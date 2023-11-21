"مبادرة الحزام والطريق" طريق التنمية الخضراء لشركة جينرجي

تاييوان، الصين، 21 تشرين الثاني/نوفمبر، 2023 / PRNewswire/ -- يمثل عام 2023 الذكرى العاشرة لتأسيس شركة جينرجي في إطار مبادرة الحزام والطريق. حتى الآن، قدمت الشركة وحدات طاقة شمسية فعّالة لأكثر من 50 دولة حول العالم، حيث تعمل بجدية عبر منصة تبادل ممارسات "الحزام والطريق" للمساهمة في تعزيز تنمية الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الكربون. تقوم الشركة بتوفير الطاقة الشمسية للبلدان الممتدة على طول مسار المبادرة.

على مدى السنوات 10 الماضية، أقامت الصين شراكات تعاونية مع 152 دولة و32 منظمة دولية، وشهدت تدفق البضائع الصينية إلى أكثر من 300 ميناء عالمي. وتقدم جينرجي حلول نقل متطورة تدعم خططها التجارية في الأسواق الرئيسية الخارجية.

خلال هذه السنوات 10، سعت الصين جاهدة لبناء شبكة اتصالات عالمية، تضم ممرات اقتصادية ضمن إطار التعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق. هذه الشبكة تشمل طرق النقل الدولية والبنى التحتية السريعة للمعلومات، فضلاً عن شبكة واسعة تضم السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ وشبكات الأنابيب والطاقة.

ما زالت شركة جينرجي تركز بشكل رئيسي على إنتاج وحدات الطاقة الشمسية في أنشطتها الدولية. واللافت نسبيًا هو أن الشركة بدأت تولي اهتمامًا أكبر لتلبية احتياجات الأسواق المتنوعة في السنوات الأخيرة، من خلال تطوير منتجات مخصصة تتناسب مع سيناريوهات متعددة. على سبيل المثال، وحدات خفيفة الوزن مخصصة للمشاريع السكنية في المناظر الطبيعية الراقية، ووحدات ذات ضغط عالي للاستخدام في البيئات القاسية، وغيرها. يمكن تصميم هذه المنتجات المخصصة حسب الطلب، مثل وحدات الألواح الشمسية الخلفية الشفافة باللون الأسود الكامل. وقد حظيت هذه المنتجات المخصصة بتقدير أكبر في الخارج، مما دفع بشركة جينرجي إلى توسيع نطاق أعمالها لتشمل مزيدًا من المناطق.

إن جينرجي هي شركة مملوكة للدولة في الصين وقد كانت من بين الشركات الرائدة التي اعتمدت استراتيجية "الخروج". في الوقت الحالي، نجحت جينرجي في بناء شبكة تعاونية قوية في عدة بلدان ومناطق عبر العالم، وقامت بتأسيس أساس قوي من الخبرة في الخدمة وسمعة إيجابية بين العملاء.

حاليًا تشهد شركات الطاقة الكهروضوئية الصينية حاليًا مرحلة التوسع الدولي الثانية. فمن خلال جهودها الاستباقية في توسيع التعاون الخارجي، حصلت جينرجي على شهادات العديد من البلدان والمناطق. وبفضل خدماتها المتميزة وسمعتها كمورد رئيسي في مختلف الأسواق الدولية، قامت جينرجي باستمرار بتحسين قدراتها الشاملة. وعبر مسار مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، تلتزم جينرجي بتعزيز المنتجات فعالة الأداء وذات الموثوقية العالية وانبعاثات الكربون المنخفضة في الأسواق العالمية، بهدف تعزيز التحول الأخضر.

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للاتصال: سمر ليو، [email protected]