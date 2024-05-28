"فايف جايز" تستعد للهبوط قريباً بمطار دبي الدولي DXB

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "فايف جايز"، سلسلة المطاعم المفضلة للبرجر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قرب افتتاح أحدث فروعها في المبنى رقم 3 – كونكورس B بمطار دبي الدولي DXB، ليكون أول فرع في مطار لعلامة فايف جايز خارج الولايات المتحدة الأمريكية.



ويعد الفرع الجديد المقرر افتتاحه الشهر المقبل، الـ 15 لسلسلة مطاعم فايف جايز في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمتد على مساحة تبلغ 6,200 قدماً مربعاً، وسيكون الفرع الأكبر مساحةً في الدولة، ليتيح للمسافرين فرصة الاسترخاء والتلذذ بأشهى شطائر البرجر والبطاطس المقلية ومشروبات الميلك شيك قبل صعودهم على متن الطائرات للسفر أو استكمال رحلاتهم.

وتواصل فايف جايز الارتقاء بتجارب عملائها من خلال تقديمها برجر اللحم البقري وشطائر الهوت دوغ المصنوعة من مكونات حلال 100% ومشروبات الميلك شيك وشطائر الجبن المشوية والبطاطس المقطعة يدوياً، كما ستقدم في هذا الفرع الجديد تشكيلة من الإضافات الحصرية لقائمتها، والتي ستكون متاحة فقط في فرعها بمطار دبي الدولي.

يمتاز مطار دبي الدولي، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً من حيث عدد المسافرين الدوليين، بمرافقه المتطورة وتجاربه الفريدة من نوعها، وهو ما يتناغم مع قيم علامة فايف جايز التي تتمحور حول تقديم تجارب استثنائية لعملائها وتوفير أفضل المكونات الطازجة وأكثرها جودةً.

وبهذه المناسبة، قال سودين سيفا، نائب رئيس أول - إدارة الأصول في شمال القابضة : "يسعدنا الإعلان عن فرعنا الخامس عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار دبي الدولي، حيث يمثل هذا التوسع منعطفاً هاماً لعلامتنا في الدولة من خلال استقبالنا للمسافرين من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بما تتيحه فايف جايز من وجبات فريدة من نوعها. سيكون هذا الفرع الأكبر من نوعه ضمن سلسلتنا في الإمارات، وسيقدم تجارب حصرية للضيوف في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. وبعد افتتاحنا مؤخراً عدداً من الفروع الجديدة في كل من الحمرا مول برأس الخيمة، وياس مول في أبوظبي، فإننا نتطلع قدماً للتوسع بغاية الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جهته، قال يوجين باري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: "يعكس افتتاح الفرع الجديد لعلامة فايف جايز في الإمارات بمبنى المسافرين رقم 3، التزامنا الراسخ بتوفير تجارب استثنائية لضيوفنا المسافرين عبر مطار دبي الدولي. نعتزُ بهذه الشراكة ونتشرف بوجود علامة البرجر المميزة في مطارنا، وكلنا ثقة بأن الفرع الجديد سيحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين ومجتمع المطار على حدِ سواء".

وسيجري الكشف عن تاريخ افتتاح الفرع الجديد لسلسلة فايف جايز قريباً، كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول قائمة الطعام الحصرية بفرع فايف جايز في مطار دبي الدولي.

للمزيد من المعلومات حول سلسلة مطاعم "فايف جايز" الإمارات وقوائم الطعام الخاصة بها، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للسلسلة أو متابعة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

الموقع الالكتروني: https://www.fiveguys.ae/

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نبذة عن فايف جايز

"فايف جايز" هي سلسلة مطاعم عائلية متخصصة في تقديم أفخر أنواع البرجر والبطاطس المقلية وسط أجواء مريحة ونظيفة وآمنة. تأسست العلامة سنة 1986 في أرلينغتون بولاية فرجينيا، وفي عام 2003، تم افتتاح أول مطعم حاصل على امتياز استخدام علامة "فايف جايز". واليوم توسّعت العلامة من خمسة فروع إلى أكثر من 1800 موقعاً في جميع أنحاء العالم، بدعم من الحاصلين على امتياز استخدام علامتها والتزامهم بمعاييرها الفريدة. وتعتبر "Shamal F&B " مالكة امتياز استخدام علامة "فايف جايز" في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2015، وتمتلك حالياً 14 فرعاً في كل من مارينا مول والغاليريا جزيرة الماريه في أبو ظبي، والجادة في الشارقة، وجميرا بيتش ريزدنس، وسيتي ووك، ودبي فيستيفال سيتي مول، ودبي مول، وسيتي سنتر مردف، ودبي هيلز مول، ونخيل مول، والغاليريا البرشاء وتاون سكوير في دبي، ومؤخراً في الحمرا مول في رأس الخيمة.

حول مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة للمطارين الرئيسيين في دبي، وهما من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي. ومن خلال دورها هذا، تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين.

تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019، حيث استقبل 87 مليون مسافر خلال عام 2023، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 91 مليون مسافر مع نهاية 2024 الجاري. مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023.

يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران. وخلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع. وبمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة.

نبذة عن شمال القابضة

تأسست شمال القابضة في دبي، وهي شركة استثمارية تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والتجارب والأصول الاستثنائية. تعتمد الشركة في اختيار استثماراتها بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي وتطلعاتها.

تمتد محفظتها العقارية لتشمل مجموعة واسعة من المجمعات السكنية الكبرى، والمشاريع الحيوية والوجهات الترفيهية، والأحياء السكنية والتجارية، حيث تسعى جاهدة لتطوير مشاريع ووجهات فريدة مثل "دبي هاربر" و"حدائق ند الشبا". تستثمر شمال القابضة في نخبة مختارة من العقارات والامتيازات والعلامات التجارية الاستثنائية في قطاع الضيافة، بدءًا من التجارب الفاخرة وحتى المتوسطة والاقتصادية، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والمحلية على حد سواء كـ "جميرا زعبيل سراي" و" فندق هارت شورديتش لندن، كوريو كوليكشن باي هيلتون" و" فندق ومساكن بكارات دبي" ، ومطاعم "سوشي سامبا" و"فايف جايز". وباعتبارها الشركة المالكة لبعض من أبرز أماكن ووجهات التسلية والترفيه في دبي، تسعى شمال القابضة لخلق تجارب استثنائية كل يوم عبر التعاون مع الأفضل لإدارة محفظتها الاستثمارية المتنوعة عالميًا.

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