"مونكس" التابعة لشركة S4 Capital تبتكر في تسويق المدن بأكبر مجسم غامر في العالم

"أمستردام في حركة" تجربة غير مسبوقة في تسويق المدن، دائمة وقابلة للتكيف، تُجسّد تاريخ المدينة الغني الممتد لـ 750 عامًا

Amsterdam in Motion - World's largest immersive maquette of a city

أمستردام، 29 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أطلقت Monks ، العلامة التجارية التشغيلية الموحدة والرقمية بالكامل لشركة S4 Capital ، بالتعاون مع مدينة أمستردام وشركائها، تجربة غامرة غير مسبوقة في تسويق المدن تحمل اسم "أمستردام في حركة" .(Amsterdam in Motion) احتفالاً بعيد ميلاد أمستردام الـ750، يُكشف النقاب عن هدية استثنائية من مواطني المدينة: أكبر مجسم متعدد الوسائط لمدينة في العالم. في احتفاء بتاريخ أمستردام العريق، ينغمس الزوار في رحلة عبر مئات السنين من التطور حتى أصبحت المدينة النابضة بالحياة التي نعرفها اليوم. إلى جانب المعرض المصاحب، تُتاح للزوار فرصة استكشاف سُبل المساهمة في بناء مدينة المستقبل.

"أمستردام في حركة" تجربة رائدة في عالم تسويق المدن. يخوض الزوار رحلة استثنائية عبر الزمن لاستكشاف تاريخ أمستردام، المدينة التي تشهد تطورًا متواصلاً منذ عام 1275، وذلك من خلال مجسم بمساحة 200 متر مربع يحتضن أكثر من 30500 مبنى. ينبض هذا المجسم بالحياة من خلال تقنية الإسقاط الضوئي المكاني المذهلة، مستخدمًا مئات الصور التاريخية التي أضفى عليها الذكاء الاصطناعي الحياة والحركة. يُقدَّم هذا المشهد البصري الآسر من خلال 18 جهاز عرض فيديو متطور، تعرض الرحلة على المجسم وفي جميع أنحاء المساحة المحيطة، مع تجربة صوتية مكانية غامرة تُكمل المشهد.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال فيكتور ناب، الرئيس التنفيذي للإيرادات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Monks : "تُمثّل 'أمستردام في حركة' تجربة غامرة فريدة من نوعها في عالم الوسائط المتعددة، ونقلة نوعية حقيقية في مجال تسويق المدن. تتسم هذه التجربة بطبيعة قابلة للتكيف ودائمة، إذ تتمحور حول المجسم ومحتوى الوسائط المتعددة المُسقَط عليه، مما يتيح تنوعًا مذهلاً وإمكانية التطور بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمدينة ومواطنيها، ويفتح آفاقًا لا حدود لها. يُشكّل هذا النهج الرائد في تسويق المدن مصدر إلهام لأي حكومة، لا سيما في عالمنا اليوم الذي يتسم بتوقعات عالية للتفاعل والتجارب."

يرافق افتتاح "أمستردام في حركة" حملة إبداعية مميزة بعنوان "750 عامًا في طور التكوين" ( 750 Years in the (Making ، من إبداع فريق Monks . تروي مقاطع الفيديو المنشورة عبر الإنترنت قصص من ساهموا في بناء المدينة وتطورها: من بُناة البيوت الأولى على ضفاف نهر أمستل ومهندسي محطة القطار المركزية الأيقونية، وصولاً إلى مختلف الفئات التي ناضلت من أجل حقوقها في المدينة. تتوحد جميع هذه القصص حول رسالة واحدة: هذه المدينة عمل مستمر لا ينتهي، وتستحق كل لحظة انتظار. تُعد الرحلة عبر تاريخ أمستردام، التي تدمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مجرد لمحة عما يمكن تجربته في "أمستردام في حركة". تنطلق حملة "750 عامًا في طور التكوين" عبر الإنترنت، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الإعلانات الخارجية (الرقمية) (D)OOH .

أُنشئت تجربة تسويق المدن الرائدة "أمستردام في حركة" بمبادرة من الشريك المؤسس دنكان ستاتنهايم، ومتحف أمستردام، و Monks ، وشركاء آخرين. طوّر متحف أمستردام محتوى "أمستردام في حركة" بالتعاون مع شركائه. يتماشى هذا المشروع مع الوظيفة الأساسية للمتحف بوصفه متحفًا للمدينة: مشاركة روايات أمستردام عن تاريخها وحاضرها ومستقبلها.

نبذة عن "أمستردام في حركة" ( Amsterdam in Motion ):

أصبح مشروع "أمستردام في حركة" ممكنًا بفضل تحالف واسع من الشركاء، يشمل Westergas Vastgoed C.V. ، وعائلة ستاتنهايم، ومؤسسة هارتويغ، و JCDecaux ، و Rabobank Amsterdam ، وميناء أمستردام، و Phanta Vision . إضافة إلى XPEX ، و ORAM ، و Amports ، و BPD Cultuurfonds ، و Fiction Factory ، و Dell ، و Scenexus ، و Capgemini ، و AMFI ، و Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions ، و Amsterdam University of Applied Sciences ، و NWO ، و Maeson ، و Epson ، و MassiveMusic ، ومدينة أمستردام، ومؤسسة زابافاس، و Amsterdam 750 ، و IJsfontein ، و Shosho ، و Total Design ، و Triply ، وجامعة أمستردام، و Arcam ، و NEMO ، وغيرهم الكثير. معًا، ساهموا في إنشاء مشروع دائم ومتاح للجميع يعكس فخر المدينة وإبداعها وقدرتها على التحول.

نبذة عن Monks

Monks هي العلامة التجارية التشغيلية الموحدة والرقمية بالكامل والقائمة على البيانات لشركة S4 Capital plc . بفضل إرثها من الابتكار وخبرتها المتخصصة، تجمع Monks بين مجموعة استثنائية من خدمات التسويق والتكنولوجيا العالمية لتسريع إمكانيات الأعمال وإعادة تعريف كيفية تفاعل العلامات التجارية والشركات مع العالم. من خلال تكامل الأنظمة وسير العمل، توفر Monks إنتاجًا غير محدود للمحتوى، وتجارب واسعة النطاق، وتكنولوجيا على مستوى المؤسسات، وعلوم بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ) بإدارة نخبة من أفضل المواهب الرقمية وأكثرها تنوعًا في الصناعة ( لمساعدة الشركات الرائدة عالميًا على التفوق على منافسيها.

صُنّفت Monks كمنافس ( Contender ) في تقرير The Forrester Wave™ لخدمات التسويق العالمية. حافظت الشركة على حضور دائم في قوائم Adweek للشركات الأسرع نموًا (2019-2023)، وتُصنَّف ضمن أفضل 10 شركات إبداعية في Cannes Lions (2022-2023) ، وهي الشريك الوحيد الذي يُدرَج في قائمة AdExchanger's Programmatic Power Players كل عام (2020-2024). بالإضافة إلى حصولها على لقب أول وكالة ذكاء اصطناعي للعام من Adweek (2023) ، كُرّمت Monks من قبل Business Intelligence في برنامج جوائز التميز في الذكاء الاصطناعي لعام 2024 في ثلاث فئات: الفئة الفردية، والفائز التنظيمي في التخطيط الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي، ومنتج الذكاء الاصطناعي عن خدمتها Monks.Flow . كما حصدت Monks لقب شركة الإنتاج للعام من Webby (2021-2024) ، وفازت بعدد قياسي من جوائز FWA ، وحصلت على مكان في قائمة Newsweek لأفضل 100 مكان عمل محبوب عالميًا لعام 2023.

نبذة عن S4 Capital

تتمثل استراتيجيتنا في بناء شركة خدمات إعلانية وتسويقية رقمية بالكامل تخدم العملاء العالميين ومتعددي الجنسيات والإقليميين والمحليين، إلى جانب العلامات التجارية المؤثرة التي يقودها جيل الألفية. يتحقق ذلك من خلال دمج الشركات الرائدة في مجالَي عمل متزامنَين: خدمات التسويق وخدمات التكنولوجيا، مع التركيز على التنفيذ "الأسرع والأفضل والأوفر والأغزر" في بيئة يقودها المستهلك وتعمل على مدار الساعة، ضمن هيكل موحد.

تضم الشركة حاليًا نحو 7000 موظف في 33 دولة، مع ما يقرب من % 80 من صافي الإيرادات من الأمريكتين، و% 15 من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و% 5 من آسيا والمحيط الهادئ. الهدف طويل الأجل هو تحقيق توزيع جغرافي بنسبة % 60 : % 20 : % 20 . شكّلت خدمات التسويق نحو % 90 من صافي الإيرادات، وخدمات التكنولوجيا % 10 . الهدف طويل الأجل هو تحقيق توزيع بين مجالات العمل بنسبة % 75 : % 25 .

شغل السير مارتن منصب الرئيس التنفيذي لشركة WPP لمدة 33 عامًا، حيث حوّلها من شركة "صورية" بقيمة مليون جنيه إسترليني في عام 1985 إلى أكبر شركة خدمات إعلانية وتسويقية في العالم، بقيمة سوقية تزيد على 16 مليار جنيه إسترليني يوم مغادرته. قبل ذلك، شغل السير مارتن منصب المدير المالي للمجموعة في شركة Saatchi & Saatchi Company Plc لمدة تسع سنوات.

