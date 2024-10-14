"نجوم العلوم" يعلن المتأهلين لنهائيات المسابقة Middle East - Arabic Middle East - English Stars of Science 14 أكتوبر, 2024, 09:00 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال صوت للمبتكر المفضل لديك في برنامج مؤسسة قطر الترفيهي والتعليمي الدوحة، قطر, 14 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- بعد منافسة قوية شهدها "نجوم العلوم" خلال الأسابيع الماضية، كشف البرنامج عن أسماء الثلاثة متسابقين الذين تأهلوا لخوض المرحلة النهائية، للحصول على لقب أفضل مبتكر عربي، حيث استطاع كلاً من ندى الخراشي وهيثم يحياوي ويمان طيار اجتياز كافة جولات المسابقة، ليصبحوا على بُعد خطوة واحدة من الفوز بالجائزة الكبرى. وبانطلاق صافرة النهاية والحصول على نتائج تصويت الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، سيتم اختيار رابحين اثنين ليحظوا بالمركزين الأول والثاني. Continue Reading

باب التصويت عبر اإلنترنت مفتوح اآلن أمام الجمهور الختيار أفضل مخترع عربي في الموسم السادس عشر من برنامج " نجوم العلوم" هيثم يحياوي، المتسابق التونسي، يثير إعجاب لجنة التحكيم أثناء عرضه لتطبيقه "نيوروفوكس"، للكشف المبكر عن مرض الزهايمر، يعتمد عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل السمات اللغوية والصوتية للأصوات المسجلة. يمان طيار، المخترع السوري، يلفت لجنة التحكيم بابتكاره "جينو"، خلاط موائع دقيقة لتصنيع الجسيمات الدهنية النانوية الضرورية لتخليق وتوصيل العلاج الجيني.

من بين المتأهلين لخوض النهائيات، جذبت ندى الخراشي المبتكرة المصرية، الأنظار بمشروعها "بيوفولت"، الذي يعمد إلى توليد طاقة من رطوبة الهواء عبر استخدام أسلاك بروتينية نانوية مصنّعة من البكتيريا، ويعد بتوفير الطاقة للمجتمعات التي تفتقر إلى مصادرها. وعن ابتكارها تتحدث لخراشي قائلةً: "أشعر بالفخر، حيث استطعت فتح آفاق جديدة للطاقة المتجددة. إن اختراعي ليس مرتبطًا بالعلم فحسب، بل يمتد ليترك أثرًا دائمًا."

وعن ابتكار المتسابق التونسي هيثم يحياوي، فيتمثل في تطبيق "نيوروفوكس"، للكشف المبكر عن مرض الزهايمر، يعتمد عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل السمات اللغوية والصوتية للأصوات المسجلة. ويقول يحياوي: "قد يشكل هذا التطبيق نقطة تحول في عملية التشخيص المبكر لمرض الزهايمر. إن التأهل لنهائيات "نجوم العلوم" هو بداية الطريق نحو تحقيق هذا الحلم".

ويأتي المبتكر السوري يمان طيار، ليبهر لجنة التحكيم بابتكاره "جينو" خلاط موائع دقيقة لتصنيع الجسيمات الدهنية النانوية الضرورية لتخليق وتوصيل العلاج الجيني. وهو جهاز ذو تكلفة منخفضة يعمد إلى إصلاح أو استبدال الجينات المعيبة للمصابين باضطرابات وأمراض جينية. وعن تجربته يتحدث طيار قائلًا: "بفضل "نجوم العلوم"، أترقب بحماس خوض المرحلة القادمة، حيث سيصبح العلاج الجيني متاحًا وفي متناول الجميع".

خلال رحلتهم في برنامج "نجوم العلوم"، خاض المتسابقون الثلاثة مراحل تطور ابتكارهم، انطلاقًا من التصميمات الأولية ووصولًا إلى نماذج اولية تتنافس على الجائزة الكبرى. يلقي هذا التحول الضوء على قدرات المتسابقين الإبداعية، وبراعتهم في اجتياز مراحل التطوير الصارمة التي واجهتهم، وذلك بفضل الدعم الرائع الذي تلقوه على يد نخبة من المهندسين والمخترعين ورواد الأعمال المحترفين، والذي عزز مفاهيمهم وصقل خبراتهم في تطوير نماذج ابتكاراتهم الأولية، وساعدهم في عرضها بشكل متقن واحترافي.

باب التصويت مفتوح الآن عبر الموقع الإلكتروني www.starsofscience.com، وسينتهي الجمعة 18 اكتوبر في تمام الساعةالسادسة مساءً بتوقيت الدوحة (الساعة الثالثة ب.ظ بتوقيت غرينيتش). تعرض الحلقة الختامية للموسم يوم السبت 19 أكتوبر، حيث سيتم تحديد الفائزَيْن بناءً على تصويت لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الانترنت.

لا تدع الفرصة تفوتك، وسارع بتقديم طلب المشاركة في الموسم السابع عشر من برنامج "نجوم العلوم"، عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.starsofscience.info، لتحصل على فرصة الفوز بلقب أفضل مبتكر عربي.

نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":

على مدى 16 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

قم بزيارتنا على الموقع الالكتروني، فيسبوك، X، يوتيوب، إنستغرام، تيك توك، لينكد ان.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2529379/Top_3.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2529380/Nada.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2529381/Haytham.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2529382/Yaman.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2494007/4964906/Stars_of_Science_Season_16_Logo.jpg