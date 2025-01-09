"مراكز بيانات إيجنكس من داماك" تُعلن عن التوَسُّع في السوق الأمريكي بطاقة مستقبلية مُتوقعة تبلُغ 2,000 ميجاواط

أعلنت إيجنكس عن استثمار أوَّلي بقيمة 20 مليار دولار مع خطط مُحتمَلة لمُضاعفة الاستثمار على أساس الطلب المُستقبلي، وفُرَص السوق، وقابلية التوَسُّع، ويتماشى هذا المَسعى مع التزامها ببناء مراكز بنية تحتية رقمية عالمية المستوى تستهدف شركات الحوسبة السحابية العملاقة، وشركات الذكاء الاصطناعي، وأفضل الشركات العالمية المدرجة على قائمة فورتشن 500، مما يُعَزز الابتكار، ويُوفر بنية تحتية مُستدامَة عالية الجودة تدعم العملاء في الولايات المتحدة، وحول العالم. تُرَكز خطة توسُّع إيجنكس على ما يُعرف بولايات "حزام الشمس" وتحديداً تكساس، وأريزونا، وأوكلاهوما، ولويزيانا، وولايات الغرب الأوسط؛ أوهايو، وإلينوي، وميشيغان، وإنديانا.

تشمل المرحلة الأُولى بناء القدرات من خلال المشاريع المُشتركة مع الشُّركاء، واستحواذ الأراضي، والاستحواذ على مراكز البيانات، والمنصَّات الرقمية القائمة، وتُمثل هذه المرحلة طاقة استيعابية إجمالية تصل إلى نحو 500 ميجاواط؛ أحدهما في "حزام الشمس" والآخر في الغرب الأوسط، وتُلبي الطلب المُتزايد الحالي مع استمرار إيجنكس في التوَسُّع.

بهذه المناسبة، صرَّح السيد حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك قائلاً:

"إنها لحظة مُثيرة للغاية بالنسبة لنا، حيث يُمثل دخولنا إلى السوق الأمريكي في مجال مراكز البيانات علامة فارقة في رحلتنا لبناء بنية تحتية رقمية عالمية من شأنها تمكين الشركات اليوم، وفي المُستقبَل، ومن خلال الاستفادة من خبرتنا في مجال العقارات ومراكِز البيانات، نهدف إلى تقديم بنية تحتية متطورة تَدعم الموجة القادمة من النمو في مجال الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي؛ مما يُساعد في تعزيز مكانة الولايات المتحدة في النظام البيئي التكنولوجي، والبيانات العالمية".

بالإضافة إلى دخولها الأخير في مجال مراكز البيانات، تستثمر داماك بشكل كبير في الولايات المتحدة في مجال العقارات، ومن خلال العديد من صناديق الأسهم الخاصة. في ميامي، تخطط داماك لبناء مشروع فاخر يحمل تصميم "زها حديد للهندسة المعمارية" بقيمة تطوير إجمالية تبلغ مليار دولار، كما تُواصِل الشركة البحث عن فرص عقارية إستراتيجية في الولايات المتحدة.

بناء منصة عالمية

أدى نجاح داماك في مجال العقارات في الشرق الأوسط والعالم إلى توفير أسس متينة في فئات الأصول ذات رأس المال المرتفع والعائد المرتفع مثل مراكز البيانات، التي تحظى باهتمام متزايد من الشركات على اختلاف أحجامها والتي تعتمد تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، حيث توفر فرصة نمو كبيرة لمدة 15 عاماً، مما يعزز التزام داماك باغتنام الفُرَص وإنشاء منصة عالمية متطورة تخدم الأسواق الدولية.

التقدم والجدول الزمني

تتضمن المحفظة الحالية لشركة إيجنكس مشاريع تتوزع على 10 دول هي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، واليونان، وإسبانيا، وفنلندا، وإيطاليا، بطاقة إجمالية مُتوقَّعة تتجاوز 1000 ميجاواط. تشمل مراكز البيانات العاملة حالياً أكثر من 10 ميجاواط في المملكة العربية السعودية، و5 ميجاواط في تايلاند، والتي ستكون جاهزة للتشغيل بحلول الرُّبع الأول من عام 2025. وبحلول عام 2026، تهدف إيجنكس إلى تشغيل أكثر من 300 ميجاواط على مستوى العالم.

إستراتيجية الإدارة والنمو

تضم إيجنكس فريق إداري يتكون من أكثر من 100 متخصص وخبير متواجدين في الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وتعمل بنشاط على توسيع فريقها لدعم هذه الخطط المُوَجهة للنمو. منذ تأسيسها في 2021، توسَّعت الشركة بسرعة في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا؛ مما مهد الطريق لدخولها الإستراتيجي إلى السوق الأمريكي. تُقدم إيجنكس خدمات البنية التحتية الرقمية الآمنة، والقابلة للتوَسُّع، والمستدامة، وتضع معايير جديدة لها. الجدير بالذكر أن مدموعة داماك من خلال إيجنكس تعمل بصفتها مزود للبنية التحتية، ولا تتعامل مع خصوصية البيانات، أو الامتثال لها، أو تديرهما. تُخطط إيجنكس للاستفادة من استثمارات داماك في الأسهم الخاصة، والقروض المصرفية، ورأس المال المُحتمَل من أطراف ثالثة، لتمويل التوسُّع في الولايات المتحدة.

نبذة عن "مراكز بيانات إيجنكس من داماك"

إيجنكس هي شركة عالمية مملوكة بالكامل من قبل مجموعة داماك، ومتخصصة في تطوير البنية التحتية الرقمية. تنتهج الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، نهجاً واضحاً قائماً على الابتكار وتلبية الطلب الجديد والمتنامي على الجيل الجديد من مراكز البيانات في مختلف أنحاء العالم، كما تقوم بشكل استباقي ببناء مراكز بيانات وإبرام الشراكات أوالاستحواذ على شركات محلية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في البلدان التي تنشط فيها.

https://www.edgnex.com/

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

داماك/ قسم الاتصال المؤسسي

EDGNEX / الاتصالات المؤَسَّسية في DAMAC

البريد الإلكتروني: [email protected]

موقع الويب: www.edgnex.com

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