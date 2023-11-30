"هيفولوشن" تختتم "القمة العالمية لإطالة العمر الصحي" وتعلن عن تمويل بقيمة 40 مليون دولار لدعم الأبحاث في مجال إطالة العمر الصحي

الرياض، 30 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- اختتمت مؤسسة "هيفولوشن" الخيرية الرائدة في مجال إطالة العمر الصحي، النسخة الأولى من أعمال القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، التي نظمتها تحت شعار "معاً نزدهر"، يومي 29 و30 نوفمبر 2023 في فندق "فور سيزونز" في العاصمة السعودية – الرياض، بحضور 2000 مشارك وأكثر من 120 متحدثاً عالمياً في 40 جلسة.

وخلال اليوم الثاني من القمة العالمية لإطالة العمر الصحي وفي خطوة رائدة تهدف إلى دعم الاكتشافات والبحوث التي تساهم في تعزيز الشيخوخة الصحية، وإحداث تحول جذري في نظرة الأفراد لمفهوم الشيخوخة أعلنت مؤسسة "هيفولوشن" الخيرية عن تقديم منح بقيمة 40 مليون دولار أمريكي (150 مليون ريال سعودي)، لتمويل البحوث العلمية المرتبطة بإطالة العمر الصحي للإنسان، منها 21 مليون دولار أمريكي (79 مليون ريال سعودي) لعقد شراكة جديدة متعددة السنوات مع معهد "باك" لأبحاث الشيخوخة، بهدف تسريع الاكتشافات المتعلقة بالتدخلات العلاجية الخاصة بالشيخوخة، وتمويل بقيمة 16 مليون دولار أمريكي (60 مليون ريال سعودي) بالتعاون مع الاتحاد الأمريكي لأبحاث الشيخوخة لتوسيع برنامج "الباحث الجديد في مجال بيولوجيا التقدّم بالسّن وعلم الشيخوخة المُقدّمة"، بهدف دعم الباحثين الموهوبين في بداية مسيرتهم المهنية، وكذلك تم الإعلان عن تمويل آخر بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي (18 مليون ريال سعودي)، لدعم الباحثين الموهوبين في مجال علم الشيخوخة في المملكة ودول الخليج العربي.

وتُعد هذه المبادرات امتداداً لإعلان مؤسسة "هيفولوشن" الخيرية إطلاق جائزة "أكس برايز لإطالة العمر الصحي"، الأكبر من نوعها في العالم، كممول منفرد لـلجائزة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي (150 مليون ريال سعودي)، وإطلاق شراكة عالمية مبتكرة بتمويل أساسي بقيمة 10 ملايين دولار (37.5 مليون ريال).

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمود خان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن: "نؤمن بأهمية تمويل البحوث ودعم البرامج العلمية، لتسريع وتيرة الاكتشافات والأبحاث الدولية في مجال إطالة العمر الصحي".

وأكد أن "هيفولوشن تهدف، من خلال بناء الشراكات القوية وتعزيز التعاون الدولي، إلى تحفيز الإمكانات الكبيرة الموجودة في مجال الشيخوخة البيولوجية، وتمهيد الطريق لإيجاد حلول مبتكرة لينعم الأفراد في مختلف أنحاء العالم بشيخوخة صحية".

وعلى مدار يومين، ناقش نخبة من الخبراء وصناع القرار في مجال إطالة العمر الصحي، ورؤساء الشركات الصحية الرائدة في العالم، سبل تحفيز البحوث العلمية المتعلقة بإطالة العمر الصحي، وتعزيز الاستثمار والتعاون الدولي في هذا القطاع الناشئ، وبناء شراكات قوية لتبادل المعرفة، وتعزيز الجهود البحثية لإطالة العمر الصحي لدى النساء، والعلوم الصحية، والاعتبارات المجتمعية والأخلاقية في أبحاث الشيخوخة، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذا القطاع.

من ناحيتها، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد آل سعود، نائبة الرئيس للاستراتيجيات والتطوير في مؤسسة هيفولوشن للاستراتيجية التنظيمية والتطوير: "بصفتي باحثة سعودية، أفتخر بالإنجاز الرائد الذي حققته القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، عبر جمعها نخبة من الخبراء هنا في المملكة".

وأكدت سموها أن "القمة شكلت منصة عالمية، نجحت في بناء شراكات قوية وقنوات تواصل جديدة بين الرائدين في مجال إطالة العمر الصحي للإنسان، من شأنها أن تقود حقبة جديدة في القطاع نحو تعاون عالمي أكثر تأثيراً، سيترجم بخطوات عملية مبتكرة تحفّز ألمع العقول المبدعة في العالم على إيجاد أفضل الحلول لمواجهة تحديات الشيخوخة غير الصحية".

وتأتي القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، في وقت يشهد فيه العالم تحولاً سكانياً سريعاً، حيث يتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً إلى 2 مليار شخص بحلول العام 2050. كذلك، سيعيش ثلثا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

والجدير بالذكر بأن مؤسسة "هيفولوشن" الخيرية هي منظمة عالمية غير ربحية، تعمل على تعزيز الجهود العالمية العلمية والمجتمعية لإطالة العمر الصحي للإنسان وفهم الشيخوخة بشكل أفضل. تسعى المؤسسة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال إقامة الشراكات وتشجيع الابتكار، والأبحاث، كما تهدف "هيفولوشن" الى زيادة عدد العلاجات الآمنة للشيخوخة واتاحتها في السوق، وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لتطوير هذه العلاجات وتعزيز فرص الحصول عليها.

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