"كلام تيليكوم" وللعام الثاني على التوالي تقدم حلول التواصل الرائدة في المملكة العربية السعودية لأكبر سلسلة سباقات عالمية للسيارات عبر منطقة الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية, 7 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة كلام تيليكوم، عن تجديد الشراكة مع ريدل نيتوركس (Riedel Networks)، مزود الشبكة العالمي لتلبية احتياجات أكبر سلاسل رياضة سباق السيارات. وبعد انتهاء السباق في البحرين، تستعد المجموعة لتقديم حلول التواصل في المملكة العربية السعودية للعام التالي على التوالي لأكبر سلسلة سباقات عالمية للسيارات عبر منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه الشراكة امتدادًا للشراكة بين الطرفين منذ عام 2023، حيث قدمت كلام خلال العام الماضي متطلبات شبكات الاتصالات الشاملة لدعم فعاليات رياضة السيارات في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا مهد الطريق لمواصلة النجاح في السباقات القادمة.

تعتبر مجموعك كلام تيليكوم مزود إقليمي موثوق به للحلول الرقمية التي تخدم الشركات الكبيرة، المتوسطة، و الصغيرة. حيث تمتلك المجموعة التراخيص اللازمة لتقديم الحلول الصوتية، الرسائل النصية القصيرة، الخدمات السحابية، والأمن السيبراني للشركات داخل المملكة العربية السعودية. بالإضافة لذلك فإن المجموعة على أتم الاستعداد لتقديم خدمات و حلول رقمية متخصصة من الجيل الثاني في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

ومن خلال باقة الحلول الرقمية المقدمَة التي تشمل حلول الربط والاتصال، الشبكات المدارة، الحلول الصوتية، و الخدمات السحابية، تستطيع مجموعة كلام تقديم حلولا مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات من جميع القطاعات و الأحجام في المنطقة. كما تخدم مجموعة كلام أيضًا مجتمع شركات النقل العالمي من خلال ربط العملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة و أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبهذه المناسبة، صر ح السيد نزار الساعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كلام تيليكوم، بالقول: "تفخر كلام تيليكوم كونها شركة بحرينية تقدم حلول رائدة لأكبر سلسلة فعاليات في رياضة سباق السيارات في العالم، حيث اختارت ريدل نيتوركس مملكة البحرين كمركز لها في منطقة الشرق الأوسط. يمثل هذا التعاون إنجازًا مهمًا في دخول قطاع رياضة سباق السيارات على نطاق عالمي، بدءًا من منطقة الشرق الأوسط."

من جانبه، علق السيد فير باسي، الرئيس التنفيذي لكلام، بالقول: "لقد كان عام 2023 عامًا ناجحًا لكلام، ونحن ملتزمون بتطوير الاتصال وتغيير كيفية ربطنا بعالم رياضة سباق السيارات. يأتي هذا التعاون مع ريدل نيتوركس ضمن الجهود المبذولة لضمان مواصلة كلام تلبية احتياجات القطاعات الإستراتيجية والمشاريع المهمة."

وفي ذات السياق، صرح السيد مايكل مارتينز، الرئيس التنفيذي لريدل نيتوركس، قائلًا: "تستوفي كلام جميع متطلباتنا للشريك المثالي، حيث لا تقدم الخبرة التكنولوجية فحسب، بل أيضًا الالتزام بالتعاون السلس والتركيز الثابت على تحقيق أهدافنا المشتركة. كما تعزز هذه الشراكة نظام شبكتنا وتمهد الطريق للمشاريع المستقبلية."

الجدير بالذكر بأن كلام ستوفر نقطة تواجد في المنطقة لريدل نيتوركس، مما يسمح لها بالاتصال بمجموع نقاط تزويد الخدمة (POPs) العالمية الخاصة بها في أوروبا وآسيا مع ضمان مستوى الخدمة بزمن انتقال قليل للغاية. سيستخدم الحل المقدم شبكة كلام لكابلات الألياف البصرية (KNOT) المملوك لمجموعة تيليكوم بالكامل، والكابل البحري (EIG)، لتساهم أنظمة الكابلات المتقدمة هذه في إنشاء ريدل نيتوركس لبنية تحتية قوية وموثوقة للشبكة، مما يتيح نقل البيانات بسلاسة عبر زمن انتقال منخفض.

لمعرفة المزيد عن حلول كلام، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: www.kalaam-telecom.com

نبذة حول مجموعة كلام تيليكوم:

كلام تيليكوم (كلام) هي مزود حلول رقمية موثوق تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والحكومات على المستوى الإقليمي، ومزودي الاتصالات وكبرى الشركات العالمية. يقع مقر المجموعة في مملكة البحرين ولديها مكاتب في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والمملكة المتحدة. تعد كلام أحد الرواد في مجال توفير حلول مزود خدمة الإنترنت (ISP) والاتصال والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع خبرة مجتمعة تزيد عن 30 عامًا.

تقدم كلام مجموعة من الحلول الرقمية المتطورة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات من جميع الأحجام والقطاعات المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والتعليم، والقطاع الحكومي، والضيافة، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والعقارات وغيرها المزيد.

يقترن نظام الكابلات المملوك بالكامل لكلام، شبكة كلام لكابلات الألياف البصرية (KNOT)، التي تمتد عبر الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، يقترن الآن بملكية الكابل البحري (EIG)، وهي شبكة دولية من الألياف الضوئية المغمورة تحت الماء بطول 15000 كيلومتر يغطي 12 دولة من الهند والشرق الأوسط إلى أوروبا. ومن خلال هذه الشبكة الواسعة، تتمتع كلام بموقع فريد لخدمة مزودي الاتصالات والشركات الدولية والإقليمية.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.kalaam-telecom.com

نبذة حول ريدل نيتوركس (Riedel Networks):

ريدل نيتوركس (Riedel Networks) هي مزود شبكة دولي يركز على الشبكات المخصصة وهي مدرجة في مؤسسة Gartner Magic Quadrant for Network Services Global كبائع متخصص في الشركات متعددة الجنسيات في السوق المتوسطة وقطاع الإعلام والفعاليات. تأسست الشركة في عام 2001 في مدينة بوتسباخ بألمانيا، وهي تدير اليوم شبكة متجانسة واسعة النطاق وقابلة للتطوير من Cisco مع أكثر من 40 نقطة تواجد في جميع أنحاء العالم. وتخدم الشركة أكثر من 250 عميلًا متعدد الجنسيات في جميع الأسواق العمودية في أكثر من 75 دولة. ريدل نيتوركس هي شركة تابعة لمجموعة Riedel Communications Group في مدينة فوبرتال بألمانيا، وهي مملوكة للسيد توماس ريديل.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.riedel-networks.net

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