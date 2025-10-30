"فورتشن ميديا" تعزز حضورها في الشرق الأوسط بافتتاح مكتب جديد وإطلاق قائمة "فورتشن 500 السعودية"

صدر عن

Fortune Media (USA) Corporation

30 أكتوبر, 2025, 19:10 AST

الرياض، المملكة العربية السعودية, 30 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت "فورتشن ميديا" عن افتتاح أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية ومركزها الاقتصادي، مما يشكلمحطة بارزة في مسيرة الشركة التي تمتد لما يقارب قرناً من الزمن. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام فورتشن الراسخ تجاه المملكة، كما ستفتح آفاقاً جديدة لمزيد من الشراكات الجديدة والحضور الواسع في المنطقة.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال اليوم الأول من منتدى فورتشن العالمي 2025، الذي يقام للمرة الأولى في الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ووزارة الاستثمار السعودية. كما تشمل خطط فورتشن إطلاق قائمة "فورتشن 500 السعودية" الإقليمية الجديدة التي ستسلط الضوء على أنجح الشركات وأكثرها ابتكاراً في المملكة، بما يعكس المكانة الرائدة لقوائم فورتشن العالمية الشهيرة التي تحظى بمتابعة واهتمام كبيرين.

وفي ظل التقدم الكبير الذي حققته رؤية السعودية 2030 الطموحة على صعيد تنويع مصادر الدخل وتحويل المشهد الاقتصادي والثقافي في البلاد، تسعى فورتشن إلى توظيف شبكتها العالمية فورتشن 500 داخل المملكة لتسليط الضوء على النمو المتسارع الذي تشهده السعودية في قطاعات الاستثمار والسياحة والرياضة والترفيه والثقافة، بما يعزز التكامل بين هذه القطاعات، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام

وشهد منتدى فورتشن العالمي في الرياض مشاركة نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة السياسة والابتكار والاستثمار في العالم، إلى جانب أحد الحائزين على جائزة نوبل للسلام، لمناقشة أهم القضايا التي تشكل مستقبل الأعمال والتحول الاقتصادي في العالم. وخلال مسيرته الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، أقيم هذا المنتدى الرائد في مدن عالمية بارزة، مثل نيويورك وسنغافورة وبرشلونة وقوانغتشو وروما وهونغ كونغ وتورونتو وباريس وأبوظبي وغيرها.

وأكد مسؤولو فورتشن أن افتتاح مكتبها في الرياض يعكس التزام الشركة بالعمل في واحد من أكثر الاقتصادات تحولاً على مستوى العالم، وأن فورتشن ستواصل تعزيز شراكتها مع المملكة بهدف بناء جسور التواصل مع قادة الأعمال العالميين والمبدعين، وتوسيع آفاق التعاون عبر مختلف القطاعات والمجالات، فضلاً عن تكريم الابتكار والإنجازات في عالم الأعمال.

