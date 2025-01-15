"نخيل" تتعاون مع ست شركات معمارية عالمية لتصميم 10 أنماط من الفلل الحصرية ضمن مجموعة "بيتش كولكشن" في "نخلة جبل علي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن تعاونها مع ست شركات معمارية مرموقة محلياً وعالمياً، هي "دبليو إيه تي جى WATG"، و"ساوتا SAOTA"، و"وايت سبيس أركيتكتس" "Whitespace Architects"، و"ناجا للعمارة" "NAGA Architects"، و"لوكاي LOCI"، و"إل دبليو ديزاين جروب" "LW Design Group"، وذلك لتقديم مجموعة متميزة من 10 أنماط معمارية مخصصة للفلل الشاطئية من خلال مجموعتها الحصرية "بيتش كولكشن" في مشروع "نخلة جبل علي".

Palm Jebel Ali villas Palm Jebel Ali villas 2 Palm Jebel Ali frond

وابتكرت الشركات المعمارية مجموعة حصرية من 10 منازل تحتفي بالجمال الطبيعي والديناميكية الحضرية للوجهة الأيقونية، مستوحاة من مزيج الجزيرة الفريد من هدوء الواجهة البحرية ومشهد المدينة النابض بالحياة والألوان والأشكال التي تحدد مناظرها الطبيعية. وتقدم كل شركة رائدة رؤيتها المميزة إلى المشروع، بما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المنازل الاستثنائية التي تدمج بسلاسة بين المعيشة الداخلية والخارجية وتضفي الفخامة الدقيقة على الحياة اليومية. ومن الأناقة البسيطة إلى التعبيرات المعاصرة الجريئة، ينصب التركيز على إنشاء مساحات تحتضن الضوء الطبيعي وتستفيد من المناظر الطبيعية الخلابة لتوفير ملاذ من الهدوء والخصوصية للسكان، بما يتماشى مع رؤية نخيل لمشروع "نخلة جبل علي".

تقع الفلل المكونة من خمس وست غرف نوم من مجموعة "بيتش كولكشن" في مواقع رئيسية على شاطئ البحر على طول سعفات "نخلة جبل علي"، وتتراوح مساحتها من 7300 قدم مربعة إلى 8500 قدم مربعة، مما يوفر خصوصية وحصرية لا مثيل لهما. وتتميز كل فيلا بواجهة فريدة وعصرية، مصممة بعناية لتكمل البيئة الساحلية. وتؤدي المداخل الفخمة ذات الارتفاعات المزدوجة العالية إلى مساحات معيشة واسعة، حيث تعرض النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف إطلالات خلابة على الخليج العربي.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "بفضل إطلالاتها الخلابة على الواجهة البحرية ورؤيتها الطموحة، ألهمت 'نخلة جبل علي' بعض أبرز العقول المعمارية الرائدة في العالم لابتكار روائع خاصة وحصرية يتسم كل منها بالتفرد في الأسلوب والتصميم، لمجموعة 'بيتش كولكشن'. ويعد تنوع هذه المنازل، التي تجسد الفخامة والتصميم المتطور والتواصل السلس مع الطبيعة، دليلاً على نجاح تعاوننا، بما يبرز التألق الفردي لكل شركة معمارية من خلال التقاط جوهر هذه الوجهة الاستثنائية. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا لتوفير منازل استثنائية تلبي أذواق وأنماط الحياة الملهمة".

الإلهام وراء مجموعة فلل "بيتش كولكشن"

تجسد فلل "بايا لونا" و"كريستال سبرينجز" التي صممتها شركة التصميم العالمية الأمريكية "دبليو إيه تي جى WATG" في "نخلة جبل علي" ثلاث فلسفات مميزة، هي "البساطة"، التي تتسم بنقاء الشكل والبساطة من خلال خطوط سلسة ومساحات مفتوحة؛ و"الأناقة"، التي توازن بين الجمال الكلاسيكي والحداثة؛ و"الديناميكية"، من خلال خطوط معمارية انسيابية وتعبيرات هيكلية جريئة. تقع هذه المساكن المكونة من خمس غرف نوم على السعفات العائلية، وتعيد تصور نمط حياة فاخر لقاطنيها المميزين.

واستلهمت شركة "ساوتا SAOTA" الجنوب إفريقية تصميم فلل "أوشن ويسبر" و"بلو جاي" من موقع "نخلة جبل علي" الفريد عند ملتقى الخليج ومدينة دبي والمناظر الطبيعية الصحراوية. ويتجلى هذا في استخدام المنحنيات الدقيقة التي تحاكي شكل الأمواج؛ ولوحة الألوان من الجص الفاتح، ولون البيج بدرجاته الهادئة، والمعادن الدافئة؛ ونهج التصميم المعاصر والحديث الذي يتماشى مع مستقبل دبي.

وتعكس مساكن "إنديغو أوشن" من خلال المساحات المفتوحة والمواد المستدامة والعناصر الموفرة للطاقة، اتصالاً سلساً بين الهندسة المعمارية والطبيعة. وقامت الشركة المحلية الحائزة على جوائز دولية "وايت سبيس أركيتكتس" (WSA) والتي تتخذ من دبي مقراً لها، بتصميم هذه الفلل التي تجسد توازناً مدروساً بين الفن والأغراض الوظيفية. وتم استلهام التصميم من المناظر الطبيعية الفريدة لنخلة جبل علي، ما ينسجم مع الفخامة المعاصرة والبيئة المحيطة.

وصممت شركة "ناجا للعمارة" "NAGA Architects"، التي صُنفت في عام 2022 كواحدة من أفضل 10 شركات للتصميم والعمارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلل "سيان سكاي" و"بلو هورايزون" و"باسيفيك بريز" في "نخلة جبل علي". تجسد هذه المنازل روح البحر وتضم مواد وتشطيبات راقية لإثراء نمط الحياة في الجزيرة. تم تصور المساحات العائلية الواسعة في كل فيلا كواحة للهدوء، تدعو إلى دخول وتدفق الضوء بينما تمزج المطابخ المفتوحة بين الغرض الوظيفي والأناقة في الوقت نفسه.

واستلهمت شركة "لوكاي LOCI" ومقرها دبي تصميم فلل "كوبالت" من السياق المحلي، حيث تلم إلماماً عميقاً بالخصائص الاجتماعية والبيئية والمادية الفريدة للمنطقة. ويعالج كل تصميم هذه العناصر بعناية من خلال تكوين إيقاعي وطبقات من المساحات، مما يخلق توازناً متناغماً بين الانفتاح والخصوصية، وحماية البيئة، والتظليل، فضلاً عن تعزيز الإطلالات الخلابة على الشاطئ والبحر. ويعكس اختيار المواد الخصائص المحلية، مع التركيز على العناصر الأفقية والرأسية التي تعزز التدفق البصري.

ويركز نهج التصميم الذي تتبناه شركة "إل دبليو ديزاين جروب" في فلل "ويف كريست" على التفاصيل الدقيقة وتقسيم الطبقات للواجهات، ويتبع ثلاثة موضوعات لتنسيق المناظر الخارجية الواسعة مع التصميمات الداخلية الرائعة. تتميز فلل "نيتشر" بلوحة ألوان بسيطة، ولكنها مدروسة من خلال تصميمات من الحجر الطبيعي مع طبقات من درجات ألوان خشبية دافئة؛ وتستخدم فلل "كونتمبوراري" مواد راقية وتفاصيل نحاسية لإحداث تباينات قوية وجريئة؛ وتتبع فلل "وايت" لوحة ألوان محايدة مع تفاصيل راقية ومعادن متباينة ورخام لتعزيز إدراك الضوء.

وتمتد جزر "نخلة جبل علي" السبع على مسافة 13.4 كيلومتر، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلومتراً، ويمثل المشروع بداية مرحلة جديد من النمو في منطقة جبل علي، مما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة بما ينسجم مع أهداف "خطة دبي الحضرية 2040" وأجندة دبي الاقتصادية (D33). ويضم هذا المشروع الرائد العديد من الأحياء متعددة الاستخدامات المناسبة للمشاة والتي توفر إطلالات بانورامية على الخليج العربي. وسيستمتع المقيمون والزوار بكثرة المساحات الترفيهية التي تلبي مجموعة من أنماط الحياة والاهتمامات المتنوعة مع التركيز على تبني أحدث تقنيات المدن الذكية والممارسات المستدامة.

وتشكّل المشاريع المبتكرة المتميزة لشركة "نخيل" مجموعة من المجتمعات الحضرية ومشاريع في القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والترفيه والتي تساهم بشكل محوري في تحقيق رؤية دبي.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات "الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

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