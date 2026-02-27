"كولابز" و "الراشد الإنسانية" في شراكة استراتيجية لتعزيز الفنون إقليمياً"

الرياض، المملكة العربية السعودية

27 فبراير / شباط 2026

/PRNewswire/ -- أعلنت شركة "كولابز" الرائدة في توفير مساحات العمل وتمكين المجتمعات و"مؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية" عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتوسيع نطاق المبادرات الفنية والثقافية والحرفية في المملكة العربية السعودية.

تؤسس هذه الشراكة لإطار تعاون طويل الأمد يشمل مجالات متعددة كالإنتاج الفني، والتبادل الثقافي، والأبحاث المتخصصة، والمشاركة المجتمعية

وكخطوة أولى ضمن هذا التعاون ستطلق "كولابز" سلسلة من المبادرات الثقافية والفنية عبر برنامجها "الإبداعي الجماعي" الذي تم إطلاقه حديثاً في المملكة وسيكون باكورة هذه الأنشطة معرض فني سيُقام في الرياض خلال الأسابيع المقبلة، وسيجمع أعمال فنانين واعدين من المملكة العربية السعودية.

وتتضمن المبادرات المستقبلية المنبثقة عن الشراكة إقامة معارض فنية، وتوفير برامج إقامة للفنانين والحرفيين، بالإضافة إلى برامج تعليمية ومنشورات متخصصة، وتبادل للمعرفة عبر الحدود، وكل ذلك في إطار جهود "كولابز" لبناء منظومة إبداعية متكاملة

وفي هذا السياق صرّح السيد عمر شاه الرئيس التنفيذي لشركة "كولابز": إن جلب برامجنا الفنية والثقافية إلى المملكة العربية السعودية هو امتداد طبيعي لرؤيتنا في بناء منظومات متكاملة تتجاوز مجرد توفير مساحات عمل فالإبداع والثقافة وريادة الأعمال عناصر تزدهر معًا فشراكتنا مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية تمكّننا من ترسيخ هذا العمل محليًا، مع تعزيز تبادل إقليمي هادف بين المملكة والمنطقة بأسرها.

ومن جهته، علّق الأستاذ عبدالمحسن السلطان الرئيس التنفيذي للمؤسسة قائلاً: "نفخر في مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية بهذه الشراكة التي تتماشى مع أهدافنا في دعم المواهب وتمكين المبدعين كما نؤمن بأن الفن جسر للتواصل بين الثقافات، ومن خلال تعاوننا مع "كولابز" نتطلع إلى خلق فرص نوعية للفنانين السعوديين، وإثراء المشهد الثقافي في المملكة بما ينسجم مع رؤية 2030 الطموحة "

ستتولى "كولابز" ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية قيادة التطوير الفني وتنفيذ البرامج، على أن تقدم المؤسسة الدعم المؤسسي وإتاحة الوصول إلى بنيتها التحتية الثقافية وشبكاتها الواسعة من الفنانين والمبدعين في المملكة.

يتزامن هذا الإعلان مع توسع أعمال "كولابز" في السوق السعودي، حيث من أن تفتتح أولى مواقعها في حي النرجس بالرياض, ليكون مقراً رئيسياً مصمماً لخدمة الشركات الناشئة والنامية، ومنصة حيوية لريادة الأعمال والفنون.

