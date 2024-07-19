"مصدر" تطرح إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار أميركي بهدف تمويل مشاريع طاقة متجددة جديدة

- سيتم تخصيص العائدات للاستثمار في مشاريع جديدة للطاقة المتجددة ضمن إطار عمل "مصدر" للتمويل الأخضر

- تجاوزت طلبات الاكتتاب على السندات 4.6 أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في النمو المتواصل لـ "مصدر" و تبنيها لمعايير الاستدامة

- من المتوقع أن تسهم المشاريع الممولة من خلال سندات "مصدر" الخضراء الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي عام 2023 في تفادي انبعاث 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً

- تخطط "مصدر" حالياً لتوفير ما يصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي من السندات الخضراء لدعم خططها الرامية إلى زيادة قدرة محفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030

لندن, 19 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ --

أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، عن استكمال إصدارها الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار أميركي وذلك ضمن إطار عمل التمويل الأخضر للشركة. وجاء هذا الإعلان بعد عام واحد من الإصدار الأول الناجح للشركة بقيمة 750 مليون دولار أميركي في سوق لندن للأوراق المالية.

Masdar Raises USD1 Billion Through Second Green Bond to Fund New Global Renewables Projects

ويتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار أميركي لكل منهما، بآجال 5 و10 سنوات وقسائم بنسبة 4.875% و5.25% على التوالي. وقد شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، حيث وصلت ذروة قيمة طلبات الاكتتاب المسجّلة عند 4.6 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بـ 4.6 أضعاف. وتم الانتهاء من التخصيص بتقسيم موحد بنسبة 70% للمستثمرين العالميين و30% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستوظف عائدات الإصدار الجديد من السندات الخضراء بقيمة مليار دولار أميركي في تمويل مشاريع جديدة التزمت بها "مصدر"، وسيتم تنفيذ العديد من هذه المشاريع في دول ذات اقتصادات نامية حيث تسعى الشركة لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وفي إطار تسليط الضوء على الوفاء بالتزامات "مصدر" المتعلقة بإطار عمل التمويل الأخضر للشركة، والذي حصل على تصنيف (ممتاز) في جودة الاستدامة SQS1 وفق مؤشر خدمات موديز للمستثمرين، نشرت "مصدر" تقرير إطار عمل التمويل الأخضر للعام 2023 الذي يكشف تفاصيل تخصيص أولى سنداتها الخضراء والأثر الناتج عن ذلك. وقد تم توظيف العائدات لتمويل مشاريع في الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي بقدرة إجمالية تبلغ 3.7 جيجاواط، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تفادي إطلاق 5.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند اكتمالها.

وبالإضافة إلى برنامج السندات الخضراء، تقوم "مصدر" بعمليات استحواذ مهمة على شركات عاملة في الأسواق الناضجة. كما تعمل "مصدر" على ضخ رأس المال وتوظيف خبراتها والمساهمة بشكل فاعل في رفع قدرات الطاقة المتجددة في الأسواق العالمية.

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": " بعد نجاح إطلاق أول سنداتنا الخضراء في عام 2023، يؤكد إصدارنا الثاني للسندات الخضراء بقيمة مليار دولار أمريكي على ثقة المستثمرين في إمكانات 'مصدر' المالية وقدراتها المتميزة وتبنيها لمعايير الاستدامة. وستلعب هذه العائدات دوراً أساسياً في دفع خططنا الطموحة لتوسيع محفظتنا من مشاريع الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانة الشركة كمساهم رئيسي في دعم تحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة من خلال تعزيز فرص الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي في الحصول على موارد إضافية للطاقة".

من جهته، قال مازن خان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة "مصدر": "بالتوازي مع التزامنا في شركة 'مصدر' بإطار عمل التمويل الأخضر، فإننا نسعى إلى تخصيص السندات الخضراء وأدوات التمويل الأخضر الأخرى للاستثمار في مشاريع مستدامة جديدة. ويعزز هذا التوجه علاقاتنا بالمستثمرين، والتزامنا بنشر تقاريرنا السنوية المدققة حول تفاصيل التخصيص ومدى التأثير بكل شفافية. ونفخر بكوننا من الشركات القليلة الحاصلة على تصنيف قوي والتي توفر للمستثمرين سندات تحدث تأثيراً إيجابياً في تطبيق جميع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث هناك عدد محدود من الشركات التي يمكنها إطلاع المستثمرين بشكل دقيق على تفاصيل إنفاق كل دولار من أموالهم ومدى التأثير الناتج عنه".

وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ "مصدر"، حصل هذا الإصدار الثاني من السندات على تصنيف "AA-" من قبل وكالة "فيتش" و"A2 " من قبل وكالة "موديز". وكانت وكالة "فيتش" قد رفعت مؤخراً التصنيف الائتماني لـ "مصدر" درجة واحدة إلى "AA-"، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تقديراً للقوة المالية للشركة والدعم الذي تتلقاه من الشركات المساهمة، والذي يتجلى في دورهم الكبير في تمويل مشاريع "مصدر" الطموحة.

وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وسيتي بنك، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وكريديت أجريكول سي آي بي، وناتيكسيس، وميتسوبيشي يو إف جي.

يذكر أن شركة "مصدر" قد تأسست في عام 2006، لتسهم بدور رئيسي في ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجالي الاستدامة والعمل المناخي. وتطور "مصدر" مشاريع ولديها شراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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