة الترفيهية بافتتاح مناطق انتظار حصرية للأطفال تحمل علامتها التجارية ضمن صالات الاتحاد للطيران في "مطار زايد الدولي" في أبوظبي. ستنقل هذه المناطق الضيوف الصغار إلى أجواء "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي" الرائعة، لتقدم تجربة ترفيهية استثنائية تعززّ من مشاعر الحماس والمرح في كل رحلة جوية، وتجعل من زيارة هذه المناطق تجربة أشبه بزيارة "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي" نفسها.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة المميزة، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: "يُسعدنا التعاون مع الاتحاد للطيران لتقديم أول طائرة تحمل علامة عالم وارنر براذرز التجارية وطابعها الترفيهي الساحر. لا شكّ أن هذا التعاون الهام سيسهم في إثراء تجربة السفر، وسينقل أجواء الحماس والتشويق التي تقدمها عالم وارنر براذرز إلى السماء، ليمنح المسافرين من جميع الأعمار أوقات حافلة بالمرح والإبداع والذكريات التي لا تُنسى".

من جانبه، قال انطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "استناداً إلى إرثنا العريق وسمعتنا المتميزة كشركة طيران رائدة ومتخصصة في تقديم تجربة سفر فاخرة للعائلات، يُسعدنا الإعلان عن تعزيز شراكتنا مع "عالم وارنر براذرز™"، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة وغير مسبوقة. طائراتنا المزينة بأروع شخصيات لوني تونز وأبطال دي سي سوبر هيروز ستنقل علاماتنا التجارية إلى وجهات عالمية متنوعة للترويج لواحدة من أبرز معالم الجذب والترفيه المتميزة في أبوظبي. نتطلع بشغف إلى استقبال المزيد من الزوار في أبوظبي بفضل هذه التجربة الفريدة، كما نسعى إلى إدخال البهجة والسعادة إلى قلوب ضيوفنا الصغار أثناء رحلتهم معنا، وبما يثري متعة السفر ويجعلها تجربة لا تُنسى".

نبذة حول عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي:

تُعد "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم وتوفر أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، وتحتضن في مناطقها الستة مجموعة من أشهر شخصيات دي سي سوبر هيروز مثل باتمان، سوبرمان، وندر وومان، بالإضافة إلى باغز باني، سكوبي-دو، توم آند جيري، ذا فلينستونز. تقدم عالم وارنر براذرز أبوظبي لضيوفها تجربة ترفيهية متكاملة مع أكثر من 29 لعبة ومرفق ترفيهي عائلي، وعروض ترفيهية حيّة. ويقع بالقرب من المدينة الترفيهية فندق وارنر براذرز أبوظبي، الفندق الأول في العالم الذي يحمل اسم العلامة التجارية لشركة وارنر براذرز، والذي تم افتتاحه في شهر نوفمبر 2021.

ومنذ افتتاحها في العام 2018، حصدت 26 عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي لقب وجائزة مرموقة، حيث فازت في العام 2021 بجائزة "أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر الدولية، وجائزة "الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر العالمية، إلى جانب عدد من الجوائز الأخرى المميزة. وتم تكريم عالم وارنر براذرز أبوظبي في العام 2022 خلال حفل توزيع جوائز ستيفي مينا، وجوائز واتس أون، وجوائز السفر الدولية، وجوائز ستيفي، وجوائز السفر العالمية، وجوائز ثيا تيا، وجوائز أفضل الأفضل للمنطقة العربية وغيرها. كما حصلت عالم وارنر براذرز أبوظبي مؤخراً فى 2023 على الجائزة الذهبية للابتكار في الأحداث الإعلامية الأكثر انتشاراً من MENA Stevie Awards، وفازت بلقب أفضل مدينة ترفيهية عائلية (على مستوى المنطقة والقارة) خلال حفل جوائز الأعمال الدولية، وحصدت أيضاً لقب "أفضل يوم خارجي" من قبل مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك).

وقد تم تطوير عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي من قبل شركة ميرال الرائدة في تطوير الوجهات في إمارة أبوظبي، وشركة وارنر براذرز للترفيه، الرائدة عالمياً في ابتكار وتطوير وترخيص الفعاليات الترفيهية في المواقع المختلفة والأحداث الحية، والمعارض، والمدن الترفيهية المستوحاة من الشخصيات والقصص والعلامات التجارية التابعة لشركة وارنر براذرز. وتتولى شركة ميرال إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي، وهي الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل نخبة من أبرز المدن والوجهات والتجارب الترفيهية والثقافية العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: WBWorldYasIsland.com

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & ™ DC Comics., THE FLINTSTONES and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera., THE JETSONS and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera., SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera., TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co., LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc., WARNER BROS. WORLD, WB SHIELD © & ™ WBEI. (s23)

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

