"كيرون" تطلق حلول المحولات والمحطة الفرعية المتكاملة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في المناطق ذات المناخ الحار

جيانغشان، الصين, 17 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "شركة كيرون للتحكم الذكي المحدودة"، وهي شركة مصنّعة متخصصة في معدات نقل وتوزيع الطاقة ، عن إطلاق حلولها المتكاملة للمحولات والمحطات الفرعية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والمرافق السحابية والبنية التحتية للحوسبة عالية الكثافة.

ويدعم الحل، المصمم ليلائم بيئات ذات متطلبات عالية مثل الشرق الأوسط ، توزيع الطاقة المستقر في المناطق التي تضع فيها درجات الحرارة العالية، والأحمال الكهربائية الثقيلة، والتشغيل المستمر طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع ضغطًا أكبر على البنية التحتية للطاقة.

من خلال الجمع بين المحولات ، والمحطات الفرعية مسبقة التصنيع، ومعدات التبديل وأنظمة المراقبة الذكية ، يساعد الحل المتكامل من شركة "كيرون" مطوري مراكز البيانات، ومقاولي "الهندسة، والمشتريات، والإنشاء" ومشغلي البنية التحتية على بناء أنظمة طاقة موثوقة وقابلة للتطوير للمرافق الحرجة للمهام.

معالجة تحديات الطاقة في بيئات مراكز البيانات ذات المناخ الحار

تواجه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومرافق الحوسبة عالية الكثافة تحديات كهربائية معقدة ، بما في ذلك الأحمال غير الخطية ، والتداخل التوافقي، والتشغيل المستمر في درجات الحرارة العالية ، وكثافة الطاقة المتصاعدة. في المناطق ذات المناخ الحار ، يصبح الأداء الحراري للمحولات، والسلامة من الحرائق والموثوقية على المدى الطويل أكثر أهمية.

تتضمَّن الميزات الرئيسية ما يلي:

تصميم محولات مقاومة للتيارات التوافقية ومصنفة وفقًا لمعامل ( K-Factor ): تم تحسينه ليلائم مجموعات الخوادم والبيئات ذات التوافقيات العالية ، مما يساعد على تقليل مخاطر السخونة الزائدة وتحسين التشغيل المستقر.

خيار سائل عازل على أساس الزيت النباتي FR3 : يدعم مستويات محسّنة من السلامة من الحرائق، والأداء الحراري، وتحمّل الحمل الزائد ، مما يجعله مناسبًا للمرافق التي تتطلب تشغيلاً دون انقطاع.

توزيع عالي الكفاءة للطاقة : يساعد على تقليل خسائر الطاقة، والحد من تكاليف استهلاك الطاقة والتشغيل على المدى الطويل.

قدرات المراقبة والاكتشاف الذكية : تتيح التجسيد البصري لمعايير التشغيل وتدعم الصيانة الوقائية في البيئات الصعبة.

بنية طاقة موثوقة: تدعم تكوينات التكرار للأحمال الحرجة للمهام.

تخصيص هندسي مرن : يسمح بالتكيّف بناءً على مستوى الجهد، والظروف المناخية المحلية، وبيئة التركيب ومواصفات المشروع.

تصميم يوفر الموثوقية، والسلامة وقابلية التوسع

مع استمرار توسع الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية والبنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، أصبحت أنظمة الطاقة الموثوق بها أساسًا رئيسيًا لنمو مراكز البيانات.

وقال السيد "وانغ"، المدير العام لشركة "كيرون": "مراكز البيانات في البيئات ذات درجات الحرارة العالية تتطلب أنظمة طاقة تستطيع أن توفر الاستقرار، والسلامة والكفاءة تحت ضغط التشغيل المستمر". "لا تزال "كيرون" ملتزمة بتوفير حلول المحولات والمحطات الفرعية المتكاملة التي تدعم بنية تحتية رقمية مرنة".

وبالإضافة إلى تطبيقات مراكز البيانات ، تخدم "كيرون" أيضًا قطاعات المرافق، والقطاعات الصناعية، وقطاعات الطاقة المتجددة ونقل الطاقة لمسافات طويلة.

حول "كيرون"

تأسست "شركة كيرون للتحكم الذكي المحدودة" في عام 2004 ، وتوفر حلول نقل وتوزيع الطاقة لمشاريع البنية التحتية الرقمية، والمرافق، والمشاريع الصناعية في جميع أنحاء العالم. تتضمن محفظتها المحولات ، ومعدات التبديل ، والمحطات الفرعية مسبقة التصنيع، وحاويات تخزين الطاقة والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://ar.kerunpower.com

يمكن التعرّف على المزيد حول الحل عبر الرابط التالي: https://ar.kerunpower.com/solutions/transformers-solution-for-data-center/