20 "سَمَر" في أبوظبي

"حياكم في أبوظبي" تدعو 20 ضيفاً يحملون اسم "سمر" إلى "رحلة الأحلام" في العاصمة التي

لا يكفي صيف واحد لاكتشاف تجاربها الترفيهية والثقافية الاستثنائية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- : استضافت "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، 20 زائراً يحملون جميعاً اسم "سَمَر" Summer في "رحلة الأحلام" إلى العاصمة، للاستمتاع بتجاربها الترفيهية والثقافية الاستثنائية التي لا يكفي صيف واحد لاكتشافها.

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https://www.multivu.com/players/uk/9283951-experience-abu-dhabis-new-campaign-20-summers-one-abu-dhabi/

20 Summers, One Abu Dhabi

وتعد هذه الرحلة هي الزيارة الأولى للضيوف العشرين القادمين من مختلف أنحاء العالم إلى أبوظبي، والتي يُمكن مشاهدة لمُقتطفات منها عبر الضغط هنا.

وأمضى الزوار رحلةً مُفعمة بالمرح والإلهام والاستجمام على مدار 3 أيام، والتي تنوعت من التجارب الثقافية والفنية، إلى الأنشطة الترفيهية ومدن الألعاب العالمية. وشكلت حملة "101 تجربة وأكثر في أبوظبي" دليلاً شاملاً لهم خلال جولاتهم، مُسلطةً الضوء على أبرز الأنشطة والعروض الرائعة في العاصمة، والتي تُمثل "قائمة أمنيات" تضم مجموعة مختارة من اللحظات الغنية تستعرض فرص المغامرة والاكتشاف في الإمارة وتلبي تطلعات الجميع.

واختبر العشرون "سَمَر" قدراتهم على تحدي الجاذبية في "كلايم جزيرة ياس، أبوظبي" التي تحتضن أطول نفق هوائي داخلي للقفز الحر وأطول جدار تسلق داخلي في العالم، وتناولوا الفطور مع الزرافات في حديقة الإمارات للحيوانات، وتجولوا بقوارب الكاياك بين أشجار القرم عند شروق الشمس قبل الاسترخاء على الشاطئ في كافيه ديل مار، والتقوا شخصيات القصص المصورة وأبطال "دي سي" في "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي".

وتعرف الضيوف أيضاً على التقاليد الإماراتية الأصيلة خلال دعوة على وجبة الفطور في بيت عبد الرحمن الزعابي.

صيف بارد جداً

كما استمتع ضيوف "حياكم في أبوظبي" بأجواء شتوية باردة هذا الصيف في "سنو أبوظبي"، أكبر حديقة ثلجية على مستوى المنطقة، وزاروا "ناشونال أكواريوم أبوظبي" أكبر الأحواض المائية في المنطقة.

إلهام الفنون والثقافة

ثم انطلق الضيوف في جولات مُلهمة في متحف اللوفر أبوظبي، وتعرفوا على الحرف اليدوية الإماراتية التقليدية خلال ورشة عمل في منارة السعديات، واختبروا مهاراتهم في إبداع هدايا تذكارية مُميزة. وضمت الرحلة أيضاً أبرز معالم العاصمة، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير، وقصر الحصن، وبيت الحرفيين.

نكهات من مختلف أنحاء العالم

تعتبر أبوظبي إحدى وجهات فنون الطهي المفضلة، وتنبض مطاعمها ومنشآتها الفندقية بنكهات ومذاقات من مطابخ العالم. وحظي الزوار بتجارب فريدة من نوعها خلال "العشاء في الظلام" في فندق "باب القصر"، وتذوق المأكولات الإماراتية التقليدية في مطعم "لقيمات وجباب"، والنكهات اللبنانية التقليدية والمعاصرة في مطعم "لي بيروت".

وتعرف الضيوف على مزيد من فنون الطهي العالمية في أبوظبي خلال تذوق أطباق المطبخ المتوسطي في مطعم "ميكا"، والمأكولات الأرجنتينية في مطعم "مايت"، والنكهات البيروفية في مطعم "كويا"، والوصفات الإيطالية في مطعم "أنتونيا".

للمزيد مع المعلومات عن الوجهة السياحية، والتعرف على 101 تجربة وأكثر في أبوظبي، يرجى زيارة www.visitabudhabi.ae

حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي :

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae

Video - https://www.youtube.com/watch?v=jHtVoYO0DQc

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