"نخيل" وهايبرميديا تعلنان عن شراكة حصرية في الإعلانات الخارجية الرقمية لمدة 10 سنوات Middle East - Arabic Middle East - English USA - English Hypermedia 19 فبراير, 2024, 13:51 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال تحويل معالم دبي إلى وجهات إعلانية ديناميكية دبي، الامارات العربية المتحدة،, 19 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هايبرميديا، التابعة لشركة دبليو غروب هولدينغ، والرائدة في قطاع التقنيات الذكية والاعلانات الخارجية الرقمية (DOOH) في المنطقة، عن توقيع شراكة غير مسبوقة لمدة 10 سنوات مع شركة "نخيل" المطور العقاري الرائد عالميا ً. يمنح هذا الاتفاق الحصري هايبرميديا، حقوق إدارة وصيانة وتحديث الشبكات الاعلانية لمجتمعات "نخيل" السكنية واصولها لتحويلها إلى وجهات إعلانية مميزة في بما في "نخلة جميرا"، و12 مجمعاً سكنياً حيويًا، و13 مركزًا تجاريًا فاخرًا، بالإضافة إلى العديد من لوحات الإعلانات الطرقية الضخمة في دبي. Continue Reading

Hypermedia will attract new luxury segment brands that align with the affluent demographics of Palm Jumeirah Hypermedia will implement a state-of-the-art digital network, elevating Nakheel communities into a world-class media network. Hypermedia to manage the retail media network of 13 exquisite malls implementing cutting-edge AI smart technology The agreement grants Hypermedia the media rights of five large hoardings, providing brands with an infinite impact

وتعليقاً على الاتفاق، قال عبد بيبي، الرئيس التنفيذي للتسويق في "نخيل": "نحن مسرورون بالتعاون مع هايبرميديا لتعزيز العلامة التجارية الرقمية لشركة "نخيل" في فضاء وسائل الإعلان الخارجي. فتقنيتهم المتقدمة بالإضافة إلى المواقع الاستراتيجية لمشاريعنا الحيوية ستعزز التواصل الرقمي لشركة "نخيل" مع جمهورنا الواسع عبر تقديم حلول اعلانية مدعومة بالبيانات. نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستجذب سكان دبي وزوارها إلى التفاعل مع شبكة رقمية حديثة ومصممة لخلق تجارب مثيرة وغامرة للجميع".

من جهته، أعرب حبيب وهبي، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبليو غروب هولدينغ، عن حماسه لهذه الشراكة الاستراتيجية، قائلاً: "التعاون مع شركة "نخيل" يمثل نقطة تحول هامة في مسيرتنا. نحن متحمسون لتوسيع شبكتنا الإعلانية إلى هذه المجتمعات السكنية الحيوية، لرفع قطاع الإعلانات الخارجية الرقمية إلى آفاق جديدة من التفاعل والقياس. من خلال خبرتنا واعتماد أحدث التطورات في حلول الوسائط الرقمية وأدوات قياس البيانات الذكية، نقدم حلولا ثورية في صناعة الإعلانات الرقمية في البلاد، لتحويل المجتمعات السكنية إلى وجهات إعلانية للعلامات التجارية الرائدة."

ووفقًا للاتفاق، ستقوم هايبرميديا بأقامة شبكة رقمية حديثة، ترفع موقع مجتمعات "نخيل" السكنية إلى مستويات عالمية كشبكة إعلانية متقدمة. سيؤدي هذا الدمج بين الابتكار الرقمي لهايبرميديا والحياة الفاخرة في مجتمعات "نخيل" السكنية إلى انتاج تجربة نوعية مميزة لجذب السكان والأعمال والسياحة.

واستنادًا إلى خبرة هايبرميديا الغنية في مجال وسائل الإعلانات الخارجية الرقمية، بما في ذلك وسائل النقل العامة ومجتمعات سكنية بارزة أخرى، ستقوم هذه الشراكة الجديدة بإعادة رسم خريطة الإعلانات الرقمية في دبي. وتشمل الشراكة وجهات مشهورة مثل "نخلة جميرا"، و"جزر جميرا"، والعديد من الوجهات الأخرى، على مساحة أكثر من 15,000 هكتار وتوفير منازل لأكثر من 300,000 شخص حاليًا.

في كافة مجتمعات "نخيل" السكنية، وخاصة في "نخلة جميرا"، ستدعم هايبرميديا العلامات التجارية من خلال بنيتها التحتية الرقمية الحديثة ومن خلال مواقع استراتيجية تجذب علامات تجارية فاخرة تتماشى مع ديموغرافيات "نخلة جميرا" كوجهة ومعلم عالميين.

وتتميز الشبكة الرقمية التي سيتم انشائها في "نخلة جميرا" بتصاميم متنوعة ومواقع استراتيجية مؤثرة لتعزيز التجربة الاعلانية الرقمية للسكان والزوار، بدءاً من اللوحات الرقمية الضخمة عند مداخل "نخلة جميرا" إلى لوحات كبيرة على طول الشاطئ ولوحات رقمية عند مداخل المناطق.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاتفاق أيضًا منح هايبرميديا حقوق اعلانية لإقامة خمس لوحات طرقية ضخمة، مما يوفر للعلامات التجارية تأثيرًا عميقاً بفضل حجمها الكبير الذي لا يمكن تفويته. وسيتم تمكين أصول وسائل الإعلانات الخاصة بهايبرميديا في جميع أنحاء شركة "نخيل" بأدوات قياس البيانات المتقدمة، مما يمكن العلامات التجارية من تصميم حملات اعلانية قائمة على البيانات لتحقيق أقصى تأثير وتحقيق أفضل عائد على الاستثمار.

وتشكل الشراكة بين هايبرميديا و شركة "نخيل" فصلاً محورياً في مشهد الإعلان الخارجي في دبي، وتدفعه إلى حقبة جديدة من التفاعل والابتكار.

بيانات الاتصال:

غادة القاري، رئيسة التسويق، رقم الجوال:

971555085381 ؛ البريد الإلكتروني:

[email protected]

نبذة عن شركة نخيل: (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقرا لها، المطور العقاري الرائد عالمياً في تطوير المشاريع الرئيسية، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافة مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي البالغ 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضال عن مناطق للجذب السياحي. تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتار، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح فب دبي على حد سواء. حيث تشمل محفظة مشاريعها نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز) ، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وجزر دبي.

تعتبر نخيل لإدارة مجتمعات (NCM) شركة متكاملة لإدارة المجتمعات السكنية تركز في جوهرها على العملاء، ويمكن هدفها إنشاء أكثر الاساسي في إسعاد العملاء بالتركيز على ثلاث ركائز وهي: المجتمع، والعملاء، والتكنولوجيا. وتقدم نخيل إدارة مجتمعات NCM خدمات ذات مستوى عالمي للمالك والمقيمين عبر مجتمعاتها السكنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتشرف نخيل لإدارة مجتمعات مسؤولية نحو 700,000 من المقيمين عبر نطاق 18 مجتمعًا سكنيًا و50,000 وحدة سكنية.

تمتلك وتدير شركة نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الايقونة المعمارية نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، فضال عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة في قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع شركة نخيل المميزة والمتنامية مراكز للتسوق كبيرة الحجم، مثل نخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ومراكز للتجزئة مجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، ويعتبر الخيل أفينيو من ضمن المشاريع القادمة.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائالات، وفنادق عصرية وأنيقة وهي: فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وفندق ريو دبي، ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي. تضم محفظة شركة نخيل حاليا في قطاع التأجير السكني أكثر من 500،16 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية، وذلك في الحدائق (ذا جاردنز) وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو.

نبذة عن شركة هايبرميديا:

هايبرميديا التابعة لمجموعة W Group، هي واحدة من أبرز مالكي وسائط الإعلانات الخارجية الرقمية ووسائل إعلان التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، ملتزمة بتوفير تجارب إعلانية أكثر تأثيراً. مع التركيز على حملات الإعلانات التفاعلية والديناميكية، تتميز هايبرميديا بمحفظة تضم شبكات وسائط تكنولوجيا متقدمة ومواقع متميزة، معززة بأدوات قياس البيانات. في مقدمة تكنولوجيا الإعلانات الخارجية الرقمية، تقدم هايبرميديا حلولاً استراتيجية تأسر الجماهير وتحقق النتائج، مؤكدة ريادتها في صناعة الاعلانات الخارجية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على أحدث مستوى لإنشاء محتوى شخصي وتفاعلي يتماشى مع احتياجات الجمهور ويشد انتباههم بطريقة أعمق.

تشمل شبكتنا الاعلانية الأضخم من نوعها في الامارات، معالم بارزة في جميع أنحاء البلاد، مثل شبكة وسائل النقل العام في مترو دبي، ومواقع الإعلانات الخارجية الاستراتيجية، ومجمعات وسائط التجزئة في المراكز التجارية الشهيرة والهايبرماركت، والوجهات والمجتمعات الرفيعة المستوى.

لمزيد من المعلومات حول هايبرميديا، يرجى زيارة الموقع الجديد: www.hypermedia.ae

حول دبليو غروب هولدينغ:

مجموعة دبليو غروب هولدينغ هي شركة قابضة تستثمر بفعالية في إقامة أفضل التجارب التسويقية عبر الوسائط الرقمية للإعلانات الخارجية وحلول التسويق الرقمي الحديثة، من خلال شركتيها هايبرميديا وديجيتول. تعمل هاتان الشركتان بشكل متزامن ومتآلف لتقديم نتائج مميزة قابلة للقياس بشكل مستمر، وقيادة ثورة الوسائط الرقمية في المنطقة. وتعتبر مجموعة دبليو غروب هولدينغ وشركتاها التابعتان لها من الرواد في قطاع الاعلان والتسويق الحديث، حيث يعيدون تشكيل المشهد الرقمي عبر استراتيجية شاملة تعتمد الحلول التكنولوجية الذكية، والبنية التحتية لتحقيق أفضل الأرباح، وشبكات الوسائط الخارجية ذات التأثير، والتحليلات المدفوعة بالبيانات لتعزيز توسيع وجود العلامات التجارية وتعزيز تفاعلها العميق مع جمهورها المستهدف.

الموقع الإلكتروني: https://wgroup.me

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