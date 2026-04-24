شركة COLABS تطلق مقرًا لمساحات العمل في الرياض بدعم مستثمرين إقليميين بارزين

تستهدفُ منصةُ مساحات العمل التي يقودها مجتمع العمل الطلبَ المتزايد من الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية

بصفتها جسرًا يربط بين منظومتي العمل في السعودية وباكستان، ستساعد شركة COLABS الشركات على الإطلاق والتوسع والتشغيل من خلال منصة دعم الأعمال الخاصة بـ COLABS .

الرياض، المملكة العربية السعودية, 24 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة COLABS، وهي منصة لمساحات العمل يقودها مجتمع العمل ومقرها الرئيسي في السعودية ويدعمها مستثمرون إقليميون، مقرًا جديدًا بمساحة 4,000 متر مربع في شمال الرياض، في إطار دخولها إلى السوق السعودي وسط تصاعد المنافسة لخدمة القطاع الصاعد للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

COLABS Narjis Campus at night (Left to right; top to bottom) Faisal Al rashed, Ali shah (COLABS), Dr Mehmood Khan (Govt Hevolution science), Abbas Khan (PIF), Mohammad Samad (Ceo Hwadi), Rakan Al Rashed (Beco capital), Omar Shah (COLABS), Abdulhadi Qahtani (Hwadi)

وقد جمعت شركة COLABS أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي حتى الآن من مستثمرين إقليميين، من بينهم Shorooq، وWaseel Partners، وZayn VC، وIndus Valley Capital، وFatima Gobi Ventures، وغيرهم من الداعمين الإقليميين. ويمثل هذا الإطلاق بداية التوسع الدولي لشركة COLABS. تستهدف الشركة أن تصبح أكبر مزود لمساحات العمل للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو (Scaleups) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان خلال السنوات القليلة المقبلة.

يقع مقر COLABS Narjis في حي النرجس، وقد تم تصميمه لاستيعاب أكثر من 500 عضو، بما في ذلك الشركات الناشئة في المرحلة المبكرة، والشركات في طَور التوسع، وفِرق المؤسسات. يُمثّل هذا المقر جزءًا من الإستراتيجية الأوسع للشركة، التي تهدف إلى إنشاء بيئات عمل تجمع بين المساحات المُصممة بعناية، وشبكات الأعمال المُنسّقة، وتقديم برامج مستمرة على مدار العام.

جذب حدث الإطلاق حضور أكثر من 300 مشارك، من بينهم مؤسسون ومستثمرون وصنّاع سياسات وأعضاء من الصناعات الإبداعية. وشملت قائمة المتحدثين ممثلين عن BECO Capital، وShorooq، و500 Global، وSotheby's، وAqar.

وقال عمر شاه، الرئيس التنفيذي لشركة COLABS: "تمثل المملكة العربية السعودية سوقًا هامًا طويل الأجل بالنسبة لنا". "نحن نركز على بناء بيئات تمكّن الشركات الطموحة من العمل بكفاءة أعلى، حيث تنمو الشبكات وتَقوى بمرور الوقت".

وقال فيصل الراشد، الشريك الإداري في Waseel: "تعكس هذه الشراكة تعمّق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وباكستان، وتُبرز إمكانات تعزيز التعاون العابر للحدود في المنطقة".

من خلال مبادرتها التنسيقية، COLABS Creative Collective (CCC)، تدمج COLABS الفن والتصميم والثقافة ضمن تجربتها، مما يعكس الإرث الثقافي الإسلامي المشترك بين السعودية وباكستان. بالتعاون مع شركاء محليين مثل Abdul Monem Arts Foundation وNoura Arts، تجمع المنصة فنانين من كلا البلدين عبر مبادرات مثل سلسلة "Love Across Borders" التي يقدمها Zahid Mayo وعلا حجازي، إلى جانب فعاليات في لاهور وجدة.

وبالإضافة إلى ريادة الأعمال، تلتزم COLABS بتعزيز الثقافة والفن والموسيقى — وتعميق الرابط الثقافي بين المملكة العربية السعودية وباكستان.

يضم المقر مساحات للفعاليات تتسع لأكثر من 200 شخص، وشرفة علوية على السطح، واستوديو بودكاست، وأكثر من 10 غرف اجتماعات، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل حضانة أطفال ومقهى داخل الموقع. كما أعلنت COLABS أيضًا عن تنظيم برنامج فعاليات مستمر على مدار العام، يهدف إلى تعزيز التفاعل بين المؤسسين والمستثمرين والمشغلين.

تدير COLABS حاليًا أكثر من 500,000 قدم مربع من مساحات العمل عبر أكثر من 10 مواقع، وتدعم ما يزيد عن 5,000 عضو و300 شركة.

نبذة عن شركة COLABS

تقوم شركة COLABS بتطوير وتشغيل مقرّات لمساحات العمل مُخصصة للشركات الناشئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفِرق المؤسسات، حيث تجمع بين البنية التحتية المادية والمجتمعات المُنسّقة والبرامج المتخصصة. تحظى الشركة بدعم مستثمرين إقليميين من بينهم Shorooq، وWaseel Partners، وFatima Gobi Ventures، وIndus Valley Capital، إلى جانب مشغلين إستراتيجيين في مجالي رأس المال المُخاطِر والعقارات.

ومن خلال مقراتها، تجمع COLABS المؤسسين، والمشغلين، والمستثمرين، والمبدعين ضمن بيئات مُصممة لتعزيز العمل بتركيز وتحقيق التقدم المستمر. كما تتعاون COLABS مع أكثر من 250 شريكًا ضمن منظومة الأعمال، من بينهم EY، وDigital Ocean، وCanva، وCoca Cola، وSpotify، وEndeavor.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.colabs.sa/

نبذة عن شركة Waseel Partners

شركة Waseel Partners هي مجموعة استثمارية سعودية مملوكة للقطاع الخاص، تتمتع بتفويض إقليمي، وتمتلك محفظة استثمارات متنوعة بشكل جيد عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع. يركّز النشاط الإستراتيجي الاستثماري لشركة Waseel Partners على مجموعة من المجالات، تشمل: أسواق رأس المال، والاستثمار في الأسهم الخاصة، ورأس المال المُخاطِر، إضافةً إلى صفقات الاستحواذ. كما تشمل القطاعات الرئيسية التي تستهدفها الشركة: الأغذية والمشروبات، والتمويل، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والترفيه، والضيافة، والعقارات، وقطاع السيارات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://waseelinvest.com

نبذة عن شركة Shorooq

تأسست شركة Shorooq في عام 2017، وهي من أبرز مديري الاستثمار البديل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تستثمر صناديق رأس المال المُخاطِر والائتمان الخاص التابعة للشركة في أكثر شركات التكنولوجيا ابتكارًا، مع خبرة قطاعية عميقة في مجالات التكنولوجيا المالية، والمنصات الرقمية، والبرمجيات، والألعاب، وWeb3.0. وقد دعمت Shorooq عددًا من الشركات الرائدة المُغيرة للأسواق، بما في ذلك Pure Harvest Smart Farms، وNymCard، وTamara، وSarwa، وLean Technologies، وTruKKer، وMozn، وLendo.

منذ تأسيسها، قامت Shorooq على مبدأ الشراكة مع المؤسسين، وبناء الشركات، والاستثمار القائم على خلق القيمة. شركة Shorooq هي شركة إقليمية شاملة تمتلك حضورًا مباشرًا وغير مباشر في أبوظبي ودبي والرياض ومصر وكوريا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.shorooq.com

البريد الإلكتروني: [email protected]