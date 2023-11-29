"نيوم" تعلن عن "سيرانا" وجهتها الشاطئية الجديدة على خليج العقبة

تتميز بتصاميمها المعمارية المتدرجة

نيوم، المملكة العربية السعودية, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلن مجلس إدارة نيوم عن "سيرانا"، الوجهة السياحية الجديدة على ساحل خليج العقبة، والتي توفر بيئة مثالية للحياة الفاخرة على الشواطئ، وتجسد التزام نيوم بمبادىء الاستدامة والحفاظ على الطبيعة.

Siranna, NEOM's exclusive tourism escape Siranna, NEOM's exclusive tourism escape

وستضم "سيرانا" فندقاً مكوناً من 65 غرفة، بالإضافة إلى 35 وحدة سكنية تتمتع بمزايا حصرية. وتتتميز هذه المرافق السكنية بتصاميم معمارية متدرجة تتكون من أعمدة فريدة، وتتيح إطلالات خلابة ومباشرة من زوايا مختلفة على البحر، حيث تندمج بسلاسة مع الجبال والبيئة الساحلية، ما يمكن الزوار من الاستمتاع بجمال وطبيعة المكان عند وصولهم عبر وسائل النقل المائية.

وستتيح "سيرانا" للزوار الفرصة للاستجمام والاسترخاء بعيداً عن صخب الحياة اليومية ، بالإضافة إلى تقديم تجارب مبتكرة مميزة للباحثين عن الرفاهية والهدوء في بيئةٍ فائقة الفخامة.

وستعزز الوجهة الجديدة جاذبيتها من خلال نادٍ شاطئي مميز ومرافق لتجديد النشاط والصحة، بما يضمن توفير أجواء مناسبة للراحة والاسترخاء. كما ستمكن "سيرانا" الزوار من الاندماج مع البيئة المحيطة أثناء إقامتهم عبر التنزه في المسارات الطبيعية سيراً على الأقدام أو بركوب الخيل، واكتشاف موقع التقاء البحر والجبل والوادي، كما ستتوفر في الوجهة الجديدة خيارات متنوعة للترفيه والطعام تلبي مختلف الأذواق.

وتماشياً مع التزام نيوم بالحفاظ على الطبيعة، سيتم تطوير "سيرانا" وإنجازها بشكلٍ مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعها الساحلي، إذ يركز النهج الرئيسي لتطوير "سيرانا" على ضمان الحد الأدنى من التدخل في الطبيعة مع الحفاظ على هوية المكان، كما تستلهم "سيرانا" تصاميمها المعمارية من تراث المنطقة المحيطة بما يحقق لها التكامل والانسجام التام مع الجبل والوادي المجاورين.

ويأتي الإعلان عن تطوير "سيرانا" في أعقاب الإعلانين الأخيرين عن وجهتي "ليجا" و"إبيكون"، وهما أيضاً وجهتان للسياحة المستدامة على ساحل خليج العقبة في نيوم. وتنسجم هذه الجهود مع استراتيجية نيوم لاستغلال المواقع الطبيعية المميزة وإنشاء مساحاتٍ ومرافق للاسترخاء والاستجمام وسط الطبيعة بشكل مستدام، وتقديم مفاهيم عصرية مبتكرة في قطاعي السياحة والضيافة.-

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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