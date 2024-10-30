"نخيل" تتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لإنشاء محطتي كهرباء فرعيتين بقيمة 270 مليون درهم في "نخلة جبل علي"

المحطتان الفرعيتان ستوفران الطاقة الكهربائية لجزء كبير من مشروع "نخلة جبل علي"

من المقرر الانتهاء من إنشاء المحطتين الفرعيتين بالتزامن مع إنجاز الفلل الفاخرة

الإعلان عن العقد يمثل خطوة مهمة للمضي قدماً في بناء "نخلة جبل علي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، ذراع التطوير العقاري لـ "دبي القابضة"، عن تعاونها مع هيئة كهرباء ومياه دبي لإنشاء محطتي كهرباء فرعيتين في مشروع "نخلة جبل علي" بقيمة 270 مليون درهم، حيث ستتولى هيئة كهرباء ومياه دبي تقديم خدمات إدارة المشاريع لطرح وترسية العطاءات للمشروع الذي من المقرر الانتهاء منه بالتزامن مع إنجاز الفلل الفاخرة.

Nakheel partners with DEWA for AED 270 million substations on Palm Jebel Ali Palm Jebel Ali Aerial Render

ويشمل المشروع إنشاء محطتين فرعيتين بجهد 132/11 كيلوفولت بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجافولت أمبير من الكهرباء لتلبية احتياجات جزء كبير من "نخلة جبل علي" من الطاقة الكهربائية، بما في ذلك العديد من السعفات والجذع. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب ترسية عقود سابقة على عدد من الشركات في وقت سابق من هذا العام لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل والبنية التحتية والطرق العامة والأعمال البحرية في "نخلة جبل علي".

ويعد مشروع "نخلة جبل علي" أحد أكثر مشاريع "نخيل" طموحاً، ومن المقرر أن يسهم في الارتقاء بالمعايير العالمية لطريقة العيش على الواجهة البحرية. وبمجرد اكتماله، سيقدم المشروع مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية، بما يساهم بشكل كبير في النمو المستقبلي لدبي على مدى العقود القليلة القادمة. ويدعم المشروع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويمثل بداية مرحلة جديدة من النمو الحضري في منطقة جبل علي، مما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وفي هذه المناسبة، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لإدارة الأراضي لدبي القابضة: "نحن على ثقة من أن ما تتمتع به هيئة كهرباء ومياه دبي ، الشريك الاستراتيجي لدبي القابضة، من خبرة ومهارة في هذا القطاع ستمكننا من إرساء أساس قوي مع بدء تشكيل ملامح مشروع 'نخلة جبل علي' المرموق، الذي يعتبر رمزاً لطموح دبي المستمر نحو التقدم وترك بصمتها على الساحة العالمية. كما يعد مشروع 'نخلة جبل علي' دليلاً على رؤيتنا لبناء أفضل نمط للمعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية لمواطني العالم اليوم."

من جانبه، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: "نرحب بجهود 'دبي القابضة للعقارات'، الشريك الاستراتيجي للهيئة، لبناء محطتي نقل الكهرباء في مشروع 'نخلة جبل علي' وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات النقل، حيث تتكامل جهود جميع المؤسسات في دبي لتكون أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة. وسنواصل تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده دبي وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة، حيث أسهم ذلك في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة."

وتشكل اتفاقية التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي أحدث مراحل التقدم في مشروع تطوير 'نخلة جبل علي' وتحويلها إلى وجهة سكنية وترفيهية رئيسية. وتمتد جزر "نخلة جبل علي" السبع على مسافة 13.4 كيلومتر، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلومتراً، ويمثل المشروع بداية مرحلة جديد من النمو في منطقة جبل علي، مما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة بما ينسجم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33). ويضم هذا المشروع الرائد العديد من الأحياء متعددة الاستخدامات المناسبة للمشاة والتي توفر إطلالات بانورامية على الخليج العربي. وسيستمتع المقيمون والزوار بكثرة المساحات الترفيهية التي تلبي مجموعة متنوعة من أنماط الحياة والاهتمامات المتنوعة مع التركيز على تبني أحدث تقنيات المدن الذكية والممارسات المستدامة.

وتشكّل المشاريع المبتكرة المتميزة لشركة "نخيل" مجموعة من المجمعات الرئيسة ومشاريع السكن والتجزئة والضيافة والترفيه التي تساهم بشكل محوري في تحقيق رؤية دبي.

للفيديو: "نخيل" تتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي .

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" و"1 /جي بي أر" و"لاڤي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات "الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

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