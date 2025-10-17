"مالية عجمان" تختتم مشاركتها المميزة في جيتكس 2025 وتكرّم شركاءها الاستراتيجيين

عجمان, 17 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- اختتمت دائرة المالية في عجمان مشاركتها في فعاليات "جيتكس جلوبال" 2025 في نسخته الخامسة والأربعين التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي من 13 حتى 17 أكتوبر الجاري، حيث استعرضت مجموعة من مشاريعها وخدماتها الذكية ضمن منصة حكومة عجمان، متوّجةً مشاركتها بتكريم عدد من شركائها الاستراتيجيين.

The Department of Finance in Ajman Concludes Its Distinguished Participation in GITEX Global 2025 and Honours Strategic Partners

وعلى مدار الأيام الخمسة ل لمعرض، أطلعت الدائرة زوار المنصّة على برامجها وحلولها الرقمية التي تعتمد على أحدث التقنيات والخدمات السحابية وأتمتة العمليات المالية، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، بما يسهم في تقديم خدمات مالية أكثر ابتكاراً للمتعاملين، ودفع عجلة التنمية المُستدامة في الإمارة قدماً ودعم جاهزيتها للمستقبل .

وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الأبرز للتقنية والابتكار، مشيراً إلى أنه ي مثّل منصة مثالية للتواصل وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء في القطاع التقني والمالي، وتبادل الرؤى والتجارب، لفتح آفاق جديدة لمشارع مشتركة تُسهم في دعم الابتكار والحوكمة المالية الذكية والاقتصاد القائم على المعرفة في الإمارة.

وكرم مدير عام الدائرة عدداً من شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة في إنجاح مسيرة الدائرة في التطوير المالي والتميُّز المؤسسي، وشراكاتهم مع الدائرة في مجالات، مثل منصات المدفوعات وحلول التحوّل المالي التقني، والبنية التحتية الرقمية وتبادل البيانات.

وقدم سعادة آل علي دروع التكريم لكل من وزارة المالية ودائرة الحكومة الرقمية ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن بنك أبوظبي الأول وشركة MBME ، مشيداً بالشركاء، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل خطوة لتعزيز الشراكات المستقبلية والتوسع في التعاون لتحويل البيئة المالية في عجمان نحو نموذج ذكي متكامل.

وفي إطار التزامها بتقديم خدمات متميزة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة لسكان الإمارة، أطلقت الدائرة خلال مشاركتها حلولاً ذكية جديدة في مجال الدفع الرقمي أتاحتها على منصة "سداد عجمان"، وشملت خدمة الدفع الإلكتروني عبر المنظومة المحلية الذكية لبطاقات "جيوَن" التي تتيح بديلاً آمناً لبطاقات الائتمان، و خدمة "انجز الآن وسدد لاحقاً" التي توفر إمكانية تقسيم المدفوعات إلى أقساط شهرية من دون فوائد، إضافة إلى بطاقة "ريادة" مسبقة الدفع للأفراد وبطاقة "سداد عجمان الفضية للشركات" .

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2799476/Ajman_Department_of_Finance.jpg