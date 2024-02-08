"كلوب" الرائدة في مجال التمويل على أساس الإيرادات، تحصل على أول ترخيص من نوعه لإدارة صناديق الائتمان وتهدف إلى 1 استثمار مليار درهم في منطقة الشرق الأوسط

دبي الامارات العربية المتحدة, 8 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "كلوب" - Klub، أكبر منصة في الهند للتمويل على أساس الإيرادات، عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث حصلت على تصريح من فئة "سي 3" والخاص بممارسة أنشطة إدارة صناديق الائتمان الخاصة بموجب نظام صناديق الائتمان المنشأ حديثًا من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

Ishita Verma and Anurakt Jain, founders of Klub

وتمثل هذه الموافقة التنظيمية لحظة محورية في مسيرة "كلوب"، وذلك لكونها أول صندوق ائتماني يركز على التمويل القائم على الإيرادات، يتوسع في منطقة الشرق الأوسط. ويُعد إنشاء مظلة ائتمانية بقيمة 1 مليار درهم إماراتي تركز على الاستثمار في المنتجات الائتمانية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المنطقة، أحد أبرز التطورات الاستراتيجية بالنسبة لـ "كلوب".

وتتميز منصة "كلوب" بتقنياتها الرائدة التي تقدم عمليات تقييم سريعة ورقمية بالكامل، لتوفير ائتمان مرن للشركات الصغيرة والمتوسطة الرقمية وتعزيز القدرة على الاختيار والوصول السلس إلى مجموعة واسعة من منتجات التمويل. وسيتيح هذا الترخيص لمنصة "كلوب" إمكانية التعاون مع البنوك المرخصة العاملة في المنطقة.

وقال أنوراكت جاين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "كلوب": "كشركة، تبنينا باستمرار مهمة دفع النمو للشركات المحلية. ويعد توسعنا في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقًا من دولة الإمارات، خطوة أولى في هذا الاتجاه. إن 60% من الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة يأتي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية للوصول إلى حلول تمويل سريعة ومرنة، وستقوم "كلوب" بسد تلك الفجوة."

ومن جهتها، قالت إيشيتا فيرما، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للعمليات: "خصصت منصة "كلوب" منذ تأسيسها، ما قيمته أكثر من 400 مليون درهم إماراتي للشركات الرقمية في الهند. ويسعدنا أن نجلب خبرتنا في مجال التقنيات وتمويل التجارة الإلكترونية إلى منطقة جديدة في الشرق الأوسط، للمساهمة في نمو منظومتها الشاملة لريادة الأعمال."

ويحظى سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، بمكانة عالمية مرموقة، بفضل بيئته التنظيمية التي تعزز الابتكار والتعاون المالي. ومن شأن تأسيس حضور كلوب" في سوق أبوظبي العالمي أن يسهم في تعزيز القدرة على تسهيل الاستثمارات وتقديم الخبرات المالية للشركات الناشئة في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا الترحيب بمنصة "كلوب" في سوق أبوظبي العالمي، ونحن واثقون من أن منظومتنا الشاملة والحيوية، ونظام إدارة صناديق الائتمان المتطور في سوق أبوظبي العالمي، سيعززان سجل "كلوب" الحافل باعتبارها لاعبًا رائدًا في مجال التمويل القائم على الإيرادات في الهند، حيث يأتي التزامهم بالابتكار المالي متماشيًا مع رؤية سوق أبوظبي العالمي، ونتطلع إلى توفير أفضل منصة تدعمهم في تطوير عروضهم والمساهمة بكفاءة في التطور المستمر للمشهد المالي النشط في أبوظبي وقيمته الاستراتيجية بالنسبة لقطاع التمويل العالمي."

ويمثّل توسع "كلوب" في منطقة الشرق الأوسط، لحظة تحول مهمة في مشهد التمويل القائم على الإيرادات. وستسهم مجموعة التقنيات الخاصة بمنصة "كلوب" في تمهيد الطريق لحلول تمويل أكثر سهولة وابتكارًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار المهمة الأساسية للمنصة في دعم نمو ونجاح الشركات على نطاق دولي.

وتقدم مجموعة "كلوب" خبرات عميقة وسجل حافل بالنجاحات. حيث استثمرت المجموعة أكثر من 400 مليون درهم إماراتي في 1600 جولة استثمارية، ما أسهم في تحقيق النمو لأكثر من 600 شركة رقمية. وفي العام 2022، أغلق "كلوب" صندوقه الائتماني الأول المسجل لدى مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند بقيمة 100 مليون درهم إماراتي، والتي يتم الآن استثمارها بالكامل. وقد جمع الذراع التقني لـ "كلوب" ما قيمته أكثر من 80 مليون درهم إماراتي من التمويل من كل من، "بيك اكس في سورج" و"ألتير جلوبال" و"شركاء مشاريع جي أم أو" ومقرها اليابان و"9 يونيكورنز".

جهة الاتصال: ريشيتا سينغ، +91 8904089556، [email protected]

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