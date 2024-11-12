"ويفيلينكس" تفتتح مكتباً جديداً لها في دبي ضمن خطط توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تقدم الشركة الأمريكية الرائدة في مجال التحكم في الوصول حلول التحكم في الوصول الحديثة والمصممة لتلبية الإحتياجات المخصصة للمؤسسات التجارية في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "ويفيلينكس تكنولوجيز -Wavelynx Technologies"، الشركة الرائدة في مجال حلول قارئات الرموز التعريفية والاعتماد المتقدمة والآمنة والمتعددة الاستخدامات، عن إطلاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعيين "فيشال خولار"، مدير تطوير الأعمال، كرئيساً لإدارة عملياتها في المنطقة. توفر حلول التحكم في الوصول الآمنة والقابلة للتشغيل التي تقدمها شركة ويفيلينكس، للشركات تحديث تقنية المصادقة الخاصة بها بما يتناسب مع احتياجاتها.

وعن هذه الخطوة قال روب ليديك، رئيس شركة ويفيلينكس تكنولوجيز: "نلتزم في ويفيلينكس بتزويد جميع عملائنا، بما في ذلك العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحلول التحكم في الوصول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. تساعد تقنياتنا المتقدمة الشركات على حماية منشآتها واحتضان فرص المستقبل الرقمي".

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً في الطلب على أنظمة التحكم في الوصول بسبب النمو. ومع توسع المدن وارتفاع المخاوف الأمنية، أصبحت أنظمة التحكم في الوصول ضرورية لإدارة الوصول في البيئات التجارية. تلعب هذه الأنظمة دوراً حيوياً في تعزيز أمن الممتلكات ومنع الوصول غير المصرح به، مما يجعلها أولوية قصوى للشركات التي تسعى إلى حماية سلامة الموظفين والبيانات والأصول.

تتمتع "ويفيلينكس" بمكانة استراتيجية تسمح لها بتقديم حلول متقدمة للتحكم في الوصول ومصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف القطاعات بما فيها قطاع العقارات التجارية والضيافة والتعليم والرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم تصميم التقنيات المبتكرة للشركة لتعزيز تدابير الأمن وتبسيط العمليات وخلق بيئات أكثر أماناَ. وتشمل هذه التقنيات قارئات "إيثوس – Ethos" المتطورة و"كونفيغر – Configure" وحل "محفظة ويفيلينكس -Wavelynx Wallet"، والتي توفر جميعها معاً إدارة أمان مبسطة وكفاءة تشغيلية معززة وتوفر نهجاً حديثاً للتحكم في الوصول.

ولتقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتعاون "ويفيلينكس" مع شركاء مرموقين، بما في ذلك ACRE وAMAG وGenetec وTyco/JCI. تساعد "ويفيلينكس" من خلال الاستفادة من خبرة هذه الشركاء ومعرفتهم بالسوق، العملاء على دمج الأنظمة الحالية بسلاسة في منصة التحكم في الوصول المفتوحة والآمنة للشركة، مما يعزز من تجربة المستخدم ويحد من النفقات التشغيلية.

للمزيد من التفاصيل حول "ويفيلينكس" يرجى التواصل مع فريقنا مباشرة أو زيارة الموقع الإلكتروني: wavelynx.com/contact .

نبذة عن "ويفيلينكس - Wavelynx "

تعد "ويفيلينكس - Wavelynx "إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول التحكم في الوصول الآمن التي تعمل على تعزيز السلامة وتعزيز مستوى تجربة العملاء وغرس الثقة. توفر منصتنا المتطورة إمكانية الوصول دون حدود من خلال تجارب قابلة للتشغيل المتبادل للمرافق والمنشآت التي تعطي الأولوية للأمان والخصوصية والراحة. من خلال الالتزام بقيادة مستقبل التحكم في الوصول، تمكّن "ويفيلينكس" المؤسسات والشركات من حماية أصولها وضمان الامتثال مع تعزيز تجارب المستخدم من خلال حلول بيانات اعتماد المحفظة المتقدمة وتكنولوجيا قارئات الرموز التعريفية بأعلى جودة وأمان وبيانات اعتماد LEAF المادية. تحظى "ويفيلينكس" بثقة المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والكبيرة والجامعات في جميع أنحاء العالم، وتعتبر الشركة رائدة في التحول الرقمي في مجال التحكم في الوصول. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.wavelynx.com/

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