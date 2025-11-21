"معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية" بأبوظبي توسع وصولها العالمي مع إطلاق منصة إيكو موبيليتي جلوبال

تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة ، قمة التنقل الرائدة في المنطقة تقدم منصة عالمية جديدة للنقل المستدام.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- تعود النسخة الخامسة من "معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية" (EVIS) ، وهي المنصة الرائدة في الشرق الأوسط التي تدفع مجال التنقل الكهربائي ، التي تنظمها شركة "نيرفانا للمعارض"، في الفترة بين 13-14 أكتوبر 2026 ، في مركز أدنيك أبوظبي. تمثل هذه النسخة الهامة أيضًا إطلاق منصة إيكو موبيليتي جلوبال ، وهو حدث مشترك بالموقع يوسّع نطاق المحادثات إلى ما وراء المركبات الكهربائية لتشمل أنظمة التنقل المستدامة والذكية والمتمحورة حول البشر في جميع أنحاء العالم.

قال سعادة المهندس "شريف العلماء"، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: "إن الابتكار في مجال التنقل لم يعد اختياريًا؛ لقد أصبح ضروريًا لتحقيق مستقبل مستدام. تفخر وزارة الطاقة والبنية التحتية بدعم معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية ومنصة إيكو موبيليتي جلوبال كمنصات تعاونية تربط الرؤية بالعمل. من خلال الجمع بين مصنّعي المعدات الأصلية العالميين وقادة الطاقة وصنّاع السياسات ، تعزز هذه الأحداث دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمحفّز لتبنّي التكنولوجيا الخضراء والاستثمار في البنية التحتية للنقل المستدام."

استناداً إلى قيادة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة ، سيقوم معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية بأبوظبي ومنصة إيكو موبيليتي جلوبال بربط صنّاع السياسات والمستثمرين والمبتكرين من أجل تعزيز منظومات النقل النظيف؛ ما يُظهر التقدم في إنجازات النقل الكهربائي والهيدروجيني والرقمي، والبنية التحتية المستدامة، والحلول التي تدفع المنطقة نحو الانتقال إلى تنقل "صافي الصفر".

وأضاف المهندس "ناصر علي البحري" الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للمعارض : لقد أصبح معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية المنصة الموثوقة التي تربط بين التكنولوجيا والسياسة والاستثمار. مع إضافة منصة إيكو موبيليتي جلوبال ، نقوم بإنشاء بيئة شاملة لكل قطاع لقيادة ثورة التنقل النظيف."

ستضم المنصة المزدوجة أكثر من 200 عارض دولي و100 متحدث عالمي وتجارب غامرة تشمل "مرحلة صافي الصفر"، و"محور الابتكار"، ومناطق جديدة مخصصة تغطي موضوعات الهيدروجين والاقتصاد الدائري والبنية التحتية الخضراء وأكثر من ذلك.

إن القيادة الاستراتيجية لأبوظبي في مجال الاستدامة والابتكار، المدعومة من "رؤية الإمارات العربية المتحدة لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050"، تضع هذا الحدث كمركز للتعاون بين القطاعات والشراكة العالمية.

يمكنكم التعرّف على المزيد والاستفسار عن المشاركة من هنا.

حول نيرفانا للمعارض

نيرفانا للمعارض هي شركة متخصصة بتنظيم والمؤتمرات والمعارض التابع لشركة (Nirvana Holding) التي تكرّس جهودها لصناعة فعاليات ذات مستوى عالمي تدفع التحوّل في الصناعة. مع وجود مقرها الرئيسي في أبوظبي ومكتب إقليمي في دبي ، تعمل نيرفانا للمعارض في تقاطع الابتكار والخدمات اللوجستية والفروق الثقافية. يقدم القسم حلولاً شاملة للفعاليات لعملاء القطاعين العام والخاص، بالتركيز على التبصّر الاستراتيجي والتميّز التشغيلي والدقة الإبداعية.

