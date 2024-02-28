"موتورولا سولوشنز" تستحوذ على "سايلنت سنتينال" المتخصصة في مجال كاميرات الأمن بعيدة المدى

شيكاغو, 28 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "موتورولا سولوشنز" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: MSI) استحواذها على شركة "سايلنت سنتينال" المتخصصة في مجال كاميرات الأمن بعيدة المدى ومقرها بلدة "ور" في المملكة المتحدة.

Motorola Solutions Acquires Silent Sentinel, a Provider of Specialized, Long-Range Cameras

ويتميز تصميم كاميرات الأمن الحرارية القوية من "سايلنت سنتينال" بقدرتها على العمل في أقسى الظروف، وتوفر رؤية واضحة في البيئات المعقدة والقاسية المرتبطة بالبنية التحتية العسكرية والطيران والبحرية والمرافق الحيوية. ويمكن لكاميرات "سايلنت سنتينال" المجهزة بقدرات كشف عالية الدقة، تحديد الحالات الغير طبيعية من مسافات تصل إلى 30 كلم بما يسهم في توسيع محيط الأمن ودعم تنفيذ عمليات الاستجابة السريعة أسرع ووفق معطيات واضحة.

وقال ماهيش سابثاريشي، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة موتورولا سولوشنز: "تتيح كاميرات الأمن بعيدة المدى إمكانية توفير رؤى متقدمة يمكن الاعتماد عليها لحماية الأفراد والبنية التحتية. ومن خلال الاستحواذ على "سايلنت سنتينال"، نعمل على توسيع محفظة أعمال كاميرات الأمن بتقنيات الفيديو الخاصة بنا، للمساعدة على تأمين ودعم العمليات والقطاعات الأساسية حول العالم."

بموجب هذا الاستحواذ، تستكمل"موتورولا سولوشنز" قدرات محفظة أعمالها في مجال كاميرات الأمن الثابتة بتقنيات الفيديو، ما يوسّع نطاق حضورها مع العملاء لدى الجهات الحكومية وفي البنية التحتية الحيوية ويعزز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال حلول الأمن الشاملة بتقنيات الفيديو.

ومن جهته قال، بول إلسي، مدير عام سايلنت سنتينال: "بالنيابة عن فريق سايلنت سنتينال، يسعدنا الانضمام إلى "موتورولا سولوشنز". ونتطلع إلى البناء على محفظة "موتورولا سولوشنز" الرائدة في القطاع، وتقديم حلول كاميرات الأمن بتقنيات الفيديو المتقدمة التي تدعم عملائنا في البيئات الأكثر تحديًا."

لم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

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بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

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