"فايف جايز" تحط رحالها بمطار دبي الدولي DXB

الفرع الرئيسي لعلامة فايف جايز في دولة الإمارات العربية المتحدة مفتوح الآن في المبنى رقم 3 – كونكورس B في مطار دبي الدولي .

سيقدم الفرع ال15 والبالغ مساحته 6200 قدم مربع خدماته للمسافرين على مدار الساعة كل يوم، وسيكون أول فرع مرخص في الدولة، كما سيقدم قائمة طعام لوجبات الإفطار حصرية للفرع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "فايف جايز"، سلسلة المطاعم المفضلة للبرجر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاحها رسمياً أكبر فروعها في الدولة في المبنى رقم 3 – كونكورس B بمطار دبي الدولي DXB ، فإلى جانب كونه أول منفذ لعلامة فايف جايز في مطارٍ خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه سيكون أول فرع مرخص على مستوى المنطقة، بما يتيح للمسافرين الاستمتاع بتجارب طعام استثنائية في قلب أحد أكثر المطارات ازدحاماً بالمسافرين في العالم.

Five Guys now boarding at Dubai International

وإلى جانب قائمة الطعام الحالية التي تقدمها فايف جايز، سيوفر الفرع الجديد الذي سيكون مفتوحاً على مدار اليوم، تشكيلةً حصريةً من وجبات الإفطار.

وسيتمكن المسافرون الآن من الاسترخاء والتلذذ بأشهى الوجبات قبل صعودهم على متن الطائرات للسفر أو استكمال رحلاتهم، في الفرع الجديد الذي يمتد على مساحة تبلغ 6,200 قدماً مربعاً، ليكون الفرع الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة لسلسلة فايف جايز الشهيرة.

وسيحظى المسافرون عبر مطار دبي الدولي بتجارب استثنائية للاستمتاع بخبز البرجر الطازج ذو الخلطة السرية المحضر يومياً وبرجر اللحم البقري وشطائر الهوت دوغ المصنوعة من مكوّنات حلال 100%، إلى جانب شطائر الجبن المشوية والوجبات الأخرى التي يتم إعدادها حسب الطلب من مكونات لا يجري تجميدها أو تسخينها عن طريق المايكرويف، وبدون استخدام أجهزة التوقيت لتحديد مدة تحضير الطلب. كما توفر فايف جايز تشكيلةً واسعةً من الإضافات التي تتيح للعملاء أكثر من 250,000 توليفة مختلفة تلبي جميع تفضيلاتهم. كما تقدم فايف جايز بفرعها الجديد مشروبات الميلك شيك المفضلة التي تتزين بإضافات مجانية تقدم للعملاء نكهات فريدة.

ويمكن للمسافرين الآن الاستمتاع بوجباتهم المفضلة طوال اليوم من خلال تشكيلة الأطباق المتنوعة التي تتيحها فايف جايز بفرعها الجديد بمطار دبي الدولي.

وفي معرض تعليقه على افتتاح الفرع الجديد لعلامة فايف جايز بمطار دبي الدولي، قال عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشمال القابضة: "يسعدنا افتتاح فرعنا الـ 15 لفايف جايز في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشتهر بتقديمها أفضل أنواع البرجر الحائزة على العديد من الجوائز، مع تشكيلة أخرى متنوعة من الوجبات ذات الجودة. ونحن فخورون بتدشين هذا الفرع الجديد بمطار دبي الدولي DXB الذي سيشكل وجهة مثالية للمسافرين ممن ينشدون تناول وجباتهم المفضلة. ويعد هذا التوسع أول فرع لفايف جايز الإمارات في مطارٍ خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيعمل على مدار اليوم، كما سيتضمن الفرع الجديد قوائم طعام ومشروبات مرخصة وحصرية، لتبلغ علامة فايف جايز من خلال هذا الإنجاز فصلاً جديداً في رحلة نجاحاتها المتواصلة. وفي الوقت الذي نشهد فيه توسعاً كبيراً على مستوى الدولة، فإننا نواصل مساعينا الرامية إلى إتاحة فروع جديدة للعلامة في جميع المجتمعات والمناطق لنصبح أقرب لمحبي علامة فايف جايز من أي وقت مضى."

ومن جانبه، قال يوجين باري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: "تجسد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا المسافرين عبر مطار دبي الدولي من خلال تقديم المزيد من خيارات الطعام المميزة. ويمثل افتتاح أول فرع لعلامة فايف جايز بمطارٍ خارج الولايات المتحدة الأمريكية إضافة مميزة لباقة الخدمات والمنافذ والمنتجات الفريدة من نوعها التي نقدمها لضيوفنا. وكلنا ثقة بأن الفرع الجديد لفايف جايز سيصبح من الوجهات المفضلة للمسافرين في كونكورس B".

للمزيد من المعلومات حول سلسلة مطاعم "فايف جايز" الإمارات وقوائم الطعام الخاصة بها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسلسلة أو متابعة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

الموقع الالكتروني: https://www.fiveguys.ae/

أنستاجرام: https://www.instagram.com/fiveguysuae/

فيسبوك: https://www.facebook.com/fiveguysuae/

نبذة عن فايف جايز

"فايف جايز" هي سلسلة مطاعم عائلية متخصصة في تقديم أفخر أنواع البرجر والبطاطس المقلية وسط أجواء مريحة ونظيفة وآمنة. تأسست العلامة سنة 1986 في أرلينغتون بولاية فرجينيا، وفي عام 2003، تم افتتاح أول مطعم حاصل على امتياز استخدام علامة "فايف جايز". واليوم توسّعت العلامة من خمسة فروع إلى أكثر من 1800 موقعاً في جميع أنحاء العالم، بدعم من الحاصلين على امتياز استخدام علامتها والتزامهم بمعاييرها الفريدة. وتعتبر "Shamal F&B " مالكة امتياز استخدام علامة "فايف جايز" في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2015، وتمتلك حالياً 15 فرعاً في كل من مارينا مول والغاليريا جزيرة الماريه في أبو ظبي، والجادة في الشارقة، وجميرا بيتش ريزدنس، وسيتي ووك، ودبي فيستيفال سيتي مول، ودبي مول، وسيتي سنتر مردف، ودبي هيلز مول، ونخيل مول، والغاليريا البرشاء وتاون سكوير في دبي، والحمرا مول في رأس الخيمة ومؤخراً في مطار دبي الدولي.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كارنت غلوبال[email protected]

نبذة عن مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة للمطارين الرئيسيين في دبي، وهما من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي. ومن خلال دورها هذا، تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين.

تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019، حيث استقبل 87 مليون مسافر خلال عام 2023، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 91 مليون مسافر مع نهاية 2024 الجاري. مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023.

يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران. وخلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع. وبمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة.

نبذة عن شمال القابضة

تأسست شمال القابضة في دبي، وهي شركة استثمارية تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والتجارب والأصول الاستثنائية. تعتمد الشركة في اختيار استثماراتها بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي وتطلعاتها.

تمتد محفظتها العقارية لتشمل مجموعة واسعة من المجمعات السكنية الكبرى، والمشاريع الحيوية والوجهات الترفيهية، والأحياء السكنية والتجارية، حيث تسعى جاهدة لتطوير مشاريع ووجهات فريدة مثل "دبي هاربر" و"حدائق ند الشبا". تستثمر شمال القابضة في نخبة مختارة من العقارات والامتيازات والعلامات التجارية الاستثنائية في قطاع الضيافة، بدءًا من التجارب الفاخرة وحتى المتوسطة والاقتصادية، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والمحلية على حد سواء كـ "جميرا زعبيل سراي" و" فندق هارت شورديتش لندن، كوريو كوليكشن باي هيلتون" و" فندق ومساكن بكارات دبي"، ومطاعم "سوشي سامبا" و"فايف جايز". وباعتبارها الشركة المالكة لبعض من أبرز أماكن ووجهات التسلية والترفيه في دبي، تسعى شمال القابضة لخلق تجارب استثنائية كل يوم عبر التعاون مع الأفضل لإدارة محفظتها الاستثمارية المتنوعة عالميًا.

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