"مشروع الهندباء DANDELION" للفنان الياباني ريوتارو موراماتسو، معروض في إمارة الشارقة الإماراتية حتى 21 يناير/كانون الثاني 2024

طوكيو، 18 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- تشرفت شركة NAKED, INC. والتي مقرها في طوكيو، ومؤسسها ريوتارو موراماتسو، بالمشاركة في مهرجان الفنون الإسلامية الشارقة 2023، والذي يستمر من 14 دجنبر/كانون الأول 2023 إلى 21 يناير/كانون الثاني 2024، في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. يعرض المهرجان، الذي يحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه، فنانين من أكثر من 40 دولة، "مشروع الهندباء" لموراماتسو.

DANDELION PROJECT RYOTARO MURAMATSU

تم اختيار "مشروع الهندباء DANDELION" لموضوعه المناسب المتمثل في تجاوز الاختلافات وتعزيز التواصل العالمي من خلال الدعاء من أجل السلام، ويتضمن زراعة منشآت على شكل الهندباء على مستوى العالم. ينفخ المشاركون في نبتة الهندباء، وتنتقل دعواتهم من أجل السلام افتراضيًا كبذرة الهندباء عبر شبكة المشروع، وتتفتح في أزهار فنية رقمية في موقع آخر. وقد تم تنفيذ هذه المبادرة في 56 موقعًا حول العالم، بما في ذلك طوكيو وشانغهاي وباريس وسان فرانسيسكو وقمة مجموعة السبع في هيروشيما.

يتم عرض مشروع الهندباء DANDELION حاليًا في برج الشمس في حديقة Expo 70 التذكارية في أوساكا وفي تايبيه ابتداءً من 21 دجنبر/كانون الأول، حيث تربط الهندباء هذه المدن بالشارقة في الوقت الفعلي من خلال زهور السلام المتفتحة.

منذ تأسيس شركة NAKED, INC. في عام 1997، قاد موراماتسو مشاريع بدءًا من صناعة الأفلام والعرض الحسي وحتى العروض الحية للفنون اليابانية التقليدية. بفضل خلفيته في مجال إنتاج الأفلام، فهو يدير مشاريع تتجاوز الحدود التقليدية، وينسج التكنولوجيا والفنون التشكيلية والصوت والروائح في روايات مقنعة، ويجذب مليارات الضيوف في جميع أنحاء العالم. في عام 2018، بدأ موراماتسو في إنشاء الفنون الجميلة كفنان منفرد، حيث قام بدمج العناصر متعددة الحواس في موضوعات شخصية ومفاهيمية. يهدف "مشروع الهندباء DANDELION"، الذي تم إطلاقه في عام 2020 كاستجابة للعالم المتأثر بفيروس كورونا، إلى توحيد الأشخاص المنقسمين من خلال الفن.

"الهندباء DANDELION هي قطعة فنية تربط الناس في جميع أنحاء العالم من خلال فعل جسدي بسيط يتمثل في تحقيق أمنية على نبتة الهندباء، وهي ذاكرة الطفولة التي يتشاركها الكثير منا. آمل أن نتمكن من تجاوز خلافاتنا للتواصل مع بعضنا البعض من خلال الفن وزراعة زهور السلام في جميع أنحاء العالم."

- ريوتارو موراماتسو

ريوتارو موراماتسو

فنان/ومؤسس NAKED, INC. /وأستاذ زائر في جامعة أوساكا للفنون /ومدير العلامة التجارية لِـAchi Village, Nagano. منذ تأسيس شركة NAKED, INC. في عام 1997، قاد الفنان المقيم في طوكيو مشاريع في مجالات مختلفة مثل الأفلام والعرض المكاني والتنشيط المحلي والفنون اليابانية التقليدية. حصلت أفلامه على 48 ترشيحًا وجائزة في مهرجانات سينمائية حول العالم.

الموقع الإلكتروني: https://ryotaro-muramatsu.com

إنستغرام： https://www.instagram.com/ryo_naked

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2300782/DANDELION_PROJECT.jpg