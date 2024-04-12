.zuMedia Inc تطلق منصة جديدة للإعلان والبث، وتضع نصب عينيها الاستفادة من الإيرادات الناتجة عن الإعلانات لتعزيز توازن جديد للثروة

نيويورك, 12 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة zuMedia Inc. اليوم رسميًا عن إطلاق موقع Backskin.com الذي يحتوي على برامج خاصة تتمتع بالقدرة على جلب مبلغ كبير من الدولارات إلى الخزانة الأمريكية.

When You Get The Notion To Do Some Promotion, Put Your Backskin In Motion!

Backskin هي خدمة ثورية تتيح لأي منصة تواصل اجتماعي إمكانية تحقيق الدخل من المساحة الموجودة خلف صور الملفات الشخصية للأعضاء. يمكن لأي شخص أن يكون معلنًا ويمكن لأي شخص كسب الدخل عن طريق تجنيد المعلنين لتقديم رسالتهم أو إعلانهم أو بثهم ببساطة عن طريق الاشتراك في Backskin. توفر الخلطة السرية في التكنولوجيا التي تنتظر الحصول على براءة اختراع وسيلة لتحقيق إيرادات عادلة ومتساوية لكل من المنصتين والمالك المعني لكل صفحة ملف تعريف فردية. (وسائل التواصل الاجتماعي، التجارة الإلكترونية، الهاتف المحمول، إلخ.)

تم إعداد أداة الإعلان الجديدة عبر الإنترنت لتقديم نموذج أعمال جديد يوسع نطاق الفرص الإعلانية المحتملة ويخلق تدفقات من الدخل بتكلفة قليلة. تم تصميمه أيضًا لتمكين مستخدمي الوسائط الاجتماعية على نطاق عالمي من خلال تمهيد الطريق للمشاركة العادلة والمنصفة لعائدات الإعلانات، مما يتيح للأشخاص العاديين التحكم بشكل أكبر في ملفاتهم الشخصية بعدة طرق: من خلال اختيار ما إذا كان سيتم الإعلان وما هي الإعلانات التي سيتم استضافتها على ملفاتهم الشخصية؛ من خلال إنشاء مصادر دخل جديدة ليس فقط لمنشئي محتوى الوسائط الاجتماعية ولكن لنا جميعًا؛ ومن خلال إضفاء الطابع الديمقراطي بمفرده على صناعات الإعلان والبث والإنترنت.

يمكن للجميع الاستفادة من إعلانات Backskin. تستفيد المنصات من خلال تحقيق إيرادات إعلانية إضافية. يستفيد أعضاء المنصة من خلال امتلاكهم القدرة على تحقيق الدخل من مساحة وسائط Backskin وتحقيق أرباح كبيرة. يستفيد المعلنون من القدرة على إنفاق الأموال الإعلانية بشكل أكثر كفاءة وكذلك توجيه الإعلانات بشكل أكثر فعالية إلى الجماهير المتقبلة، مما يضمن تخصيص ميزانية أفضل وعائد استثمار أفضل.

مع الحد الأدنى من الجهد والإيجارات الهامشية لـ Backskin، يمكن لمضيف Backskin تحقيق مكاسب كبيرة. تتوفر يوميًا 8640 مساحة إعلانية مدتها 10 ثوانٍ لكل مستخدم في كل منطقة. إذا قام المستخدم بحجز نسبة متواضعة تبلغ 10% فقط من إجمالي فتحات Backskin يوميًا من منطقة واحدة بمعدل دولار واحد فقط لكل فتحة، فيمكن الحصول على إجمالي إيرادات بقيمة 134000 دولار تقريبًا سنويًا.

هناك عدد لا حصر له من Backskins على الإنترنت والأجهزة المحمولة، مما يجعل شركة Backskin Inc. أول شركة موجودة على الإطلاق وقادرة على ضخ مبلغ كبير من أموال الضرائب في الاقتصادات الأمريكية والعالمية.

في حين أن الوافد الجديد DMDb.com هو مولود جديد على ساحة وسائل التواصل الاجتماعي ويستعد لإطلاقه رسميًا، فإن خدمات تأجير البث والإعلان من Backskin متاحة حاليًا على النظام الأساسي لأخذ العينات لأن DMDb يعني أن يصبح المعيار الذهبي الجديد لجميع توزيع الوسائط.

نظرًا لأن المعلنين أصبحوا الآن قادرين على استكشاف جمهورهم واستهدافه وإنشاءه، فقد صمم موقع Backskin.com طريقًا لتحقيق الهدف حقًا عندما يتعلق الأمر بتخصيص الإعلانات وكيفية استقبال الجماهير والأسواق لها واستهلاكها. يسمح هذا المسار والعملية المبتكرين بمزيد من العمق في الوصول إلى الجماهير وتوجيه الاهتمام إلى الرسائل في الإعلانات من خلال المشاركة المستهدفة ومشاركة الجمهور الراغبة بدلاً من المشاركة القسرية.

إن المبدعين فيليس جاغر وباري تيراش، والمستثمر الرئيسي مارك كوبان، وفريق التطوير الرئيسي في Backskin، سلفاتوري ساكوتشيو، وجيسون برلين، ودانييل تيراش، ومارك فيجنر، وكورين برلين، ونيكيا مورغان، والمبرمج الرئيسي كيشان كاشاديا، والمدير القانوني مارك روزنبرغ واثقون من قوة Backskin هي وسيلة لإنهاء تكاليف الإعلانات الباهظة، ووضع الإعلانات غير المناسبة، وتداول المعلومات المضللة عبر توزيع الإعلانات، وإهدار الإنفاق الإعلاني وضعف عائد الاستثمار، والعرض القسري لمحتوى الإعلان غير المرغوب فيه، واستغلال مستخدمي المنصة على مستويات عديدة، والشراء ثم البيع للمنصات ووكالات التسويق.

يعد كل من Backskin.com وDMDb.com مجرد اثنين من عدد لا يحصى من المشاريع المبتكرة التي أنشأتها الشركة الأم، zuMedia Inc. ومبادرات مثل إحساس TikTok الغريب FatSu، والذي يمكن الاستمتاع بمقاطع الفيديو الخاصة به على @HappenstanceManor (PJ)، والمشاريع القادمة مثل PropertyDuds، وهو مشروع يهدف إلى تحويل صناعة العقارات، وFeudr، وهي منصة للمستخدمين للمشاركة في مناقشات حول مواضيع مختلفة تتراوح من الأحداث السياسية العالمية إلى النصائح المنزلية الشخصية، كلها تثبت التزام zuMedia بإنتاج المنتجات والخدمات من أجل تحسين المجتمع بشكل عام.

إن الخيط المشترك الذي يربط محفظة مشاريع الشركة معًا هو التزامها الأساسي بتطوير تقنيات مبتكرة تعمل على تكافؤ الفرص للمستهلكين، كل ذلك مع تعزيز الشعور بالمتعة المرحة، وتوفير فرصة لتخصيص جزء كبير من إيراداتها لدعم القضايا الإنسانية.

لمعرفة المزيد عن شركة zuMedia Inc. ومساعيها المبتكرة، قم بزيارة موقعها الإلكتروني على www.zuinc.com. للاستفسارات أو لمزيد من المعلومات، اتصل بفيليس جاغر على [email protected]

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