"هند العتيبة" تُعيَّن رئيسًا ومستشارة أولى لـ "كونسيلو" الإمارات

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 10 نوفمبر 2025 : أعلنت "كونسيلو"، المنصة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والاستثمار، عن إبرام شراكة استراتيجية مع " HAO Strategies " شركة الاستشارات الاستراتيجية العالمية التي أسستها هند العتيبة. وبموجب هذه الشراكة، تم تعيين العتيبة رئيسًا لـ"كونسيلو" الإمارات ومستشارة استراتيجية أولى، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الطرفين في دعم القادة والمؤسسات وبناء شراكات طويلة المدى تسهم في ترسيخ نموذج التعاون الاقتصادي والاستراتيجي في دولة الإمارات .

ستعمل "كونسيلو" و" HAO Strategies " بشكل مشترك على خدمة المؤسسات الوطنية والشركات العالمية التي تسعى إلى تأسيس أو ترسيخ حضورها في الأسواق المتخصصة في دولة الإمارات، مستندتَين إلى خبراتهما المتكاملة وشبكات العلاقات الواسعة .

وقالت ويندي كلارك، الشريكة والرئيسة في كونسيلو : "تتمتع هند العتيبة بسجل دبلوماسي رفيع وخبرة قيادية مميزة تجعلها شريكًا أساسيًا لنا مع توسع أعمالنا في دولة الإمارات. إن الجمع بين خبرة كونسيلو التشغيلية ورؤية هند العتيبة المحلية وعلاقاتها الموثوقة سيحقق قيمة استراتيجية ملموسة لعملائنا وجهودنا المشتركة" .

وشغلت العتيبة سابقًا منصب سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، كما تقلدت مناصب قيادية في وزارة الخارجية، بما في ذلك منصب المتحدثة الرسمية. وتميزت مسيرتها المهنية بترسيخ الحوار الدولي وتعزيز الشراكات بين المؤسسات والدول .

وقالت هند العتيبة : "تستند هذه الشراكة إلى تكامل القدرات والرؤى لدعم قيمة استراتيجية طويلة المدى في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي. ومن خلال " HAO Strategies " وعملي مع كونسيلو، سنعمل على تمكين القادة والمؤسسات من بناء علاقات متينة وتوسيع آفاق العمل واستثمار الفرص التي تنسجم مع رؤية الدولة للتعاون والتنمية المستدامة".

نبذة عن كونسيلو

منصة استشارية واستثمارية عالمية لها مكاتب في نيويورك وميامي وأتلانتا ودبلن وبلفاست ولندن وبرشلونة وأبوظبي والرياض. وتقدم خدمات استشارية تشمل الاستشارات المؤسسية وعمليات الاندماج والاستحواذ والاستشارات الإدارية واستشارات المواهب إضافة إلى خدمات في مجالات الرياضة والترفيه. أما ذراعها الاستثماري «كونسيلو كابيتال» فيركز على الاستثمار في شركات واعدة ضمن فئة الشركات المتوسطة ودعم نموها وتطويرها .

نبذة عن HAO Strategies

شركة عالمية للاستشارات الاستراتيجية وتسهيل دخول الأسواق، مقرها دولة الإمارات. تمكّن الشركاء من الوصول إلى الأسواق المتخصصة في دولة الإمارات واتخاذ قرارات مدروسة وبناء شراكات مستدامة .

يرتكز نموذج عملها على فرق نُشكِّلها ونقود عملها بما يتوافق مع أهداف كل شريك، وتجمع بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ العملي. ويسهم هذا النهج في تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز الوصول إلى صنّاع القرار وتوفير وضوح يمكّن من اتخاذ خطوات حاسمة بثقة .

تأسست الشركة على يد هند العتيبة، سفيرة دولة الإمارات السابقة لدى فرنسا وقائدة بارزة في مجال الاتصال الاستراتيجي .

