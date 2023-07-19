"مصدر" تستكمل طرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار ومدتها عشرة أعوام

استثمار حصيلة السندات حصرياً في مشاريع خضراء بما ينسجم مع إطار عمل التمويل الأخضر لـ "مصدر"

عمليات الاكتتاب سجلت مستويات قياسية بلغت 5.6 أضعاف القيمة المستهدفة مما يؤكد ثقة المستثمرين في قوة المؤشرات المالية الأساسية للشركة وما حققته من خبرة وإنجازات في مجال الاستدامة على مدى 17 عاماً

الإصدار جزء من خطة "مصدر" طويلة الأمد لتوفير 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع طاقة متجددة جديدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، عن استكمال الإصدار الأول لسندات خضراء غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار بأجل عشرة أعوام. وسجلت عمليات الاكتتاب مستويات قياسية بلغت 5.6 أضعاف القيمة المستهدفة. وجاء التخصيص النهائي على السندات بمعدل 12.5% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و87.5% للمستثمرين الدوليين، بعائد ثابت تبلغ نسبته 4.875% وهو ما يعادل 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة.

ويعكس هذا الإصدار الأول من السندات الخضراء ثقة المستثمرين بقوة المؤشرات المالية الأساسية لشركة "مصدر" التي حصلت على تصنيف (A2) من وكالة موديز وتصنيف (A+) من وكالة فيتش، وكذلك لما تمتلكه من خبرات وقدرات كبيرة في مجال الاستدامة. وتماشياً مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة "مصدر"، سيتم استثمار حصيلة قيمة السندات للإصدار الحالي والإصدارات المستقبلية بشكل حصري في مشاريع الطاقة المتجددة الخضراء، على أن يتم تطوير العديد منها في الاقتصادات النامية والدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ والتي هي في أمس الحاجة لمثل هذه الاستثمارات.

ويأتي طرح هذه السندات كمرحلة أولى من برنامج يهدف إلى توفير ما يصل إلى 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع "مصدر" الجديدة في دولة الإمارات وخارجها، حيث تستهدف الشركة رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وسيتم استثمار حصيلة هذه السندات في مشاريع خضراء تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ونقل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لتوزيع الطاقة، ونظم بطاريات تخزين الطاقة. وسيتم تطبيق معايير حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية صارمة لتحديد المشاريع المؤهلة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة مصدر: "تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، تقوم 'مصدر' بإطلاق مبادرات استراتيجية رائدة تهدف إلى المساهمة في دعم تمويل جهود العمل المناخي وخفض الانبعاثات. وكلنا ثقة بأن هذا الإصدار الناجح لسندات مصدر الخضراء سيدعم تحقيق هذين الهدفين من خلال نشر حلول الطاقة النظيفة وتعزيز العمل المناخي والمساهمة في توفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها".

وأكد معاليه على أهمية توفير فرص وأدوات التمويل بتكلفة معقولة للاقتصادات النامية من أجل دعم وتحقيق الأهداف المناخية بشكل متزامن مع تعزيز التنمية المستدامة.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يعكس النجاح في الإصدار الأول للسندات الخضراء الجهود الحثيثة وتفاني فرق عمل مصدر على مدى السبعة عشر عاماً الماضية لترسيخ المكانة الرائدة للشركة ضمن قطاع الطاقة المتجددة العالمي. ونثمن ثقة القطاع المالي بنا ونتطلع إلى التعاون مع المزيد من الجهات الاستثمارية البارزة في إطار مساعينا المتواصلة لتطوير مشاريع طاقة متجددة ودعم تسريع الخطى نحو تحقيق الحياد المناخي على مستوى العالم".

وقال نيال هانيغان، الرئيس المالي التنفيذي لشركة "مصدر": "إن الاستكمال الناجح للإصدار الأول للسندات والذي تجاوز تغطية الاكتتاب بعدة أضعاف، يظهر مدى ثقة المستثمرين بالمؤشرات المالية الأساسية لشركة مصدر ومدى المساهمة الكبيرة لحصيلة قيمة السندات في تطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة حول العالم والتي من شأنها أن تساهم بشكل فاعل في دعم مكافحة التغير المناخي وتسريع الانتقال إلى اقتصاد خال من الانبعاثات إلى جانب تحقيق تأثير إيجابي ملموس على مستوى المجتمعات المحلية. ونحن ملتزمون بمواصلة تبني نهج عملي في تمويل خططنا الطموحة للنمو، والتي تشمل المحافظة على تصنيفنا الائتماني بدرجة استثمارية من وكالتي فيتش وموديز".

وتم منح السندات تصنيف (A2) من قبل وكالة "موديز" وتصنيف (A+) من قبل وكالة "فيتش"، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية للشركة. وتم طرح السندات بمعدل فائدة 4.875% وتستحق في 25 يوليو 2033.

وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك بي إن بي باريباس، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وإس إم بي سي نيكو، وسوسيته جنرال، وستاندرد تشارترد.

وكان قد تم إطلاق إطار عمل التمويل الأخضر لشركة "مصدر" في فبراير 2023 وتم تحديثه في مايو 2023 ليتماشى مع تحديثات مبادئ التمويل الأخضر، في حين أصدرت وكالة "موديز" "رأي جهة ثانية" حول الإطار.

يذكر أن شركة "مصدر" قد تأسست في عام 2006 وتنتشر مشاريعها في أكثر من 40 دولة، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.

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