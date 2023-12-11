"كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" توسع نطاق "برنامج السفراء" ليشمل 62 مصوراً مبدعاً جديداً

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛, 11 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت "كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" عن توسيع نطاق "برنامج السفراء" ليشمل 62 مصوراً مبتكراً جديداً متعدد التخصصات ممن سينضمون إلى البرنامج هذا الشهر للمشاركة في نسخته الأكثر شمولاً خلال الثلاث سنوات الماضية. وقد أصبح هذا البرنامج الذي انطلق في عام 2008 إحدى أكثر المبادرات المؤثرة في القطاع، والتي تجمع تحت مظلتها نخبة من أفضل المصورين الفوتوغرافيين، ومصوري الفيديو، والمتخصصين في التصوير السينمائي لمشاركة معارفهم ومهاراتهم مع مجتمع التصوير الأوسع.

وهذا العام، سيكون لعملية الاختيار الخاضعة لإشراف لجنة تحكيم مكونة من خبراء القطاع، دور محوري في تعزيز أهداف البرنامج التي تصبو لبناء علاقات قوية بين كانون والمجتمع المهني بغية دعم، وتثقيف، وإلهام، ورعاية، ومشاركة الشغف مع رواة القصص المرئية على جميع المستويات. وتشكل المواهب الفنية الجديدة مثل كاميلا فيراري وكيارا نيجريلو، ركيزة أساسية لنجاح هذا البرنامج. وكلاهما موهبة شابة مفعمة بالإبداع والأفكار الخلّاقة، بدأت علاقتهما مع كانون قبل سنوات عدة عقب تخرجهما من برنامج Student Development من كانون.

وبهذه المناسبة، قال بينوج ناير، مدير إدارة التسويق في وحدة أعمال العملاء في "كانون الشرق الأوسط": "نتطلع قدماً للترحيب بالفوج الجديد من برنامج سفراء كانون لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذين يمثلون مجموعة متنوعة وديناميكية من رواة القصص البصرية يشاركوننا الشغف ذاته بالتصوير ورواية القصص. وجاء اختيار هذه المواهب بعناية من قبل لجنة من خبراء القطاع، وهم يمثلون الأفضل في مجالات مختلفة، بدءاً من التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو وصولاً إلى التصوير السينمائي. ونحن على ثقة بقدرة هذه المجموعة على قيادة حقبة تحولية للبرنامج. ولا شك أن زيادة عدد المشاركين في البرنامج سيتيح لنا مزيداً من الفرص لإلهام وتمكين مزيد من الرواد المبدعين من خلال ورش العمل والمحاضرات والبرامج التعليمية".

يحتفي "برنامج السفراء" من "كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" بأفضل المواهب في مجال سرد القصص المرئية، حيث يجمع مجموعة واسعة من المواهب التي تتنوع بين الفنانين البصريين والمصورين الصحفيين المشهورين عالمياً ممن يقودون التغيير الإيجابي، والنجوم الصاعدين الذين أتقنوا أسلوب سرد القصص المرئية. وفي نسخة هذا العام، سينضم إلى البرنامج ثلاث مواهب جديدة من منطقة الشرق الأوسط سيشاركون شغفهم ومعارفهم التقنية وهم عبدالعزيز عادل السريع من الكويت، وهو مصور فوتوغرافي ومصور فيديو متخصص في قطاع المأكولات والمشروبات؛ ومحمد مراد من الكويت، وهو مصور مختص في تصوير الحياة البرية لاسيما الطيور؛ ونعيم شدياق من لبنان، وهو مصور رياضي شغوف بأخذ اللقطات النابضة بالحركة.

لمزيد من المعلومات حول القائمة الكاملة لسفراء كانون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يرجى زيارة https://ar.canon-me.com/pro/ambassadors/

للاستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع: "كانون" الشرق الأوسط مي يوسف بريد إلكتروني: [email protected] أصداء بي سي دبليو بريد إلكتروني: [email protected] . نبذة حول "كانون الشرق الأوسط": تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها. وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية. وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون. وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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