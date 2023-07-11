(Moxa) وأرامكو السعودية للتقنية توقعان اتفاقية تسويق عالمية لتقنية العقدة المتكاملة الذكية

بنغالور ، الهند ومدينة تايبيه الجديدة ، تايوان

11 يوليو / تموز 2023

/PRNewswire/ -- وقعت شركتا (Moxa) وأرامكو السعودية للتقنية اتفاقية تسويق عالمية لمواصلة تطوير وتسويق تقنية العقدة المتكاملة الذكية (IIN).

Moxa Inc. and Saudi Aramco Technologies Company Sign Worldwide Commercialization Agreement for Intelligent Integrated Node Solution

وتحل التقنية الجديدة التي طورتها الشركتان بشكل تعاوني، محل العديد من الأجهزة التي يتم الحصول عليها من عدة مورّدين، وتوفر إمكانات التحكم في الأجهزة والمراقبة والحوسبة المتطورة، وذلك في جهاز واحد يمكنه تحمل الخطأ والاستمرار في العمل. وتعمل تقنية العقدة المتكاملة الذكية على زيادة سرعة الحوسبة، وتقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والسلامة في المرافق عالية التشغيل. وقد حازت التقنية على العديد من الجوائز، منها جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين لعام 2018، وجائزة التميّز في الابتكار من الجمعية الدولية للأتمتة (ISA) لعام 2020.

وقال رئيس شركة (Moxa)، السيد مايكل لين: "نُعرب عن عميق تقديرنا لشركة أرامكو السعودية للتقنية لاختيارها شركتنا بهدف تسويق تقنية العقدة المتكاملة الذكية. وهذا الحل التقني الحاصل على ترخيص يُسهم في توفير تحكم أكبر وكفاءة محسّنة من خلال توفير المزيد من القدرة لالتقاط وتحليل البيانات من أدوات متعددة. ونحن متحمسون لهذه التطبيقات، ليس في قطاع النفط والغاز وحسب، ولكن أيضًا في القطاعات الأخرى مثل الطاقة والمرافق والطاقة المتجددة والمياه وقطاع النقل".

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الهندسية في أرامكو السعودية، الأستاذ معتز المعشوق: "تتمثل نقطة القوة المتميّزة لهذه التقنية في استبدال ما يصل إلى خمسة أجهزة مختلفة بجهاز واحد قوي وموثوق به لأتمتة الحوسبة. وعند العمل به في مرفق عالي التشغيل، فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر في أعماله من حيث خفض التكاليف، وزيادة المرونة والحركة، والكفاءة التشغيلية، والأهم في ذلك، تحسين السلامة التشغيلية. وهذه التقنية تتماشى مع إستراتيجية التحول الرقمي لأرامكو السعودية. ولا شك في أن (Moxa) تُعد شركة رائدة في حلول الشبكات الصناعية والحوسبة ومنظومة الاتصال، ولذلك نسعد بالدخول في شراكة معها لتسويق هذه التقنية في مختلف القطاعات التقنية بجميع أنحاء العالم".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للتقنية، الأستاذ عبدالله الضويحي، قائلًا: "يسعدنا إقامة مثل هذا التعاون المهم مع (Moxa) الذي أثمر عن اتفاقية ترخيص تسعى إلى البناء على العمل المشترك الذي تم إنجازه حتى الآن في تطوير هذه التقنية. وبناء على ذلك نتطلع إلى تسويق ناجح لها".

عن (Moxa Inc)

(Moxa) هي المزود الرائد لحلول اتصال الحافة والحوسبة الصناعية والبنية التحتية للشبكات لتمكين الاتصال بإنترنت الأشياء في القطاع الصناعي. وخلال 35 عامًا من الخبرة في هذا المجال، عملت (Moxa) على توصيل أكثر من 94 مليون جهاز في جميع أنحاء العالم، ولديها شبكة توزيع وخدمة تصل إلى العملاء في أكثر من 85 دولة. وتقدم (Moxa) قيمة تجارية دائمة من خلال تمكين الصناعة عبر شبكات موثوقة وخدمة كفؤة للبنى التحتية للاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات حول حلول Moxa's على الموقع: https://www.moxa.com/en/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2145897/MoxA.jpg

Moxa Inc. SOURCE