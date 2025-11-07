"مدرسة الملكة إليزابيث" بمدينة دبي الرياضية تعيّن "دان كلارك" ناظرًا مؤسسًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, ،8 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- عيّنت اليوم "مدرسة الملكة إليزابيث" (Queen Elizabeth's School) بمدينة دبي الرياضية، "دان كلارك" (ناظرًا مؤسسًا) لها.

حسبما أُعلن في الأسبوع الماضي، حصلت "مدرسة الملكة إليزابيث" في بارنيت ، بالشراكة مع "[جي إي دي يو] جلوبال إديوكيشن" ( GEDU Global Education )، على الموافقة الأولية من "هيئة المعرفة والتنمية البشرية" ( KHDA ) لفتح أول حرم فرع دولي لها في دبي في أغسطس 2026.

Queen Elizabeth's School, Dubai Sports City Founding Principal, Dan Clark

سيوفر حرم الجامعي الفرعي الجديد للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية الوصول إلى المناهج الدراسية الوطنية لإنجلترا ، والتي يتم تدريسها وفقًا لذات المعايير الأكاديمية الصارمة التي شهدت الاعتراف "بمدرسة الملكة إليزابيث في بارنيت" باستمرار على أنها متميزة من قبل مكتب ( Ofsted ) واحتلالها المرتبة الأولى في جداول المملكة المتحدة.

قالت الرئيس التنفيذي للمدارس العالمية للملكة إليزابيث ، "كارولين بندلتون ناش"، إن هذا تعيين مثير.

قالت السيدة "بندلتون ناش": "(دان) ينضم إلى "مدرسة الملكة إليزابيث" بمدينة دبي الرياضية مع سجل استثنائي من القيادة في واحدة من أكثر المدارس تميزًا في المملكة المتحدة ، هي (مدرسة مارلبورو)".

"خبراته العميقة في التميّز الأكاديمي وتشكيل الشخصيات وثقافة المدارس عالية الأداء تجعله يؤيد ويعزز تقاليد (الملكة إليزابيث) هنا في دبي".

"تتمثل مهمتنا في جلب تعليم بريطاني عالمي المستوى إلى الإمارات العربية المتحدة ، متجذرًا في 450 عامًا من التراث العلمي والالتزام بتشكيل شباب واثقين وقادرين ومسؤولين. يعكس تعيين (دان) معاييرنا التي لا تهاون فيها وستدعمنا في إرساء معيار عالمي جديد للتميّز التعليمي."

قال (الناظر المؤسس) "لمدرسة الملكة إليزابيث" بمدينة دبي الرياضية ، "دان كلارك" ، إنه يرحب بفرصة استخدام خبرته العميقة في التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في المملكة المتحدة لتوسيع عروضها إلى أسواق عالمية جديدة.

قال السيد "كلارك": "خلال مسيرتي المهنية في المدارس المتميزة ، رأيت مدى قوة التعليم".

"إنه يتحدى التلاميذ للتفكير بعمق والتصرف بمسؤولية والإيمان بقدرتهم الخاصة على تحقيق النجاح".

"هذه القيم أساسية في نهج (الملكة إليزابيث).

"بصفتي (الناظر المؤسس) "لمدرسة الملكة إليزابيث" بمدينة دبي الرياضية ، فأنا متحمس لإنشاء مجتمع سينتج شبابًا واثقين وقادرين ومسؤولين على استعداد لتشكيل المستقبل".

تلقى "دان كلارك" تعليمه في (مدرسة جورج هيريوت) بإدنبرة ، و(جامعة سانت أندروز)، وقد شغل مناصب قيادية منذ عام 2008 في اثنتين من المدارس المستقلة الرائدة في المملكة المتحدة ، هما (ربتون) و(مدرسة مارلبورو).

بنى "دان" سمعة قائمة على الصرامة الأكاديمية والابتكار والالتزام العميق بتعزيز كل من التميّز والشخصية. يقدّر الزملاء والطلاب على حد سواء وضوح هدفه وطموحه الفكري وقدرته على بناء فرق توفر معايير عالية باستمرار.

تعتمد فلسفة "دان" التعليمية على الاعتقاد بأن الإنجاز الحقيقي ينشأ عندما تكون التوقعات العالية متوازنة مع الدفء والفضول والنزاهة. إنه يتفانى في مساعدة الشباب على التفكير بعمق والتصرف بمسؤولية والمساهمة بشكل ذي معنى في عالم متغير باستمرار.

تأسست "مدرسة الملكة إليزابيث" عام 1573 بموجب ميثاق ملكي من الملكة إليزابيث الأولى، وهي مدرسة للنحو تتمتع بإرث عريق يمتد لأكثر من 450 عامًا وتقاليد رائدة. وتُعتبر المدرسة من المدارس الرائدة في المملكة المتحدة، حيث توفر تعليمًا شاملاً للطلاب من خلفيات متنوعة معتدلة، بناءً على الجدارة. ينافس تعليم "مدرسة الملكة إليزابيث"، بل ويتفوق في كثير من الأحيان، على ما تقدمه العديد من المدارس الخاصة في المملكة المتحدة، وتضع نتائج "مدرسة الملكة إليزابيث" طلابها باستمرار في صدارة جداول التصنيف في المملكة المتحدة لكل من القطاعين المستقل والحكومي. حصلت "مدرسة الملكة إليزابيث" على لقب "أفضل مدرسة ثانوية حكومية في العام للمستويات المتقدمة" لعام 2025 وفق صحيفة "صنداي تايمز". في عام 2024 ، حصل 55٪ من المتخرجين على عروض من مؤسسة في المراكز الخمسة الأولى من تصنيفات ( QS World University Rankings ) العالمية للجامعات. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقع الويب: www.qedubaisportscity.com .

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2815821/Dan_School_Principal.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2808232/5606570/Queen_Elizabeths_School_Dubai_Sports_City_Logo.jpg