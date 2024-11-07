"لويال " و"إيزي ريواردز" تتعاونان لتوسيع وتبادل نقاط برامج الولاء في الشرق الأوسط والهند وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

شراكة لتقديم تبادل نقاط الولاء مقابل مكافآت السفر والضيافة ونمط الحياة لعملاء الخدمات المصرفية خارج الحدود.

دبي, 7 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "إيزي ريواردز - Easyrewardz " ، الشركة الرائدة في توفير أنظمة الولاء و أنظمة إدارة علاقات العملاء السحابية عن شراكة استراتيجية مع "لويال -Loyyal "، الشركة الرائدة في حلول الولاء المدعومة بتقنية البلوكتشين ومقرها دبي في الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا التعاون إلى إعادة تعريف مشهد الولاء من خلال تقديم قدرات محسّنة لتحويل النقاط وتوفير خيارات استرداد فريدة ومبتكرة، مما يمنح العملاء طرقًا أكثر مرونة وجاذبية لاستخدام نقاط الولاء الخاصة بهم.

Loyyal and Easyrewardz Signing Ceremony

تعتزم الشركتان إطلاق منصة Xpand Point في قطاع الخدمات المالية الهندية، مما يتيح للمؤسسات المالية تقديم برامج ولاء مبتكرة ومرنة لعملائها. من خلال دمج هذه المنصة مع نظام "إيزي ريواردز"، ستتمكن البنوك ومؤسسات التمويل من منح عملائها خيارات واسعة لاستبدال نقاط الولاء محليًا ودوليًا، مما يعزز ولاء العملاء ويشجع على المزيد من المعاملات.

يجمع هذا التحالف بين اثنين من قادة المجال، مما يخلق تآزرًا قويًا يعزز القيمة التي يقدمها كل طرف بشكل ملحوظ، ويمهد الطريق لتحول جذري في تفضيلات العملاء نحو الحلول التي يقدمها هذا التحالف. كما تستفيد الشراكة من فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع التركيز على الأسواق ذات الطلب المرتفع مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وسنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا حيث تتزايد الحاجة إلى برامج الولاء المتقدمة بسرعة. سيتم استغلال هذه الفرص من خلال كتالوغ الاسترداد الشامل ومنصة Xpand Point من "لويال"، مما يتيح التكامل السلس وتجارب الأعضاء المحسنة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة "لويال"، "آشيش كومار سينغ": "نحن متحمسون للشراكة مع "إيزي ريواردز" لإطلاق نظام الولاء المبتكر المدعوم بالبلوكتشين في قطاع الخدمات المالية الهندية. يفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة أمام الشركتين لابتكار حلول مبتكرة لتعزيز تجربة العملاء. سنستفيد من نقاط قوتنا المشتركة لتقديم تجارب مخصصة ومجزية للعملاء في أسواق متعددة".

هذا وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق عمل الشركتين وزيادة قاعدة عملائهما. ستعمل الشركتان معًا على الترويج لخدماتهما وتقديم حلول متكاملة تعزز ولاء العملاء ومشاركتهم. ستستفيد "إيزي ريواردز" من شبكة "لويال" الواسعة من الشركاء لتقديم خيارات استرداد متنوعة لعملائها في منطقة الخليج، مما يزيد من قيمة برامج الولاء التي تقدمها.

من جهته، سلّط المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ريواردز"، "سوميا تشاترجي"، الضوء على التأثير الأوسع لهذا التعاون قائلاً: "في إيزي ريواردز، كنا ملتزمين دائمًا بإنشاء تجارب عملاء استثنائية من خلال فهم وتوقع احتياجات الشركات. إن شراكتنا مع "لويال" لن تسمح لنا بتعميق حضورنا في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين فحسب، بل ستفتح أيضًا الأبواب أمام إمكانيات جديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. لطالما كان لدى "إيزي ريواردز" نهج يركز على العملاء، وبالتالي من خلال دمج منصة تبادل النقاط المبتكرة من "Loyyal - Xpand Point"، في عروض المكافآت الحالية لدينا، فإننا نعمل على تعزيز عروضنا المتميزة وتلبية الطلب المتزايد في القطاعات المتميزة للسفر الخارجي والتجارب. معًا، سنعيد تشكيل الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع الولاء، مع التركيز على تقديم قيمة استثنائية ودفع النمو المستدام لعملائنا في جميع الصناعات".

ستساعد هذه الشراكة الشركات على تطوير برامج ولاء أكثر فعالية. من خلال توفير تجارب مخصصة للعملاء وتبسيط عمليات الاسترداد، ستساهم هذه الشراكة في بناء علاقات عميقة وطويلة الأمد. ستجمع الشركتان خبرتهما لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة.

هذا وأكد رئيس الإيرادات في شركة لويال، "غونجان كومار"، على أهمية هذه الشراكة، قائلًا: "تمثل شراكتنا مع إيزي ريواردز خطوة بالغة الأهمية في إعادة تعريف مفهوم ولاء العملاء. فمن خلال دمج منصة Xpand Point المتطورة مع الخبرة العميقة لشركة إيزي ريواردز في القطاع المالي، نسعى لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتجددة وتتجاوز التوقعات. وبهذه الشراكة، نهدف إلى بناء علاقات قوية ومستدامة مع العملاء، تتخطى مجرد المعاملات التجارية".

مع تزايد اهتمام الشركات بالاحتفاظ بالعملاء وتحويلهم إلى سفراء للعلامة التجارية، تضع هذه الشراكة كلًا من لويال وإيزي ريواردز في صدارة الابتكار، مما يزود الشركات بالأدوات اللازمة للبقاء في صدارة المنافسة في عالم برامج الولاء المتسارع التطور.

نبذة عن "لويال"

تشتهر "لويال" بمجموعة Enterprise SAAS Suite المبتكرة للولاء والمدفوعات المدعومة بتقنية البلوكتشين الحاصلة على براءة اختراع. تعمل Loyyal SAAS ، ومقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة ولديها مكاتب في الولايات المتحدة الأميركية والهند، على إحداث ثورة في قطاع الولاء من خلال مقاييس الإيرادات الإضافية والنمو السريع وقابلية التوسع بأقل تكلفة ممكنة. Xpand Point، أول منصة لتبادل نقاط الولاء مدعومة بتقنية البلوكتشين في العالم، تستفيد من USP الفريد من "لويال" لتمكين كل برنامج من مرفق تبادل متوافق عبر برامج وفئات مختلفة محليًا ودوليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.loyyal.com ، وللاستفسارات المتعلقة بالعلاقات العامة، اتصل بـ [email protected].

نبذة عن إيزي ريواردز:

إيزي ريواردز ، هي منصة سحابية متكاملة لإدارة علاقات العملاء وبرامج الولاء، مصممة لتلبية احتياجات مختلف الصناعات. تتيح هذه المنصة للشركات تقديم تجارب عملاء متكاملة وسلسة عبر قنوات متعددة.

بفضل حلولها المبتكرة، تساعد إيزي ريواردز الشركات على جذب عملاء جدد والاحتفاظ بعملائها الحاليين من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات. تساهم هذه الحلول في دفع عجلة التحول الرقمي للشركات، مما يؤدي إلى تعزيز تجربة العملاء بشكل كبير.

تتمتع إيزي ريواردز بخبرة واسعة تمتد لأكثر من عقد في مجال إدارة برامج الولاء وعلاقات العملاء في قطاعات متنوعة مثل الخدمات المصرفية، والتأمين، والتجزئة، والشركات. تسعى إيزي ريواردز إلى تقديم تجارب عملاء مميزة ومجزية، وتعزيز تفاعلهم المستمر مع العلامات التجارية.

لقد وثقت أكثر من 180 علامة تجارية، بما في ذلك RBL Bank وKotak Bank وJ&K Bank وBajaj Finserv وIIFL وMuthoot Fincorp وBata (الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ) وBESTSELLER وThe Belgian Waffle وThe Body Shop وLevi's وSoch وSenco وMotherhood Hospitals، بـ Easyrewardz لإنشاء علامات تجارية وإسعاد العملاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.Easyrewardz.com

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